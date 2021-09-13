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Соседские войны: разбираемся в законности частного строительства в Калуге

Автор: Станислав СТРЕЛКОВ. Фото автора.
Опубликовано: 13.09.2021 14:38 6 1103
Соседские войны: разбираемся в законности частного строительства в Калуге

В нашу редакцию обратилась калужанка Татьяна Васильевна. Она пожаловалась на соседа, который начал строительство частного особняка.

Она считает, что данное строение возводится незаконно, с нарушением процедуры согласований и ухудшает ее жилищные условия.

Свои выводы калужанка основывает на том, что сосед отказывается предоставлять документы, доказывающие соблюдение процедур.

- Молодой сосед, недавно поселившийся, решил, что старым людям, свет, солнце и небо не нужны, а ему нужно все это, поэтому и решил забраться повыше к облакам и солнцу, - говорит бывший педагог с 45-летним стажем Татьяна Васильевна КАРИЦЫНА.


- Сначала забор поставил высотой под 3 метра, затем стены дома продлил и воздвигнул эту египетскую пирамиду, - говорит в сердцах пенсионерка. - Мы очень надеемся, что нас защитят закон и власть.

Помимо этого, примерно в то же время к нам обратился жилец улицы Терепецкой, которая расположена примерно в том же районе. Он сообщил о похожей ситуации.

По его словам, на участке ведется строительство таунхауса и также, как и в первом случае, хозяин участка отказывается предоставить доказательства законности стройки

Разбираясь в ситуации, мы обратились в горуправу Калуги.

- Постановлением Городской Управы города Калуги от 12.11.2015 физическому лицу разрешена реконструкция индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: г. Калуга, проезд Загородный 2-й, д.7, в зоне допустимого размещения объектов капитального строительства в соответствии градостроительным планом земельного участка. – говорится в ответе на наш запрос в пресс-службу.

Так же чиновники подтвердили, что строительство двухэтажного жилого дома блокированной застройки из четырех блоков, предназначенных для проживания в каждом блоке одной семьи по адресу: г. Калуга, ул. Терепецкая, р-н д.15, уч.1 тоже законно.

Так что надо делать калужанам, чтобы не попасть в подобные ситуации? Какие документы требуется получить, чтобы избежать претензий со стороны соседей?

Как поясняют в горуправе Калуги, в соответствии со ст.51.1 ГК РФ в целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного помещения застройщик подает в горуправу уведомление об этом со следующими данными:

  • Свои ФИО;
  • Адрес;
  • Кадастровый номер земельного участка;
  • Сведения о вашем праве на земельный участок;
  • Сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства;
  • Сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного помещения;
  • Сведения о том, что объект индивидуального жилищного помещения не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
  • Контакты для связи с вами;
  • Способ направления вам уведомлений.

Если же вы подозреваете, что строительство на соседнем участке ведется с нарушением ваших прав или по его завершении они будут ущемлены, то надо обращаться в суд.

Уважаемые читатели, а вы попадали в подобные ситуации? Чем закончилось дело? Пишите в комментариях!

Автор: Станислав СТРЕЛКОВ. Фото автора.
Опубликовано: 13.09.2021 14:38 6 1103
Тэги: недвижимость
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