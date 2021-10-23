Калужский клинический психолог Михаил Обухов: «Вирус заходит в нервную ткань»

В редакции «Калужского перекрестка» прошла «Прямая линия» с калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ.

Говорили мы о счастье, гиперответствености, мире в семье, последствиях перенесённого коронавируса.

Прямая линия прошла сразу в двух соцсетях - в наших группах ВК и Инстаграм.

От чего зависит счастье

- Михаил, сейчас, осенью, меняется погода, настроение портится. С чем чаще всего обращаются калужане?

- Проблемы те же, что и были, просто многие обострились: тревога, беспокойство, люди не находят себя, не знают, как им жить, как общаться друг с другом так, чтобы это было по минимуму травматично.

Оказалось, что мало кто умеет общаться. И дело не в Калуге. А в том, что сейчас пропагандируется эгоизм: надо себя любить, жить собой. Люди в это поверили, теперь пожинаем плоды и будем пожинать ещё долго.

- А счастливые люди вам встречаются?

- Конечно! Это люди, у которых правильно сформированы ценности, смыслы жизни, отношение к окружающим, к природе, ко всему. Они живут осмысленной жизнью, наполненной, с любовью, с радостью, с каким-то полезным делом, не обязательно большим, но таким, где человек на своем месте, и он спокоен. В каждом возрасте есть понятие «на своем месте»: сначала это учеба в школе, затем – в вузе, друзья, потом появляется семья, при этом частично отваливаются друзья, это нормальный процесс. Обязательно должно быть дело, что-то полезное, что человек даёт обществу, поскольку мы социальные существа.

- Счастье - это эмоция?

- Чувство. Плюс ощущение правильности всего происходящего. В психологии это называется адаптивностью. Есть какая-то ситуация, человек максимально ей соответствует, а через 5 минут он соответствует другой ситуации, и так в течение всего дня. Тогда можно сказать, что он счастлив. Если не прикручивает лишнего, не имеет ожиданий, опасений, тревог, беспокойства по поводу прошлого, озабоченности по поводу будущего.

Многое зависит и от наших настроек. Если настройки неправильные, то всё, что бы не происходило, нравится не будет. Одна из самых больших проблем сейчас в том, что люди злые и неудовлетворенные. Они отторгают реальность, которая разворачивается перед ними, не дружат с ней. То есть все, что человеку не дай, - это не моё, хочу чего-то другого. А чего именно, чаще всего не понятно. Такая большая не дружба с реальностью.

Пока человек не научится правильно размещать себя в обстановке, он не сможет ничего глобального добиться. Научили человека в детстве, что надо сначала учиться, потом работать, но никто не объяснил, зачем. Я часто родителей спрашиваю: «Вы своего ребенка на что настраивали?» Они говорят: «А на что его надо настраивать? Вырастет, сам настроится». Но это не так!

У нас есть ответственность за детей: дать им определенные ориентиры, и они в рамках этих ориентиров пусть дальше себя находят. Эти ориентиры очевидны - ценностная сфера личности: любовь, забота, доброта, семья, дружба, труд. И задача объяснить, как это приближено к реальности, чтобы они не питали иллюзий. Потому что жизнь в иллюзиях - большая проблема нынешнего общества.

- У некоторых счастье зависит от соцсетей.

- Или несчастье. Есть соцсети, в которых человек завяз. И есть понятие «психогигиена». Если мы хотим душевного здоровья, надо ограничивать нахождение в соцсетях. Но люди знают, как ограничивать питание, если им это необходимо, алкоголь, а соцсети не считаются таким явлением, которое надо ограничивать. Тут вопрос значимости: почему человек сделал виртуальны мир более значимым, чем реальный.

- Возможно так легче почувствовать себя счастливым: лайк поставили – и ты уже счастлив.

- Тогда человек расписывается в том, что на него влияет что-то внешнее. Если мое благополучие зависит от лайка-дизлайка, одобрения или неодобрения, я становлюсь заложником чего- т извне. А одна из жизненных задач - чтобы быть благополучным, надо перестать быть заложником и зависеть от чего-то из вне. Если человек хочет другого качества жизни, надо воспитывать автономию.

- Но есть окружающие люди, от которых зависишь, негативные события, есть что-то, что нас раздражает.

- Если что-нибудь раздражает, это вопрос к качеству работы нашей психики. Чтобы что-то раздражало, нас надо этому научить. Вспомните ребенка, у него есть простые формы: удовольствие – неудовольствие. Раздражение он должен скопировать у близких. Условно говоря, это то, что мы перенимаем в качестве модели. Просто неудовольствие - это сигнал организма, что что-то не так. А системное неприятие чего-то в жизни - черта личности, этому может научить другой человек.

- Можно ли это перевоспитать?

- Конечно!

- А другой человек может другого человека перевоспитать, например, жена мужа?

- Нет. До какой-то степени можно человеку подсказать, что что-то не то, что ему нужно что-то пересмотреть. Но уповать на то, что у нас есть большие полномочия по переделке других людей, нельзя. Нет таких полномочий в природе психики. У нас есть обязательство и полномочия перестраивать своих детей, влиять на их убеждения, причём до определённого возраста.

До экономической самостоятельности. Когда он отпочковывается от родительской семьи. Естественно, любую хорошую идею можно испортить. Здесь можно передавить. Я говорю о том, что надо мягко, с любовью, гармонично это делать. Не грубо, не авторитарно. Надо чётко понимать, что человек, который от нас зависит, не в состоянии сам сделать выбор. И у нас существует ответственность за него. Другое дело, что от ответственности, как правило, бегут.

Проведите эксперимент

- Михаил, а как справиться с гиперответственностью, если чувствуешь ответственность за близких, за порядок в доме, за дачу, хотя уже сил нет на ней работать, а бросить жалко.

- Распространенная история. Можно потихоньку приучать свою психику отпускать. Не в глобальном смысле, а в мелочах. Потому что с дачей решить вопрос не просто. Но если есть навязчивая идея постоянно наводить порядок, или мыть посуду, человек может разрешить себе не делать это прямо сейчас, дать полчаса передохнуть. И посмотреть, что случится? Оказывается, ничего страшного не случилось. Провести эксперимент, могу ли я дать чему-то происходить без меня. Вообще, ключевая идея сверхконтроля в том, что человек не позволяет чему-то в мире происходить без него. Нас приучили думать, что от нас всё зависит, мы хозяева жизни, мы сами себе всё выбираем. А где возникает ответственность, возникает и вина. А за виной следует наказание. И если наказания снаружи нет, можно самим себя наказать. Эта цепочка развязывается очень просто: позволением миру обходиться без нас. Ничего страшно не произойдет, если мы выключим себя из какие-то процессов.

Наладить отношения

- С какими проблемами к вам чаще обращаются семьи на грани кризиса?

- Наиболее частные претензии – измены, неправильное проведение досуга, например, женился, но по пятницам продолжает с друзьями пить пиво, а девушка гулять с подругами. Не меняют своего уклада, а его надо менять.

Люди не учитываю простой факт: когда они вступают в брак, в некотором смысле перестают себе принадлежать. Теперь они руководствуются интересами системы, даже не другого человека, а именно системы. Потом появляются дети, да хоть домашние животные появляются – это определённые изменения. Я уже не могу жить только своими интересами. А если обе стороны продолжают это делать, происходит то, что происходит. Почему статистика разводов зашкаливает? Потому что никто в загсе не объясняет, что теперь надо наступать на хвост своим хотелкам. Люди этого не понимают, игнорируют это.

- Можно наладить отношения и в каких случаях не стоит это делать?

- Наладить можно, для этого и существуют семейные психологи. Но не в каждом случае. Если у кого-то из партнёров есть клиническая форма психопатии (а это сейчас на каждом шагу), то первый вариант – научить человека жить с больным человеком. И второй - если мы понимаем, что, и больного не вылечить, и человека не научить с ним жить, тогда пусть расходятся, зачем мучать друг друга. Но, конечно, каждый случай - индивидуален. Все дешёвые советы от корифеев современной психологи, работают только на короткую дистанцию. И отсюда возникает иллюзия, что они правдивы. Возьмем Лабковского с его рекомендациями - делать, что хочешь и не делать того, чего не хочешь. Или госпожу Блиновскую с марафонами желаний. Абсолютно деструктивная вещь. Просто цензуры у нас нет, и нет механизмов, что с ними делать. Люди не критично воспринимаю информацию, которая к ним заходит, и в итоге – расстройство личности.

- Есть мнение, что брак в традиционном виде себя изжил?

- Мир сейчас разделился. Есть две формы общественной жизни, некий выбор: либо традиционализм, либо девиантность. Традиционалисты будут и дальше сохранять определённые формы, которые тысячелетиями до нас были. А девианты будут изгаляться, кто во что горазд, пытаться какие-то новые формы семейных, сексуальных отношений пропагандировать. Фантазия человека пределов не имеет. И у каждого из нас стоит выбор: либо мы за базу, за что-то фундаментальное, либо идём по не очень адекватному пути.

- Это из семьи идёт?

- Уже нет. Сказать, что всё идет из детства, можно было 50 лет назад, сейчас всё идет из Интернета. Ящик Пандоры открылся. Людям показали, что потребности и желания безграничны и не надо этому препятствовать.

Ковид влияет на психику

- Как часто к вам обращаются люди, которые потеряли близких от коронавируса.

- Не так часто. Вообще к психологам не часто обращаются по гореванию, утрате. Наверное, многие переживают это и так правильно. Зачем тратить большие деньги, чтобы в течение года правильно справиться со своим горем. Кроме того, есть горячие линии психологической помощи. Думаю, что большинство к психологу не пойдет по этому вопросу.

Может быть, у человека есть близкие, друзья, которые помогут эту боль разделить, прожить. Горевание - не та вещь, которая по щелчку пальца снимается. Год с хвостиком уходит на это, не надо ожидать быстрых результатов.

- Если мы затронули тему ковида, правда ли, что вирус влияет на психику?

- Неврологи утверждают, что да. Года полтора назад был доклад, где обрисовывалось, что вирус заходит в нервную ткань, производит в ней какие-то изменения. Но тут вопрос причины и следствия. Действительно ли органическая природа виновата, что нервная система пострадала, или это во многом компонент искусственно созданной паники?

Здесь большую роль играют СМИ, интернет, слухи, сплетни.

- Получается на нас влияет информация, мы все очень внушаемые?

- Да. Большинство людей внушаемые, не имеющие четкой жизненной позиции. В теле есть скелет, который его держит. И в психике должен быть скелет. Люди, чаще всего, такого скелета не имеют. Они живут непонятно как: от случая к случаю, от желания к желанию, от цели - к цели. Хаотично.

У нас после развала Союза неправильно выстроена система. Я не скажу, что там она была идеальной, но существовала какая-то предсказуемость. Был некий социальный лифт, когда система человека брала и с первого класса сопровождала по жизни.

А сейчас никто не может сказать: «Делай так, и будет гарантированный результат!». Разводят руками и говорят: «Ну, ты свободный человек, пытайся, пробуй, может что-то получится».

- Какие проблемы психики вызывает ковид?

- Можно говорить об утомляемости, страхах, тревоге. Но главное - истощение психики, нервной системы.

- Психика долго восстанавливается?

- Увы, мы сталкиваемся с тем, что есть предел для восстановления. И если человек уже допустил неправильное отношение к болезни, он может скатиться в ипохондрию, подмечать у себя симптомы. Развивается мнительность.

- Ну мнительность есть и у не переболевших ковидом.

- Да. Обостряется то, что и так было. Поэтому проблемы будут расти. Тревога не уменьшается.

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