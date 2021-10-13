Калужанин Александр Музыченко изобразил Циолковского, Пушкина и друзей в кубическом стиле

В Калужском Доме музыки открылась выставка «Музыченко - разный». На ней можно увидеть портреты известных людей. Но вот узнаете ли вы их? Калужский художник Александр Музыченко любит стиль кубизм, поэтому большинство работ - именно в этом направлении. Причем, у художника хорошее чувство юмора, которое отражается и в его картинах. Есть Пушкин, Достоевский, Булгаков… По одному из образований Александр Музыченко - учитель русского языка и литературы, поэтому не удержался от того, чтобы не запечатлеть великих русских писателей и поэтов. Особенно хорош «кубический» Пушкин! Ну и некоторые калужане-друзья художника не избежали участи попасть на кубические плотна.

«Достоевский в ранний период творчества»

А вот и Пушкин.

Выставка масштабная, на ней 75 работ разных лет. Есть и реалистические портреты, натюрморты и пейзажи, и батик (живопись на шёлке), и иконы. Как говорит название выставки, Музыченко – разный. И судьба художника очень интересная.

Булгаков. Достаточно узнаваем, кстати.

«Доктор Булгаков исполняет лезгинку перед Сталиным»

Дружил с немцами

Детство Александра прошло в Германии. Его отец был военным, поэтому семья 5 лет провела в ГДР.

- В Германии я учился со 2 по 7 класс, - рассказывает МУЗЫЧЕНКО. - И моей семье повезло: мы жили не военном городке, а в небольшом красивом Виттенберге. И я дружил с немцами. Скажу вам по секрету, дети военных - страшная шпана. Они обычно без надзора: родители постоянно заняты. И мои друзья немцы говорили: «Саша дружи с нами!» От немцев, видимо, мне передались некоторые черты характера. Они все упорядоченные, добиваются в любом деле максимальной эффективности. У меня это тоже есть. И искусство моё им понятно, хоть оно и необычное. Германия постоянно была в моей жизни. Я много лет там выставлялся. У меня мама там жила. А я был волонтером, помогал немцам принимать Чернобыльских детей. Мы хорошо общались, и они, зная, что я - художник, предложили сделать выставку, потом вторую… И пошло. 8 персональных выставок сделал. Начал с батика. И сразу мои работы купили пастор и мэр города. Я их знал, потому что сотрудничал с ними. Потом мэру я ещё две работы подарил. А позже, он рассказывал, что был во Франции, и одну из моих работ презентовал меру Страсбурга.

«Однажды на ул. Кирова».

- После выставочного период в Германии, я бросил живопись, увлекся педагогикой. Закончил филфак в КГУ, а сейчас заканчиваю магистратуру: русский язык, как иностранный. Работал одно время в школе, а сейчас - в Центре дополнительного образования «Созвездии». Мы с супругой Алёной ведём необычный клуб: гитаристы и мультипликаторы. Я преподаю компьютерную мультипликацию, а супруга учит игре на гитаре. И у нас гитаристы начинают рисовать, а художники - играть на гитаре.

Учился иконописи

Храмы и иконы для Александра Музыченко очень важная тема. Пришёл он к ней после долгих поисков себя.

Архангел Гавриил.

- В 1989 году я попал в Оптину Пустынь, - вспоминает художник. - Приехал помочь восстанавливать монастырь. Особо верующим тогда не был. Меня взяла в ученики бригада реставраторов из московского Данилова монастыря, которая там работала. Я год там прожил, уехал. Потом, после некоторых мытарств, вернулся. Ещё год там прожил. Меня учили реставрации и немного иконописи. Ездил я и в Загорск (Сергиев Посад), там при семинарии был кружок иконописи для монахов, я с ними занимался. Просто почувствовал эту энергию. И пошло дело. Мне важно передать энергию в своих работах. Раньше я живописью деньги зарабатывал. А теперь –хочу рисую, хочу - не рисую. И эта свобода многое значит. Потому что, когда себя подстёгиваешь, что надо рисовать, деньги зарабатывать, получается неестественно.

Храм на Смоленке (батик).

Друзей надо ценить

- С возрастом становишься сентиментальным, - признаётся Александр МУЗЫЧЕНКО. - Друзья по разным причинам уходят, и начинаешь их ценить. У нас был клуб самодеятельной песни, комсомольский штаб, теперь – университет, филфак и храм. Мы с супругой ходим в храм Иоанна Предтечи. И герои моих картин – это мои друзья, люди, с которыми по жизни постоянно пересекаешься. Есть портрет Ларисы Александровны Крикуновой. В советские времена она была в комсомольском городском штабе, а сейчас руководит МЭШДОМом. И гениально умеет привить человеку ответственный подход к делу. Она учила кидать максимальные силы, чтобы добиться цели и не забывать про творческий подход. И мне это близко. У нас были такие красивые девизы: «Романтику в нашей жизни не заменить ничем, каждый делает творчески, иначе, зачем!»

Портрет Ларисы Крикуновой.

Есть портрет моего друга, писателя Геннадия Арасланова. В Советское время были диссиденты, которые на кухнях что-то сочиняли. Вот у нас на Северном было так называемое Северное общество. Мы собирались по выходным в большой 4-комнатной квартире Люды и Гены Араслановых, что-то сочиняли, обсуждали, говорили о политике – тогда это было модно. И до сих пор общаемся.

И, конечно. есть несколько портретов моей супруги Алены, с которой мы уже 6 лет вместе.

Портрет руководителя клуба «Дорога» А. Зайцева.

Картины оживают

Выставка «Музыченко – разный» будет работать в Доме музыки до 19 октября. Её рамках проходит проект «Ожившие картины» - встречи с персонажами, которых изобразил художник.

14 октября в 17:00 – «За любимым делом», желающих познакомят с основами ткачества. Мастерица Алена даст вам возможность посмотреть, попробовать самому и понять, как это работает? А из сотканных полотен можно шить сумки, наволочки, кошельки, коврики... Что угодно!

15 октября в 17:00 - состоится литературно-музыкальная встреча «Да будет свет!».

16 октября в 12:00 - мастер-класс «Светлый батик». Его проведёт сам мастер, художник Александр Музыченко. И, конечно, расскажет о своих работах.

16 октября в 15:00 – творческая встреча с руководителем клуба «Дорога».

На вернисаже Александр Музыченко провел экскурсию по своей выставке.