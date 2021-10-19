Городской голова Дмитрий Денисов: калужане смогут служить на балтийском флоте

В понедельник, 18 октября состоялась традиционная планерка городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Достаточно интересной темой для обсуждения стал вопрос военно-патриотического воспитания молодых калужан.

Свеча патриотизма не угасает

- Военно-патриотическое воспитание молодежи – это непрерывный и целенаправленный процесс, - говорит начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики города Калуги Игорь МАТВЕЕНКО. - Основная задача муниципалитета - совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по подготовке калужан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию детей с учетом динамично меняющейся ситуации и возрастных особенностей. Проведение военно-спортивных соревнований для разных категорий молодежи является традицией нашего города и частью системы патриотического воспитания молодежи.

- Мы готовим подрастающее поколение к успешному взаимодействию в обществе, к инициативному труду, участию в управлении социально-значимыми делами, к реализации прав и обязанностей, - отметил Игорь Матвеенко.

По его словам, истинной школой патриотического воспитания является Почетная караульная служба Пост №1. За этот год здесь несли службу 870 человек. Ключевым событием этого года стал городской патриотический форум постов №1 «Часовые памяти», который прошел 6-7 октября на базе детско-оздоровительного центра «Сокол».

В апреле 2021 года состоялись традиционные военно-патриотические игры для школьников «Зарница-Орленок». Также в апреле прошла аналогичная военно-спортивная игра «Призывник» для учащихся профессиональных образовательных организаций. В данных мероприятиях приняли участие более 500 человек.

Важное значение для военно-патриотического воспитания калужской молодежи имеет победа нашего народа в Великой Отечественной войне. В честь памяти подвига ее участников управление совместно с молодежными общественными организациями традиционно проводят патриотические акции «Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти». В них в этом году приняло участие около 3000 калужан.

- Эти мероприятия в свою очередь укрепляют ответственность молодого поколения за свой нравственный выбор и воспитывают в них чувство любви и гордости за свою Родину, - считает Игорь Матвеенко.

Городской голова Дмитрий Денисов сообщил о том, что у молодых калужан в ближайшее время появится хорошая перспектива послужить на одном из кораблей Балтийского военно-морского флота.

- В настоящий момент идут переговоры с Балтийским флотом, - сказал Дмитрий Денисов. - Мы получим подшефный корабль, как это было с Черноморским военно–морским флотом, когда город шефствовал над ракетным кораблём «Мираж». Сейчас ведутся переговоры, я надеюсь, что они благополучно закончатся, и мы будем иметь подшефный калужский корабль на Балтийском флоте. Осталось урегулировать некоторые моменты, съездить туда и подписать соглашение. Надеемся, что всё благополучно завершится.

Жук-вредитель

В 2020 году в Калуге был введен карантин в связи с поражением деревьев злостным вредителем - ясеневой златкой.

- Только по карантинным требованиям нужно спилить и утилизовать более 6 тысяч деревьев, - сообщает начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - Они попали в зону поражения златкой. Жук поражает кору, крону дерева, а листья быстро засыхают. Единственный способ борьбы с опасным вредителем - санитарная вырубка, а также своевременный вывоз и уничтожение поврежденных стволов. На сегодняшний день спилено более тысячи больных и засохших деревьев.

- Также продолжаются и плановые работы по опиловке старых сухих деревьев, угрожающих безопасности граждан, а также безопасности дорожного движения, - подытожил Александр Шпиренко. - В следующем году эта работа будет продолжена.

- Калугу тоже эта беда не миновала, - подчеркнул Дмитрий Денисов. - От них многие деревья засыхают, становятся опасными для горожан, потребуется привлечение дополнительных финансовых средств и сторонних организаций, чтобы как можно быстрее спилить все эти деревья. Мы ввели соответствующий карантинный режим, поскольку это насекомое постоянно распространяется, поражая деревья только одного вида. Что ж, будем сажать новые, более устойчивые к вредителю деревья, никуда от этого не денешься.

Ответы на вопросы

В конце планерки городской голова по традиции ответил на вопросы граждан из соцсетей.

Как раз один из актуальных вопросов касался деревьев. По поводу того, что на территории 10 школы лежат спиленные месяц назад сухие деревья, до сих пор их не вывезли, а там ходят дети.

Дмитрий Денисов сообщил, что все деревья будут вывезены в ближайшее время.

- В первую очередь, это должно быть сделано в местах расположения школ и детских садов. Прошу их вывезти как можно скорее, не дожидаясь беды, - подытожил городской голова.

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