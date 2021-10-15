Братья Щемелинские отправили калужан в эпоху Екатерины II

В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка «Ода восемнадцатому веку».

В двух залах - более 50 работ. До 14 ноября здесь можно увидеть и «Приезд Екатерины», и «Убийство Павла I», тайные встречи фрейлин с кавалерами и золотую осень в дворцовых усадьбах. Екатерининская серия написана темперой, а пейзажи - маслом.

Всегда вместе

Близнецы Александр и Алексей Щемелинские очень похожи и внешне, и по характеру, и нравятся им одни и те же вещи, например, оба увлекаются историей. Жизнь их складывается, как под копирку: учились вместе, теперь работают вместе. И при этом сохраняют тёплые отношения, не ссорятся и не соперничают за лидерство в искусстве.

Родились Алексей и Александр 10 апреля 1990 года в Брянске. Их родители не имеют никакого отношения к живописи. У художников Щемелинских есть ещё младшая сестра, которая тоже приехала в Калугу на открытие выставки.

«Виват, Екатерина», работа Александра Щемелинского.

- Ничего специально мы не делали, чтобы стать художниками, - улыбаются братья. - Просто мы всё время вместе. С детства рисовали, и хорошо получалось. Сначала закончили художественную школу, потом - Брянское художественное училище и поступили в академию Глазунова. Затем ещё два года отучились в ассистентуре.

Теперь преподаём в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Каждый работает над своим проектом, советуемся друг с другом.

По историческим местам

Братья Щемелинские давно увлечены историей России XVIII века. Но у каждого - своё видение, своё толкование исторического сюжета, свой оригинальный почерк. Алексей любит изображать старинные усадьбы.

«Осень в старом парке», работа Алексея Щемелинского.

- Царское село – одно из моих любимых мест, - рассказывает Алексей. - Там прекрасный парк с лабиринтами из живых изгородей, пруды, великолепный Екатерининский дворец. Ораниенбаум тоже невероятно красив, Китайский дворец. В Москве – Кусково, много там было написано.

«Осень в Марфино». Работа Алексея Щемелинского.

На картинах Александра - исторические личности, события, шикарные дворцовые интерьеры. Кстати, интерьерный жанр сейчас не слишком популярен, за него мало, кто берется.

«Императорский зал в Архангельском», работа Александра Щемелинского.

- Ну такие интерьеры грех не написать! – говорит Александр. - Мне всегда нравились художники объединения «Мир искусства»: Серов, Сомов, Борисов-Мусатов. И хотелось сделать что-то подобное. Моей дипломной работой стала картина «Потемкин представляет черноморский флот Екатерине Великой».

Эта тема родилась на фоне присоединения Крыма. Здесь, на выставке, есть её первоначальный эскиз. Сама работа очень большая: 4,5 на 2 метра. В общей сложности от начал замысла до реализации у меня ушло около двух лет. Пока работал, столько литературы перечитал! Много раз ездил, искал точки, где это могло происходить, искал виды, изучал исторический костюм, брал напрокат костюмы, чтобы этюды писать, общался с реконструкторами. Полностью погрузился в эпоху. Сейчас эта работа находится в фонде Академии, её периодически выставляют.

Со временем дипломная работа переросла в историческую серию. Мне нравится XVIII век, дворцово-парковые ансамбли этого периода. В моих работах - усадьбы и дворцы Санкт-Петербурга, усадьба Шереметевых «Кусково», она тоже связана с Екатериной, и усадьба «Архангельское».

Иногда сюжеты приходят сами по себе. Как-то зимой я гулял в Царском селе. А там ходят девушки в исторических костюмах, с ними можно фотографироваться. Но в этот раз было мало посетителей. И одна такая дама подошла к окну, стоит, грустит. И я подумал: «О, прямо картина!» Так была написана работа «Всё в прошлом».

«Всё в прошлом». Работа Александра Щемелинского.

Эскиз дипломной работы Александра Щемелинского «Потемкин представляет Черноморский флот Екатерине Великой».

«Убийство Павла I» работа Александра Щемелинского.

Рисовали Калугу

В Калуге – это первая выставка художников Щемелинских, но в нашем городе они не впервые. Жена Алексея – калужанка, поэтому город братьям знаком.

- Я рисовал на ул. Воскресенской, 11, здесь, на выставке есть эта работа. В Калуге очень нравятся старинные улицы. Город купеческий, красивый, - делится впечатлениям Алексей.

Сами братья уже больше 10 лет живут в Москве. Сейчас они отошли от исторической тематики. Теперь чаще рисуют современную столицу - жанровые вещи и городской пейзаж. И обещают, что эти работы мы увидим на их следующей авторской выставке.

«Осень в Кусково», работа Александра Щемелинского.