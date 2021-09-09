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В Калуге на площади Победы останки красноармейцев передали в Саратовскую область

Автор: Станислав СТРЕЛКОВ. Фото автора.
Опубликовано: 09.09.2021 10:21 0 362
В Калуге на площади Победы останки красноармейцев передали в Саратовскую область

Мероприятие, посвященное передаче останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, проходило на самом святом месте города Калуги – на площади Победы у Вечного Огня, во вторник, 7 сентября.

Никто не забыт и ничто не забыто.

76 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Во всем мире до сих пор помнят про Советский Союз, который одержал грандиозную, сокрушительную победу над нацизмом и спас весь мир.

Война оставила глубокий след в истории каждой семьи. За этими словами - судьбы миллионов людей, их страдания и боль от потерь, истинная правда, вечная слава и гордость.

В ходе проведения поисковых работ были обнаружены останки бойцов в одном из районов Калужской области. После проведенной экспертизы удалось установить имена погибших бойцов рабоче-крестьянской красной Армии, ими оказались Григорий Серков и Егор Кузьмин.

Они были санинструкторами, оба призваны на фронт из Новоузенского района Саратовской области.

До обнаружения числились пропавшими без вести.

После церемонии прощания, останки бойцов, в сопровождении калужских гвардейцев, торжественно отправились на родину в Саратовскую область, где и будут преданы земле.

Протоиерей Алексей Пелевин совершил заупокойную литургию.

В память о всех погибших и умерших защитников Отечества были возложены цветы к могиле Неизвестного солдата.

Очень важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки. Как, почему смогли выстоять и победить. Откуда взялась их поистине железная сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир?

Они защищали свой дом, детей, близких, семью. Всех объединяла любовь к Родине, к Отечеству. Это глубинное, личностное чувство во всей своей полноте отражено в самой сути нашего народа и стало одним из определяющих в его героической, жертвенной борьбе против любого захватчика, которое необходимо навсегда сохранить во всех поколениях.

Автор: Станислав СТРЕЛКОВ. Фото автора.
Опубликовано: 09.09.2021 10:21 0 362
Тэги: общество
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