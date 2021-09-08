Заговоренная Калуга: ливни и грозы летом обходили нас стороной

Мы воспринимаем погоду по собственным ощущениям, которые могут не совпадать с точными метеорологическими данными. Каким же на самом деле было лето 2021 года?

Тяжелое солнце

- Лето пришло, но погода особенно не радовала, - говорит метеоролог Татьяна ИНКИНА. - Сначала было прохладно, потом дождливо. «Раскочегарило» только с 13 июня. Далее максимальная дневная температура воздуха до конца месяца держалась вблизи отметки плюс 25 градусов и выше. Картина распределения дождей наблюдалась пестрая. Наибольшее количество осадков досталось областному центру. На западе области (по климату в самой дождливой части региона), дождей пролилось в два раза меньше. К середине месяца в Калуге выпало около 90% от месячной нормы. С 16 по 25-е небо освободилось от назойливых кучево-дождевых облаков. Среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 3-4 градуса. Это был первый жаркий привет тем, кто отчаялся ждать настоящее лето!

Погоду формировал антициклон. На высотах в средней тропосфере над нами располагался мощный барический блокирующий гребень, по периферии которого из района иранского нагорья перемещался жаркий сухой воздух. Осадков не было, и с 21 по 28 июня температура начала легко преодолевать 30-градусную отметку. Средняя суточная температура воздуха превышала норму уже на 7-9 градусов. В период, близкий ко дню летнего солнцестояния, на самом высоком солнце, при большой продолжительности светлого времени, жара усиливалась. Это происходило в сопровождении высоких показателей ультрафиолетового излучения. Испытание дневной жарой дополняли «тропические» ночи. Минимальная температура повышалась до +22…+24. В таких условиях невозможно было отдохнуть и восстановиться.

Июнь вошел в тройку самых жарких за всю историю метеонаблюдений после июня 1999 и 2019 годов. Очень сильный «тропический» ливень в Калуге случился 9 июня с количеством осадков 45 миллиметров. Максимальное значение температуры воздуха наблюдалось 24 июня — +32,6. В течение месяца были зафиксированы три климатических рекорда по жаре — 24, 25 и 27 июня. При этом главный рекорд месяца, ранее установленный в 1940 году и равный +33,1, остался не поверженным. В июне в Калуге выпало около 120% от месячной нормы дождей.

Июль до рекорда не дотянул

- Начался месяц с вполне комфортной погоды. Но уже со второй пятидневки температура начала расти, значительно превышая многолетние значения. Погоду снова формировал малоподвижный, блокирующий антициклон, который распространил свое влияние до больших высот в тропосфере. Температура воздуха периодами превышала климатические нормы на 6–7 градусов, но до рекордно высоких значений не дотягивалась. Июль считается самым дождливым и грозовым месяцем летнего сезона. Но стояла жаркая и преимущественно сухая погода. В третьей декаде месяца жара пошла на спад. Погода давала нам небольшие временные передышки. Июль, как и июнь, вошел в тройку лидеров по теплу после 2010 и 2001 годов. Средняя месячная температура воздуха превысила климатическую норму на три градуса. Дождей в Калуге выпало немного — около 70% от средних многолетних значений. Но в некоторых районах нашей области все же прошли сильные, но кратковременные ливни. На метеостанции Мосальск зарегистрировано 120% от месячной нормы осадков. Исторических рекордов по жаре не установлено. Максимальная температура воздуха зарегистрирована 14 июля — плюс 32,3. Минимальные значения наблюдались в ночь на 25 июля, когда столбики термометров показали +10.

В августе жара вернулась

- До середины месяца каждый день шли дожди разной интенсивности. Из-за большой изменчивости и неустойчивости погоды дожди с грозой принимались и днем, и ночью, без расписания с небольшими перерывами. При этом сумма осадков за этот период в Калуге оставалась небольшой. Ливни и грозы, как заговоренные, обходили город стороной. Но местами по области дождей выпало в 2-3 раза больше. Температура воздуха оставалась высокой. Средние суточные показатели превышали климатическую норму на 1 – 2 градуса. Вторая половина месяца началась с жаркой и душной погоды. При температуре воздуха +25 и относительной влажности более 60% в воздухе сокращается количество кислорода. И даже вполне здоровые люди переживали сильный дискомфорт. Столбики термометров опять «рванули» вверх, и средняя суточная температура воздуха превышала климатическую норму на 6 – 7 градусов.

Такая погода больше соответствовала самой жаркой поре лета. 18 августа на Калужской метеостанции зарегистрировали самую высокую температуру месяца – полюс 31,5. Далее август продолжился теплой и влажной погодой, с «правильной» температурой воздуха, но дождей особенно не прибавилось. Атмосферные реки потекли с запада на восток, и это уберегло нас от вторжения арктического холода и стало преградой для жаркого тропического воздуха. В последней декаде августа лето продолжилось во всей красе.

Ранняя осень робко напомнила о себе 24 августа, столбики термометров на метеостанциях опустились до 5 - 6 градусов тепла. Прощание с летом было жарким, 30 и 31 августа температура воздуха в Калуге «рванула» до +28...+29.

Как и прежде, в августе количество осадков по территории Калужской области распределилось очень неравномерно. В Калуге выпало около 40% от месячной нормы. Самой «промокшей» опять оказалась метеостанция Мосальск, там зарегистрировано почти 230% от средних многолетних значений.

Длинное, солнечное и теплое лето природа подарила нам в этом году. В начале сезона были опасения, что повторится огненное лето 2010 года. Но синоптические процессы развивались по другому сценарию. Да, долгое время погоду формировал блокирующий барический гребень. Но в отличие от 2010 года он мигрировал по территории и на время отступал в другие широты. Жара накрывала волнами, давая небольшие периоды передышки от палящего зноя. И дожди особенно не надоедали.