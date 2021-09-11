На Театральной площади в Калуге показали орловских рысаков и исторические упряжки

Вечером в пятницу, 10 сентября, в Калуге открылся VIII Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России». Он приурочен к 650-летию города.

Перед первым спектаклем на площади перед театром для всех желающих показали шоу старинных конных экипажей орловского рысака.

Несколько красивых лошадей, запряженных в исторические упряжки - брички, дрожки, пролетки, с возницами, одетыми в костюмы кучера, извозчика, крестьянина, цыганенка и даже городового прокатились по Театральной площади.

Для калужан было разыграно несколько сцен из той эпохи, когда лошади были такой же неотъемлемой частью городской жизни, как сейчас автомобили.

«Водители кобыл» лихо правили своими вышколенными подопечными, заставляя их поворачивать на изрядной скорости, а ведущий, между тем, рассказывал много интересного. Например, о том, что к городу Орел одноименные рысаки никакого отношения не имеют, а называются так по имени создателя породы - графа Орлова-Чесменского.

Маленьким зрителям особенно понравился забавный пони по кличке Русланчик.

Директор Музея орловского рысака и русской тройки Инна ИВЛЕВА, открывавшая мероприятие, отметила, что на площади собралось много зрителей. Она поблагодарила жителей Калуги за их интерес.

В первый вечер фестиваля на сцене драмтеатра пьесу «Женитьба» показали актеры московского Государственного академического Малого театра. Режиссер-постановщик - народный артист СССР, лауреат Государственных премий России Юрий Соломин. В главных ролях – народные артистки России Людмила Полякова и Ирина Муравьева. Билеты на этот спектакль были раскуплены в первые дни продаж.

Полная афиша фестиваля «Старейшие театры России в Калуге» размещена здесь.