Городской голова Денисов ответил на вопросы калужан из соцсетей

В понедельник, 13 сентября, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

В ходе нее поднимался ряд интересных для калужан вопросов.

Санитарный режим и детский отдых

Началось мероприятие с подведением итогов летней оздоровительной компании в лагере «Орленок».

- В 2021 году оздоровительная компания проводилась строго в соответствии с санитарными мерами, это накладывало ограничения на деятельность оздоровительных лагерей, - говорит начальник управления образования Калуги Ольга ЛЫТКИНА. - В первую очередь на детей, наполнение было частичное. Были закуплены средства индивидуальной защиты, антисептики, дезинфицирующие средства.

Так же Ольга Лыткина сообщила, что все путевки, выделенные муниципалитетом для детей, были абсолютно бесплатными. Приоритет отдавался подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

По словам начальника управления физкультуры, спорта и молодежной политики Калуги Игоря МАТВЕЕНКО, в лагерях помимо тренировочных сборов для спортсменов, проводились сдача норм ГТО, соревнования, физкультурные мероприятия.

Дмитрий Денисов подчеркнул, что несмотря на хорошие результаты, необходимо обратить внимание на лояльность работодателей к своим сотрудникам и привлекать больше специалистов для улучшения оздоровительной компании.

О конкурсах

Также в ходе планерки подвели итоги конкурсов «Калуга в цвету», «Калуга Урожайная», «Дом образцового содержания».

Конкурс «Калуга в цвету» проходил в Гостином Дворе. Здесь за час до начала церемонии были организованы фестиваль и выставка цветов, продажа растений, мастер-классы, специальная программа для детей. А для тех, кто желал запечатлеть себя на фоне цветочной красоты, были подготовлены фотозоны.

Праздник «Калуга урожайная» провели в городском парке. Смотр-конкурс проводился уже в 26 раз.

Конкурс «Дом образцового содержания» проводился уже в 15-й раз. В этом году более 100 участников решили принять в нем участие. 28 августа в Центральном парке культуры и отдыха в Калуге торжественно наградили победителей в номинациях «Индивидуальный жилой дом образцового содержания», «Многоквартирный дом образцового содержания», «Подъезд образцового содержания» и «Самый благоустроенный двор».

- Основная цель конкурсов – это внедрение большого социального эффекта в благоустройство города и городских территорий, - говорит начальник управления по работе с населением на территориях Инга ГРИБАНСКАЯ.

Неприятное амбре

Подняли на планерке и вопрос неприятного запаха, который регулярно появляется в Калуге. Несмотря на работу инспекций, его источник выявить так и не удалось. В выходные в Калуге вновь ощущались «дурно пахнущие запахи», сообщил Дмитрий Денисов. Эти запахи, по его словам, ощущали не только пользователи соцсетей, но и сотрудники горуправы.

- У нас в эти выходные были неблагоприятные погодные условия по рассеиванию загрязняющих веществ. – сообщил градоначальник. - Воздушные массы плохо перемещались, и вот из-за этого в воздухе такой неприятный запах. Он никуда не рассеивался и концентрировался в районе нашего города.

В связи с этим Дмитрий Денисов поинтересовался у министра природных ресурсов и экологии Владимира Жипы, который на заседании областного кабинета министров представлял доклад о работе системы мониторинга качества атмосферного воздуха, появятся ли возможность определять, превышена концентрация «дурно пахнущих запахов» или не превышена?

- Для Калуги в последнее время это стало проблемой. Мы совместно с Калужским областным водоканалом пытались найти источник загрязнения воздуха, но так, к сожалению, и не нашли. Но мы продолжаем работать, чтобы определить его, – ответил Владимир Жипа.

Кстати, по вопросу источника вони основные подозрения падают на сельхозпредприятия прилегающих районов.

- Нужно сделать замечание, если это сельскохозяйственное предприятие, которое не думает, в какой период времени ему надо работы проводить. Нужно выбирать время, когда есть устойчивые ветра, происходит рассеивание и запах стороной обходит Калугу – добавил Денисов.

В конце планерки, по традиции, Дмитрий Денисов ответил на вопросы калужан в соцсетях. В этот раз их было особенно много.

Подробный ответ городской голова дал на вопрос о канатной дороге, поручил разобраться с люком на перекрестке улиц Марата - Кирова, в который провалилась машина. Кстати, как выяснилось, люк стоит на балансе одной из организаций, предоставляющих услуги связи. Также конкретно и предметно ответил на вопросы жителей Куровского, Мстихино, улицы Хрустальной.

Также Дмитрий Денисов предметно остановился на вопросах работы общественного транспорта - поступает много жалоб на частников.