Калужанин исследовал тайну гибели «Императрицы Марии» и написал киносценарий

7 (20 октября) 1916 года в Севастополе ранним утром раздался взрыв - рванул пороховой погреб на новейшем корабле «Императрица Мария». Судно затонуло. Из 1200 членов экипажа погибло 226 человек, 232 были ранены или обожжены.

Вице-адмирал Колчак прибыл к месту катастрофы и лично руководил операцией по спасению моряков. Комиссии по расследованию не удалось выяснить причины взрыва. Рассматривались три наиболее вероятные версии: самовозгорание пороха, небрежность в обращении с огнём или порохом и, наконец, диверсия. Но не одна не нашла подтверждения. Позже сотрудники спецслужб, изучив следственные материалы, пришли к выводу, что взрыв на корабле организовала шпионско-диверсионная группа. Но многие в это не верят, считая, что показания шпионов были получены под пытками. До сих пор гибель «Императрицы Марии» остаётся загадкой и уже 105 лет не даёт покоя историкам.

Разгадать её попытался и наш земляк Виктор ВИТКОВСКИЙ и даже написал киносценарий «Прощай, «Императрица Мария!»

В киносценарии 90 сцен, может даже сериал получится.

Виктор Витковский уже придумал продолжение, где герой будет связан с космической отраслью.

Корабль заминировали

Виктор Федорович в Калуге человек известный, он - председатель регионального объединения украинцев «Вiтчизна», а ещё завсегдатый библиотеки им. Белинского и просто активный калужанин, которого можно увидеть на многих городских мероприятиях.

- Виктор Федорович, откуда вы узнали историю «Императрицы Марии»?

- Мне в руки попала книга «Величайшие загадки ХХ века», и я моментально начал читать её. Одна из глав была посвящена гибели «Императрицы Марии». Меня удивило, что до сих пор не известна причина взрыва. Захотелось разобраться. Пришлось перечитать множество исторической литературы, поискать материалы в интернете. Любители истории много занимались этим вопросом. «Императрице Марии» даже посвящены художественные произведения: она упоминается в повести Анатолия Рыбакова «Кортик» (прежний хозяин кортика, морской офицер, был убит за несколько минут до взрыва линкора «Императрица Мария») и повести Бориса Акунина «Фильма седьмая: «Мария, Мария…» из цикла «Смерть на брудершафт». Ну и я теперь свою лепту внёс.

- Что нового вам удалось привнести?

- В книге я пытался исследовать причины взрыва. Комиссия тогда не до всего дошла. Не надо быть взрывотехником, чтобы обратить внимание на свидетельства многих очевидцев. Сначала послышалось сильное шипение из погреба, потом повалил густой чёрный дым, затем вырвались языки пламени. О чём это говорит? Корабельный порох – бездымный. Значит, в погребе было ещё какое-то вещество. Комиссия не придала этому значения. И второе, кроме самого мощного первого взрыва раздались ещё 24! Ну как это можно было мимо ушей пропустить? И это взрывались не снаряды, находившиеся на корабле. Дело в том, что опрокинуть одним взрывом такую махину – 168 метровый корабль - не просто. Этим первым взрывом носовая часть была полностью снесена и уже стала опускаться на дно, но корабль всё равно устоял. Представляете, какая громадина была! Значит, надо было завалить судно набок. Для этого по правому борту были поставлены магнитные мины, и не менее 15, чтобы такой крен дать. Но комиссия об этом не подумала.

Подарил городу

- Вы написали книгу в виде сценария, в качестве героев - купеческие семьи, исторические личности – Колчак, Григорович, немецкие шпионы и даже поэты Ахматова и Маяковский …

- Мне хотелось, чтобы это был не просто роман, а что-то более живое, чтобы быстрей, легче донести информацию до людей. Это исторически интересная вещь. К тому же, у меня уже есть опыт написания пьес. Несколько лет назад вышла моя книга с тремя пьесами. Поэтому решил продолжить в драматургическом жанре.

- Хотели бы, чтобы ваше произведение поставили на сцене калужского драмтеатра?

- Естественно, но для театра эта вещь громоздкая. Хотя морских сцен там нет, наверное, можно было бы поставить. Если кто-то из театра обратит внимание, с удовольствием сокращу, пойду на уступки.

- Долго писали книгу?

- Задел был сделан лет 10 назад. А когда грянула пандемия, самоизоляция, я достал его и доработал. В течение 1,5 лет написал.

- Кому-то показывали рукопись, советовались?

- Нет, никому не показывал. Книга вышла накануне юбилея Калуги. Я подарил её городу, но не как поздравление, а как свой вклад в юбилей. И написал там слова для городского головы. Встретился и с редакторами газет, подарил им книжку.

История, детективы и религия

- Виктор Федорович, по образованию вы - инженер-строитель, а как начали писать?

- Я не только инженер-строитель, но ещё и кандидат экономических наук, и журналист. Начал писать ещё в институте, готовил статейки для небольшой студенческой газеты. Потом и для областной газеты очерки писал. Когда жил в Ярославле, после выхода на пенсию был заведующим отделом экономики в местной газете. Затем в Калугу переехал, тоже работал в городском издании. Журналистский опыт большой, публикаций много было.

- В Калуге вы давно живёте, как сюда попали?

- Родился я в Ростовской области в деревне Фёдоровка под Таганрогом. Мама – труженик тыла, во время войны работала в госпитале. Отец был военным, участником войны. Переезжали с места на место. Потом в Киеве прожил 30 лет. А когда у меня, как у кандидата экономических наук, не стало заказов на работу, я переехал в Ярослав. Ну и личная причина была, переехал туда из-за женщины. Был заместителем начальника главка. Но потом с этой женщиной не сложилось. И я решил уехать в Калугу. Никого в Калуге у меня не было, дочери остались на Украине. В Ярославле мы с мамой продали квартиру, а здесь купили. Живу в Калуге с 2001 года, хороший город, и климат здесь хороший.

- Вы много времени проводите в библиотеке, читать вас родители приучили?

- Конечно, родители сыграли свою роль, но большей частью я занимался самовоспитанием. Очень любил книги. Это увлечение сильно повлияло на мою жизнь. К тому же, некоторое время в Киеве я работал в партийных органах. Закончил высшую партийную школу. Надо было быть начитанным человеком.

- А дома у вас большая библиотека?

- А как же! Достаточно неплохая.

- Что любите почитать?

- Историческая литература – самая интересная. Кроме того, люблю детективы. И ещё религиозную литературу. Одна знакомая как-то дала мне «Закон Божий». Я никогда не видел эту книгу, но она была для меня важна. Ведь «Закон Божий» раньше даже в школах изучали. Я прочитал от корки до корки и получил огромное удовлетворение, потому что многое не знал. Потом попалась книга одного священника о чуде, произошедшем в Самаре, когда девушка танцевала с иконой Николая Угодника и окаменела. Вы знаете, про это? Меня этот случай сильно впечатлил. И до сих пор регулярно читаю церковную литературу, храм посещаю, пощусь по средам и пятницам. Я – глубоко верующий человек.

Продолжение следует

- О чем будет ваша следующая книга?

- Мне хочется продолжить историю моих героев. В конце книги они переехали в Болгарию. Теперь, по задумке, герой вернётся в Советский Союз, закончит военную академию, будет сотрудничать с космической отраслью. А там уже и аварии на Байконуре... И, конечно будет женская линия. Женщина тоже приедет из Болгарии, может, это будет жена моего героя. Накануне войны многие русские, жившие в Болгарии, уехали на родину, потому что понимали, что стране необходима поддержка. И мои герои – патриоты, они любят Россию.