Любовь к чтению и познание жизни: за что еще калужане благодарны своим учителям

Во вторник, 5 октября, отмечается один из самых уважаемых профессиональных праздников — ​День учителя.

В СССР тех, кто всем нам дал путевку в жизнь, поздравляли в первое воскресенье октября. Но в России его решили праздновать одновременно со Всемирным днем учителя, установленным ЮНЕСКО в 1966 году 5 октября.

В преддверии этого праздника мы попросили калужан рассказать о своих любимых учителях и знакомим вас с их ответами.

Директор МБОУ «СОШ № 25» г. Калуги, председатель Совета молодых педагогов Калужской области Алексей МОКРУШИН

Алексей Мокрушин с сестрой Натальей и учительницей Людмилой Ивановной.

На каждом этапе взросления рядом всегда были настоящие мастера педагогической профессии, учителя по призванию, а не по должности.

Трудно переоценить значение муд­рого, чуткого учителя в становлении и развитии человека. Тем более ценно общение с ним.

Таким человеком был мой первый учитель ​Людмила Зирка, один из самых значимых педагогов в моей жизни. С теплотой вспоминаю нашу школу № 29, класс, уроки. И эти воспоминания окрашены в теплые тона, вызывают приятные эмоции: добрую улыбку и легкую грусть.

Как и в любом детском коллективе, у нас случались разные ситуации, но ведь в памяти остается только действительно значимое. И очень отчетливо сохранился в памяти образ Людмилы Зирки как человека, который стал для меня примером таких важных, на мой взгляд, качеств, как доброта, справедливость, уважение, ответственность, искренность.

Людмила Зирка с детьми.

И вроде бы уже довольного много лет прошло с тех пор, а впечатления, воспоминания не ослабевают и ведут по жизни. И особенно помогают в профессии: я тоже стал учителем.

А буквально год назад узнал довольно неожиданный факт. Оказалось, что у родителей моих друзей-ровесников первым учителем тоже была Людмила Зирка, с которой они были дружны и поддерживали общение с момента окончания школы.

К сожалению, узнал я об этом только, когда мы встретились, чтобы попрощаться с Людмилой Зиркой. Время нам не подвластно, однако я верю, что человек жив, пока жива о нем память.

И я бережно храню память о своем первом учителе.

Актер театра и кино, художественный руководитель МБУК «Театр кукол» Алексей АЛЕШКО

Алексей Алешко.

В начальной школе нашему классу не везло. Учителя менялись по два раза за учебный год, пока в третьем классе нас не подхватил молодой учитель, только что закончивший педагогический институт.

Ею оказалась Марина Лесняк. Больше тридцати сорванцов и молодой специалист, для которого этот выпуск должен стать первым. Ах, что это было за время! Время стенгазет и октябрятских звездочек, время дежурств и ламповых огоньков, время беззаботности и молодого учителя, сеющего в нас доброе, разумное, светлое.

Через много лет, по иронии судьбы, я пришел на практику в свой класс к Марине Лесняк. Теперь у нас было много общего: у нее за плечами большой педагогический багаж, у меня уже несколько курсов педагогического университета. Сколько теплоты было в наших воспоминаниях и как это дорого сердцу.

Марина Лисняк с детьми.

К сожалению, на сегодняшний день моя любимая учительница давно не работает в школе, хотя могла бы выпустить еще не одну параллель, но здесь каждый кузнец своего счастья.

Я любил школу. Кто-то посмеется, мол раньше деревья были выше и трава зеленее, а я добавлю: ​раньше было добрее. 14-я школа всегда была сильной, в ней работали учителя с большой буквы, а ученики знали не только свои права, но и обязанности.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области Надежда ЕФРЕМОВА

Надежда Ефремова.

Моей первой учительницей в школе № 1 города Фрунзе была опытный педагог с тридцатилетним стажем Эльвира Петровна. Очень мудрый, строгий и любящий свое дело учитель.

Мы, первоклашки, на тот момент еще совсем дети, настолько ее любили, что в классе царила полная тишина, когда она начинала говорить, а мы погружались в мир знаний. Эльвира Петровна так интересно умела преподнести тему, что никто не хотел нарушить созданную ею идиллию.

До сих пор вспоминаю ее глубокий, поставленный голос, мудрые советы и бесконечную любовь к чтению книг, которую она смогла передать нам. Именно такой я запомнила начальную школу и первого учителя.

Позже, в конце 5-го класса, мы с семьей переехали, и я познакомилась с новыми учителями. Классным руководителем школы № 1 поселка Воротынск стала Елена Фомичева, которая до сих пор работает в этой школе и прекрасно преподает русский язык и литературу.

Я люблю свою школу и благодарна всем учителям за их вклад в формирование моего характера, за их поддержку и отзывчивость в школьные годы, которые не всегда были легкими.

Ежегодно посещаю свою школу, люблю встречать в школьных коридорах своих учителей, которые, на мой взгляд, не стареют с годами, а седина их только украшает.

Быть учителем — ​это очень тяжелый труд! Дорогие учителя, низкий вам поклон за ваш профессионализм и труд! Желаю вам крепкого здоровья, терпения, удачи и любви!

Директор Калужского областного театра юного зрителя, заслуженный работник культуры РФ Валерия ВИЗГОВА

Валерия Визгова.

Для нас всех школа очень важна, ​это необыкновенное явление. Я училась в школе № 7 г. Калуги. Каждый учитель внес свой вклад в мою жизнь. Познание жизни через театр и познание жизни через учебу в школе объединяет нас, делает нас гражданами нашей большой страны.

Именно учеба помогает нам понять, что же такое русский человек. Для нас и для меня лично школа была и остается культурной основой, мы только продолжаем то благое дело, что начинает в наших умах и сердцах учитель.

Наступает время, когда школьник уже не хочет быть ребенком. Но мы-то понимаем, что ребенок — ​это вовсе не тот, кто ничего не знает. Это тот, в которого вдохнули жизнь во всей своей силе и неповторимости, жизнь, которую не заполнить технологическими чудесами, но обладающую неоценимой возможностью оставить нас живыми.

С великой радостью поздравляю всех, кто отвечает за детей, кто носит гордое звание учитель, кто знает, как преподнести маленьким людям знания и законы природы так, чтобы они умели ими пользоваться.

Желаю ярких красок жизни, добра, удачи и успехов, целеустремленности, уважения и великолепия во всем!

Родитель ребенка 2-го «Б» класса школы № 17 Василина МЕШКОВА

Вера Коновалова с детьми.

Очень часто бывает, что встретишь человека, поговоришь, и сразу становится ясно, что посвятил он жизнь своей любимой профессии, применил свои способности в том деле, которое ближе всего к сердцу, и этим полезен обществу.

К таким людям относится и Вера Коновалова, учитель начальных классов школы № 17 Калуги, которая вот уже 40 лет отдает свои опыт и знания самым маленьким школьникам.

Ее спокойствие, уравновешенность, интеллигентность притягивают и вызывают чувство уважения и признательности среди самых маленьких учеников и коллег. Так идет она по жизни, бережно неся в ладонях огонек добра, а огонек передает свое тепло окружающим.

Вера Коновалова.

Она очень чуткий и отзывчивый человек, прекрасный педагог, знаток детских сердец, развивает у учащихся творческие способности, найдет подход к каждому маленькому гению, несмотря на перегруженность классов. Она старается быть для детей другом, наставником.

На ее уроках всегда интересно и разнообразно. Это видно по отношению наших детей к предметам, которые она преподает. Поэтому и выпускники до сих пор с любовью, трепетом и глубоким уважением относятся к своей первой учительнице, почти второй маме.

Много сил и времени уделяет Вера Коновалова своему классу. Всегда улыбчивая и приветливая, беспокойная и неутомимая в работе.

Мы хотим сказать огромное спасибо Вере Коноваловой за все, что она делает для нас и наших детей, за то, что она, не жалея сил и времени, терпеливо и настойчиво вкладывает в эти маленькие детские головки те знания, которые всегда пригодятся им в жизни.

С профессиональным праздником, дорогие учителя! Продолжайте сеять доброе, разумное, светлое. Будьте любимы и счастливы.

Помощник Генерального директора ЗАО «Хлебокомбинат» Любовь ЛУКАШОВА

Любовь Лукашова.

В 1961 году я пришла в 1-й «А» класс школы № 12 г. Калуги. Дети нашего поколения долго хранили воспоминания о первой учительнице, потому что для нас школа была вторым родным домом, где нас адаптировали к детской правильной жизни.

Мне там было хорошо, я чувствовала себя защищенной моей учительницей. Ее зовут Мария Трусова. Прошло 60 лет, но в благодарной памяти, как и должно быть, Мария Трусова осталась. И ощущение, что мой учитель — ​это защита меня маленькой, которая ведет по жизни за руку и сделает все так, как надо, тоже помню.

Мария Трусова с детьми.

Она для нас была как на пьедестале, уважаемая и почитаемая. Конечно, первые воспоминания и впечатления от прекрасного тоже дала нам первая наша учительница.

Походы с самодельными рюкзачками на реку Калужку, в кинотеатр «Пионер», в театр, в музеи, в Москву, День пионерии — ​все в первый раз с ней, с Марией Трусовой. Этого не забудешь!