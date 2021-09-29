Отголоски Перми: что думают о вооруженной охране в школах калужский градоначальник, омбудсмен, педагоги и другие

В среду, 29 сентября, исполнилось девять дней с момента стрельбы в госуниверситете в Перми. Эта трагедия, а также события в гимназии в Казани оставили после себя не только не заживающие раны, скорбь и сочувствие, но и серьезные вопросы.

Ведь в Казани жестокое преступление произошло в мае – это конец учебного года, а в Перми в сентябре – это начало следующего учебного года.

Может ли такое повториться снова? Если да, то где? Как взрослым защитить детей? Причем и тех, которые берутся за оружие, и тех, которые могут попасть под пули? Может быть, пришло время вооружаться?

Наша редакция решила провести опрос среди калужан. Респондентам предлагалось ответить всего лишь на один вопрос:

- Как вы считаете, должна ли охрана в учебных заведениях быть вооружена?

Вот какие ответы мы получили:

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ:

- Нет, - не задумываясь, ответил градоначальник. – Это не реально, вообще. Представьте количество учебных заведений. У нас формально дошкольное учебное заведение, детский садик, тоже является учебным заведением. Посчитайте количество вооруженных людей, денежных средств. Даже не в деньгах дело, а в технической возможности.

Я считаю, что подобные инциденты, если можно так выразиться, должны решаться с уменьшением наличия человеческого фактора. Есть современные системы безопасности, которые позволяют ещё на подходе к зданию идентифицировать человека, который по определению является преступником.

Сейчас в, частном охранном предприятии, как правило, работают бывшие военнослужащие или сотрудники правоохранительных органов в отставке. Вы представьте себе, какой должен быть уровень подготовки, чтобы справиться с человеком, который неожиданно стреляет в него из огнестрельного оружия.

Поэтому здравое решение только одно - это разместить современные системы безопасности на подходе к периметру учебного заведения. Сейчас есть такие системы с функцией идентификации человека, который стоял с сумкой, потом положил сумку, ушел и его долгое время нет. Эта система автоматически бьёт тревогу.

Поэтому в данной ситуации идея вооруженного охранника в детском садике, в школе, в высшем учебном заведении, с практической точки зрения, практически, не реализуема.

Директор одного из частных охранных предприятий Калуги Дмитрий ДРОЗДОВ:

- Нет, не должна. Потому что из школы тюрьму делать не нужно и это всё равно не поможет. У нас не будет специалистов, готовых работать с оружием и столько оружия не будет. В нашем городе 61 пост. Тогда в штате организации должно быть 250 охранников.

На четырех человек выдается одна единица оружия по законодательству. Естественно такой штат содержать нереально.

А в плане должен или не должен? Владеть оружием людей надо обучать. Это тоже не просто. И на те средства, которые выделяются на охрану из бюджета, нам не найти профессионалов, которые умеют обращаться с оружием.

Поэтому это ни к чему. Нужно по-другому подходить к выдаче оружия. Более тщательно проводить тестирование кандидатов, получающих лицензию на его покупку.

Заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 24 Анжелика АГАФОНЦЕВА:

- Мы уже поднимали этот вопрос. Я считаю, что должна. Во всяком случае, уметь обращаться с оружием они должны сто процентов.

Есть, конечно, определённые тонкости, но для нашей школы я бы проблем не видела в том, что здесь находится вооружённый человек. Это должен быть высокий профессионал в своём деле, прошедший специальную подготовку и психически устойчивый.

У меня тоже один ребёнок учится в школе, другой в институте, я только ЗА. Мы стали частью какой-то американской жизни. То, что у них было давно, у нас начинается только сейчас и наше общество совершенно к этому не готово. Мы не знаем, как вести себя в подобных ситуациях.

Директор лицея № 36 Ирина ДЬЯЧУК:

- Я затрудняюсь ответить. Потому что охрана в учебных заведениях должна быть, в первую очередь, обучена и иметь навыки именно охраны. Сегодня охрана во всех образовательных учреждениях – это человек, который осуществляет пропускной режим, следит за порядком, то сеть у него функций такого вооруженного отпора просто нет.

Наверное, всё-таки, здесь речь идёт не о том, что должна быть вооружена охрана, а речь должна идти о том, что образовательные учреждения должны охранять профессиональные охранные сообщества, а не просто частные охранные предприятия.

Я сейчас даже затрудняюсь правильно сформулировать. Конечно, понимаем, что произошло в Перми и такие вещи нужно предотвращать, но мне кажется, оружием не решить этот вопрос.

Директор общеобразовательной школы № 7 Светлана ГАПЕЕВА:

- Ой, такой тонкий вопрос, если просто порассуждать.

Если дать оружие охраннику в школе, то должны быть гарантии, что он большой профессионал и адекватная личность. Они должны проходить определённые тестирования и допуски.

А у нас, к сожалению, охранники – это люди уже выработавшие стаж в каких-то правоохранительных органах и сложно сказать, можно ли им доверить оружие.

А если смотреть по ситуации, которая сложилась сейчас в стране, конечно, наверное, такие меры могли бы быть. Я однозначного ответа не дам по этому вопросу.

Заведующая учебной частью лицея № 9 имени К.Э. Циолковского Елена РЕШКОВА:

- Не знаю, даже не могу сказать. А что, их вооруженность как-то повлияет на подобную ситуацию?

Мне кажется, от больной головы ничто не защитит наших детей. Если только охранники будут себя увереннее чувствовать с оружием?

Это спорный вопрос, для чего им нужно оружие. Не знаю. Не могу сказать. Мнения у меня нет по этому вопросу.

Заместитель директора по научной работе Калужского филиала Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Александр СТОЛЯРОВ:

- Я думаю, нет. Ну, был бы вооружен тот охранник, которого застрелили, чтобы он сделал? Да ничего. Подготовленный человек нападает неожиданно.

Охранник сидит целый день и это рутинная работа. Даже если мы их оденем в жилеты, вооружим, это ничего не даст.

Человек, который идёт на преступление, уже всё продумал. Прежде всего, нужно работать с детьми, особенно психологам. Другого пути здесь нет.

Если дети брошены, то в результате могут стать такими стрелками. У школьных психологов не должно быть формального отношения к детям. С ними нужно работать.

Проблемы в семье тоже сыграли роль и интернет, где девять жизней в каждой игре. Всё это формирует сознание детей.

Директор Калужского филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации Виталий МАТЧИНОВ:

- Охрана должна соответствовать всем нормам времени, в котором мы живем. Если случается прецедент, есть видимая необходимость и это соответствует законодательству, наши учащиеся, как и сотрудники всех организаций, должны быть защищены. В специализированных охранных организациях, ведомствах, наверное, есть все необходимые для этого средства, но насколько охранники должна быть вооружена, не знаю. Я думаю, что должна быть обеспечена безопасность, во всяком случае, на входном контроле.

Ректор Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского Максим КАЗАК:

- Да. Я считаю, что она должна быть вооружена травматическим оружием. Я считаю, что какое-то действенное средство противостояния этой угрозе должно быть.

Нужно на законодательном уровне дать такую возможность организациям вооружить охрану травматическим оружием при соблюдении всех требований, которые предъявляются к владельцам такого оружия.

Про школу ничего не могу сказать. Но в ВУЗах, я считаю, охрана должна быть вооружена.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ:

- Если речь идёт о школах и ВУЗах, думаю, что нет, не нужна. Я думаю, что нахождение с оружием в учебных заведениях, это излишняя мера, которая несет опасность. Вместо помощи можно случайно вызвать какие-то другие негативные явления.

Поэтому то, что касается охраны, то она не должна быть вооружена огнестрельным оружием. Можно подумать о травматическом оружии. Огнестрельное, однозначно, нет.

Здесь целый комплекс проблем. Согласно статистике, стрелками выступают совершенно молодые люди, 17-18, максимум 20 лет. Только они получили возможность приобрести огнестрельное оружие, они его покупают и пускают в ход.

Отсюда вывод, что лучше выдавать разрешение на покупку огнестрельного оружия более взрослым людям. Моё мнение, начиная лет с 25, когда гормоны в голове перестают бурлить и люди начинают поступать более осмысленно. Это первая позиция.

Вторая позиция, что надо учить детей, преподавателей, учителей, персонал учебных заведений каким образом препятствовать нападению и обороняться. Учение по противопожарной безопасности у нас проводят, а учения по защите от террористов не проводят.

Если бы учили, как баррикадироваться в учебных классах или аудиториях, это было бы большим подспорьем. Надо понимать, что псих идёт по наиболее лёгкому пути. Если он видит забаррикадированные двери, здесь есть шанс продержаться до появления специализированных служб.

Третья составляющая, конечно, воспитательные меры и прочее. Но здесь, мне кажется, достаточно сложно регулировать. Здесь можно много говорить о духовном перерождении, о том, что дети сидят в интернете, но реально переломить эту ситуацию в обозримом будущем, моментально, радикально всё это изменить невозможно.

Надо также подумать об охране школ. Здесь должны быть специально обученные люди. Видимо, повысить нужно требования к тем организациям, которые охраняют учебные заведения. Понятно, что сидящая бабушка с кнопкой ничего не сможет сделать. И те же самые мутные какие-то правоохранительные структуры, которые охраняют школы, они вынуждают идти по пути наименьшей стоимости.

Это сложный вопрос, потому что он требует денег. Но, тем не менее, это делать надо. Ужесточить требования к этим охранным структурам. Вот, пожалуй, две-три позиции, о которых можно говорить.

Также мы провели электронный опрос среди наших читателей.

67% ответили «ДА», охрана в учебных заведениях должна быть вооружена,

33% - «НЕТ».

Приняли участие в опросе 143 человека

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