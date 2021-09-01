На калужской заправке в бензобак легковушки вошло топлива больше его объема

Как-то при заправке автомобиля я заметила, что в бензобак вошло на удивление много топлива.

У меня «Рено Сандеро» 2015 года выпуска. Объем бака не более 50 литров, если осушить всю топливную систему. Специалисты официального дилера в Калуге, утверждают, что в сухой бак входит примерно 47 литров.

До заправки датчик показывал полбака топлива – это примерно 25 литров, и уж в любом случае не менее 20, но каким-то чудом в него уместилось еще 40 литров!

В следующий раз ситуация повторилась.

Перед заправкой датчик топлива показывал отметку в четверть бака - это примерно 10-15 литров. Уместиться 50 литров в бак никак не могло. Тем не менее, и на колонке, и в чеке было написано 50,18 лита.

Сначала я подумала, что датчик топлива в машине сломался. Чтобы его проверить, я заправилась до полного бака на соседней заправке.

Перед заправкой приборы в машине показывали остаток примерно в 15 литров бензина. До полного бака по моим оценкам не хватало 35 литров. Вошло в бак 37 литров.

В ответ на мою претензию в руководстве компании-владельца заправки обратили мое внимание на то, что топливный бак не является средством измерения объема топлива. Единственным официальным средством измерения может быть только счетчик ТРК либо специальное метрологическое оборудование, прошедшее государственную поверку.

А топливный датчик предназначен лишь для указания уровня топлива в баке, но не его литража.

- Также обращаем ваше внимание, что объем топливной системы включает в себя не только объем непосредственно топливного бака, но и емкость патрубков топливной системы и т.н. «резервного объема», закладываемого автопроизводителями в качестве топливного резерва, - написал единый центр поддержки клиентов в ответ на мои недоуменные запросы. - По этой причине реальный объем заправки может превышать номинальный объем топливного бака, заявленный производителем в руководстве по эксплуатации.

Еще меня заверили, что после моего обращения была проведена внеплановая проверка, которая показала отклонения +/- 0,01 литра на каждые 10 литров отпущенного топлива, что соответствует нормам государственного стандарта.

При этом по телефону один из сотрудников компании рассказал мне, что все покупатели имеют право попросить сделать контрольный пролив топлива с использованием мерника - специального измерительного прибора, прошедшего государственную метрологическую поверку. Если сотрудники АЗС отказываются это сделать, то можно сразу позвонить на горячую линию и через оператора потребовать «развеять ваши сомнения» в правильности работы приборов на колонке.

Специально для наших читателей я не поленилась и попросила сотрудников той же АЗС сделать пролив топлива на одной из колонок. Кассиры заметили, что я снимаю видео. Связались с управляющим, который, судя по отрывкам их разговора, знал о моих претензиях и дал разрешение на эту процедуру.

Замечу, дал разрешение! Воспользоваться правами покупателя без «волшебного пендаля» все-таки не получилось. В результате проверки отклонения составили примерно не более 0,03 литра.

После всей этой неприятной ситуации, мне захотелось узнать, что думают по этому поводу надзорные органы нашего региона и часто ли возникают случаи недолива топлива на АЗС?

Начальник инспекции по Калужской и Брянской областям ЦМТУ Росстандарта Галина УКОФЫ согласилась с тем, что топливный бак не является средством измерения объема топлива.

- Мы без предупреждения не приезжаем, поэтому выявления фактов масштабного недолива топлива в моей практике не было, — рассказала нам Галина Укофы. - Неисправные топливораздаточные колонки не дают больших искажений. Такой большой недолив возможен только при вмешательстве человека. Конечно, случаи умышленного недолива чисто гипотетически возможны, но выявить их может только внезапная контрольная закупка. В рамках метрологического надзора таких полномочий у ЦМТУ Росстандарта ранее не было. И если при контрольной закупке, например, конфет, пользуются контрольными весами, то бензин можно измерить мерником, но он должен быть поверен.

Как выяснилось, в Калужской области водители не жалуются на недолив топлива на автозаправках и контрольные закупки умышленного недолива тоже еще не выявляли.

- За период с 2018 года по настоящее время жалоб на недолив топлива на АЗС от потребителей в адрес Управления Роспотребнадзора по Калужской области не поступало, - ответила на наш запрос руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области Светлана РОЖКОВА. – При проведении контрольно-надзорных мероприятий не установлено фактов умышленного недолива топлива на АЗС, расположенных в Калужской области.

Тем не менее, по словам руководителя Роспотребнадзора, в случае возникновения сомнений в правильности работы топливораздаточной колонки потребитель может потребовать провести контрольный замер отпуска бензина. Правда, он должен быть готов оплатить это топливо. После замера бензин можно слить в бак своего автомобиля. В случае выявления существенных отклонений от нормы или отказа оператора АЗС в проведении контрольного замера, можно обратиться в прокуратуру.

- Внезапная контрольная закупка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, - сообщила нам Светлана Рожкова. – В случае поступления жалоб и при наличии обоснованных подозрений в обмане потребитель может сообщить об этом в управление Роспотребнадзора по Калужской области, полицию либо в прокуратуру.

В общем, однозначного ответа на вопрос, из-за чего получилось так, как получилось, найти так и не удалось. Но, как постоянный клиент топливозаправочных станций, для себя после этой истории я сделала соответствующий вывод – нужно не стесняться пользоваться своими правами и в случае малейших сомнений немедленно требовать контрольного замера бензина. Глядишь, и верные ответы найдутся сразу же, прямо на месте.

Уважаемые читатели, а вы с какими чудесами сталкивались на калужских заправках? Пишите в комментариях!