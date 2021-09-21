Поведение педофилов изменилось. Как защитить ребенка?

В начале месяца всю страну потрясло изнасилование и убийство двух школьниц. 10-летние девочки пропали в Кемеровской области 6 сентября. Дети ушли в школу и не вернулись, после чего, на следующий день обнаружены мертвыми - это был дом, в котором преступник временно проживал с согласия собственника.

В стране вновь заговорили о возврате смертной казни в отношении таких изуверов.

Но такие вопросы решаются в кулуарах госвласти, а что же делать и что надо знать отцам и матерям, чтобы уберечь своих детей от подобных трагедий?

Об этом и другом на тему преступлений против детей, мы поговорили со старшим помощником руководителя следственного управления СК России по Калужской области Лилией МОШКОВОЙ.

- Начнем с главного вопроса. Как обезопасить своих детей?

- Начинать воспитание навыков безопасности у ребенка следует с малых лет. Всегда и во все времена детей необходимо учить не разговаривать с незнакомцами и не открывать им дверь, это простые и самые элементарные правила. Мы рекомендуем примерно с двух-трех лет говорить о безопасности тела и личных границах, например, объяснить ребенку, что он может отреагировать на те прикосновения, которые ему не нравятся. А примерно с четырех лет рассказать о том, что есть определенные части тела, которые должны быть защищены и касаться их могут только родители или доктор в присутствии родителей.

В эпоху интернета родители должны быть еще более бдительны. Мы убеждены, что ребенку младших классов в социальных сетях делать нечего, нужно максимально его от этого оградить. Подростковое критическое мышление устроено так, что они уже в состоянии оценить и понять ситуацию, заблокировать подозрительного пользователя или не постесняться и рассказать о нем родителям. Но маленькие дети размышляют по-другому.

Во всем плохом, что с ними случается, они склонны винить сами себя и опасаются, что их отругают за это. Нет понимания, что это не он, а какой-то посторонний взрослый поступил плохо.

Полагаем также, что родителям следует регулярно контролировать, где находится их чадо. Это можно делать посредством телефонных звонков либо использовать современные возможности определения местоположения смартфона. Если ребенок в назначенное время не вернулся и отсутствует у ближайших друзей и знакомых, следует незамедлительно обращаться в полицию.

- Изменился ли портрет преступника, и какие новые приемы и ухищрения используют педофилы, чтобы завлечь своих жертв?

- Ритм современной жизни таков, что не у всех родителей после работы есть время для того, чтобы выслушать своих детей. А ребенку хочется поделиться новой для него информацией, попросить помощи или просто поговорить. Преступники этим пользуются.

Раньше злоумышленники втирались в доверие к ребенку на улице. Общались с ним на протяжении какого-то времени, выслушивали, угощали.

Этот подход не сильно изменился, но сейчас основная часть преступлений начинается в социальных сетях. Преступник изучает свою жертву, что она публикует, что смотрит, в каких группах состоит, какие у нее интересы, а потом уже эти данные используются во время общения в чате. И этот незнакомец становится для ребенка собеседником, который выслушивает, понимает и при этом не критикует. А спустя некоторое время, этот «друг» под разными предлогами приглашает ребенка в гости. Поэтому, когда мы разговариваем со школьниками о правилах общения в сети, рекомендуем им не принимать приглашения дружбы и не переписываться с людьми, которых они не знают в реальной жизни. Тем более не отсылать им фото и не устраивать видеотрансляции. А родителям - выстраивать с детьми доверительные отношения, чтобы ребенок знал, что может обратиться с проблемой именно к близким людям.

- Какой срок наказания предусмотрен для этих нелюдей?

- За сексуальное насилие в отношении малолетнего предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. А в случае повторного преступления законом предусмотрено пожизненное заключение. Для условно-досрочного освобождения осужденный должен отбыть не менее 4/5 назначенного срока. Их могут по решению суда лишить права занимать определенные должности, например, предусматривающие работу с детьми, на срок до 20 лет.

- Как отслеживается и отслеживается ли их судьба после освобождения?

- Помимо лишения свободы этим людям назначается дополнительное наказание в виде ограничения свободы, которое исполняется после освобождения из исправительной колонии. Кроме того, за ними в обязательном порядке устанавливается административный надзор. Таким людям запрещается уходить из места постоянного проживания в определенное время суток, менять его без ведома органов, посещать определенные места, выезжать за пределы определенной территории, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них. Также он обязан периодически приходить и отмечаться.

Если в период надзора этот человек снова совершается преступление, то мы даем правовую оценку уже действиям должностных лиц, которые его контролировали после освобождения, вплоть до уголовной ответственности по статье «халатность».

Наша справка

По данным Следственного комитета России по Калужской области в 2019 году в регионе направлено в суд 62 дела по обвинению 65 лиц в совершении насильственных преступлений в отношении детей.

В 2020 году следствие завершено по 55 делам, перед судом предстали 57 обвиняемых. А в первой половине 2021 года направлено в суд 23 дела в отношении 30 лиц.

Данная статистика показывает, что с каждым годом количество преступлений данного типа сокращается.