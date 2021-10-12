На планерке в горуправе: бюджет Калуги и перепись населения

В связи с тем, что Дмитрий ДЕНИСОВ лично контролировал ситуацию с ремонтом междворовых и межквартальных проездов, еженедельную планерку провел его первый заместитель. На ней обсуждался ряд вопросов: о поступлениях по доходным источникам и о готовности к проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году на территории города.

Доходные источники

О доходах городского бюджета Калуги рассказала председатель финансово-экономического комитета управления градостроительства и земельных отношений Анна АНТОШКИНА.

- Доходы городского бюджета Калуги от сдачи в аренду земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в этом году составили 137 миллионов рублей, - сообщила она. - Еще 49 миллионов рублей городской бюджет заработал на продаже земли. Помимо этого, около 750 тысяч рублей было получено в виде штрафов, пеней и поступлений от реализации контрактов. Годовой план по доходам от продажи земли за девять месяцев был перевыполнен на 34%. В целом же к 1 октября управление получило 83% доходов годового плана, который составляет 224 миллиона рублей.

Должникам по арендной плате за девять месяцев направлено 727 претензий на общую сумму более 100 миллионов рублей. В суды было направлено 503 иска на 96 миллионов рублей. Благодаря этой работе недоимку по арендной плате за землю удалось сократить на 12 миллионов рублей.

По словам Анны Антошкиной, за девять месяцев было проведено более 50 аукционов по результатам, которых заключены 32 договора на аренду и продажу земельных участков, которые будут использоваться для строительства жилья, производственных помещений, других объектов. Часть аукционов не состоялась из-за отсутствия спроса. Они до конца года будут проведены повторно.

- Очень важно и принципиально эту работу довести до логического конца, - подчеркнул Александр Серяков. - Сделать это необходимо качественно до самой последней процедуры. Уплата всех платежей в городской бюджет должна быть получена в полном объеме.

12 перепись в истории России

- Всероссийская перепись населения будет проходить с 15 октября по 14 ноября 2021 года, - рассказала начальник управления по работе с населением на территориях Инга ГРИБАНСКАЯ. - Выделена субвенция в размере 5 571 168 на обеспечение переписного персонала помещениями, средствам связи и транспортными средствами.

На сегодняшний день весь штат переписного персонала набран, но, учитывая эпидемиологическую ситуацию, создается резерв кадров на случай замены основного персонала.

Инга Грибанская напомнила, что участие в переписи, это общественная обязанность каждого гражданина. Можно самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале Госуслуг, в том числе в МФЦ, обратиться на переписной участок или дождаться, когда переписчики придут к вам домой.

- Перепись - важное мероприятие, - отметил Александр Серяков. - Мы получим информацию, с которой можно работать. Мы будем видеть, сколько у нас жителей и какая плотность населения.