Электросамокаты на улицах Калуги: все больше поклонников и все больше жертв

В Калуге не так давно появились так называемые рейдеры, люди, которые передвигаются по городу на электросамокатах.

Многие калужане, особенно молодежь, были очень рады появлению такого вида транспорта. Движение набирает популярность, потому что все больше людей интересуется им, и, чтобы не платить за аренду, все активнее покупают электросамокаты себе в собственность.

Мы решили подробнее разобраться в этом явлении. Чем оно привлекает калужан? Насколько безопасно? Что по поводу этого диковинного средства передвижения говорится в ПДД?

Дешевле такси

- Когда увидел самокаты на улицах Калуги, сразу заинтересовался, - делится с нами своим опытом знакомства с новым видом транспорта калужанин Александр. - Скачал приложение, разобраться в нем очень просто. Чтобы начать брать в аренду самокат, достаточно добавить в сервис банковскую карту. Посадка стоит 40-50 рублей, в зависимости от спроса на данный момент времени, и после нее платишь 4-5 рублей за минуту использования. То есть за час выйдет около 300 рублей.

Пользователи нового сервиса отмечают, что если необходимо быстро добраться от точки до точки, то это самый оптимальный вариант. К примеру, поездка от 21 века до ул. Болдина займет 15 минут и обойдется примерно в 90-100 рублей. А такси в тот час, когда Александр проводил этот эксперимент, стоило 200 рублей.

Медленные зоны

Владельцы самокатной сети, которая работает в Калуге, рассказали нам, что по соображениям безопасности ввели ограничения для электросамокатов по скорости. В городе появились медленные зоны, где нельзя разогнаться больше установленного предела – 10-15 километров в час. Вне медленных зон максимальная скорость составит 25 километров в час.

Правда, коснулось это ограничение пока только прокатных гаджетов, а вот на собственных, которые калужане кинулись покупать, все еще можно гонять с любой желаемой скоростью хоть по тротуару, хоть по проезжей части.

Покупка самоката на электротяге относительно недорогое удовольствие - цены на модели с приличным запасом хода начинаются от 10 тысяч рублей. Практически как на велосипед.

Однако есть у этой медали и обратная сторона. Эта тема начинает приобретать остросоциальный окрас. К примеру, летом в Калуге произошло ЧП на яченке, в результате которого пострадал ребенок. В результате на набережной водохранилища даже разграничили пешеходную и проезжую части, нарисовали разметку.

А на минувших выходных на Грабцевском шоссе автомобилист сбил рейдера.

- На данный момент времени нет официальных правил и законов о том, как должны вести себя самокатчики, с какой скоростью они имеют право передвигаться и где именно. – говорят в пресс-службе УГИБДД по Калужской области, отвечая на наш вопрос о том, регулируется ли как-то правилами дорожного движения пользование таким средством, как самокат. - В связи с некоторыми происшествиями, которые стали иногда происходить, этот вопрос находится в разработке и должен быть решен на федеральном уровне.

По последним данным, в России зарегистрировано 112 аварий с участием рейдеров. В них пострадало 119 человек, 2 из которых погибли.

Во многом причина как раз в отсутствии четких правил пользования электросамокатами. Ответ на вопрос что делать с этим, может дать только федеральная власть. Надо разрабатывать новый закон, но врядли он будет принят в этом и даже в первой половине следующего года. Все-таки новый состав Госдумы, на плечи которой ляжет этот вопрос, мы изберем только в сентябре.

А до тех пор пешеходам и рейдерам можно посоветовать только быть внимательными и беречь себя и окружающих.