Столичный художник приехал в Калугу: «На моём подмосковном участке можно увидеть весь мир в миниатюре»

В музее изобразительных искусств в течение сентября проходила выставка столичного художника Александра КАЦАЛАПА «Моя территория и мегаполис», и будет ещё работать на этих выходных. А 30 сентября состоялась творческая встреча с автором.

Александр КАЦАЛАП сделал своих персонажей геометризированными, условными и иногда иронизирует над ними.

«Игра в мяч».

Весь мир – в одном участке

- Моя территория – участок земли, площадью 13, 5 соток, в коттеджном посёлке, недалеко от Москвы, - рассказывает Александр Кацалап. - Огорожен он большой частью деревянным забором. На участке растут яблони, груши, ёлки, трава и стоит мой дом, где я живу уже более 20 лет. Переехал туда из центра столицы в 1999 году. И в какой-то момент я понял: это моя тема. Это то, что я хорошо знаю, что находится перед моими глазами и о чём постоянно размышляю - моя территория. Осознал простой факт: всё, что есть на моём участке в полной мере отражает мир в его громадности и многообразии. Здесь есть трава, деревья, облака, небо, солнце, звезды, птицы, а если чего-то не хватает, интернет поможет связать с любой точкой мира. Нет потребности в поиске новых впечатлений, необходимости ехать куда-либо, потому что у меня всё есть. Нужно только работать: писать, искать новые приёмы, пластические образы и воплощать на холстах свои открытия.

Порой над территории художника кирпичное небо, по которому проплывают картофельные облака.

За пределами дома

- Моя территория дает мне ощущение безопасности, душевного покоя и внутренней свободы. Я чувствую себя зашищённым от превратностей жизни. Но ощущение безопасности покидает меня, как только выхожу за пределы своего участка. Если 20 лет назад была проблема выехать в Москву, рядом – Калужское шоссе, две полосы и всегда были пробки. Теперь сделали метро. Новая Москва наступает. И я доезжаю до перехватывающей стоянки, 20 минут - и у Кремля. В метро толпа окружает меня, несёт в своём потоке, крутит, бросает из стороны в сторону, лишает выбора. Я ощущаю себя песчинкой в бурном море. Я выбиваюсь из вращения и убегаю на свою территорию, где вновь обретаю покой и уверенность. Этим ощущениям посвящена вторая часть моей темы – за пределами территории. Она названа «Мегаполис». Для её реализации я выбрал приём конструктивизма. Фигурки людей условны, порой случайны, но мне важно передать многообразие движений, неожиданных сочетаний, множественность. В этом есть коллизия, непредсказуемость, внезапность за пределами моей территории и ясность, умиротворение и спокойное течение жизни – в её пределах.

«Бесконечно долгая туча».

«Человек-забор».

В один момент всё может измениться

- Для художника важно через свои картины отобразить некий нерв общества, который в данный момент является главным. Допустим, Оскар Рабин – один из тех, кто точно отобразил жизнь советских людей в середине ХХ века, это - бараки, водка, селедка на газете «Правда». Или Илья Кабаков, сделавший своим центральным сюжетом коммуналки. Сейчас, я считаю, мы уже достаточно материально созрели, чтобы иметь свою территорию. Это не обязательно коттедж. Если у вас есть своя комната, вы можете зайти туда, запереть дверь, чтобы побыть одному, поразмышлять о жизни. Сейчас не то общество, которое было в середине ХХ века. Я отображаю сегодняшний момент. И это не значит, что чрез 20, 30 лет будет такое же состояние. Если молодые люди считают, что у них через 20 лет будет собственный дом и вертолет, я в этом не уверен, потому что цивилизация развивается по сиснусоиде. Если в середине ХХ века мы поднимались, не воевали, приобретали определенные блага, сейчас, я считаю, достигли определенного верха, по крайней мере, находимся на очень высоком месте. А что будет завтра, никто не знает. Кто знал о ковиде? А как здорово он изменил жизнь. Нас ограничили с поездками, общением с друзьями. Мы попали в другую ситуацию. Ковид - это тоже о своей территории, границах. Трамп построил границы с Мексикой, Израиль - с арабами, Эстонцы с Россией строят. Общая теория глобализации, которая была при Обаме, вдруг при Трампе перешла в стадию сегрегации, разделения. Можно сказать, моя линия в искусстве и политическом мире совпали.

Карантин я, с одной стороны, пережил хорошо, потому что был достаточно изолирован в коттедже. Но, к сожалению, неудачно упал, получил травму плеча, пришлось делать операцию. И в больнице подхватил модную болезнь – коронавирус. В феврале переболел. И сейчас ещё есть последствия: давление, проблемы с сердцем, поэтому вставать стал уже не в 6 утра, работать начинаю немного позже, чем обычно. Ковид оказал сильное влияние на наше представление о жизни, показал, как она непредсказуема, в один момент может всё поменяться.