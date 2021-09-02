Районы, кварталы: лебеди из покрышек, бетонный великан и школа, построенная на костях

Продолжаем наш проект Районы, кварталы, в рамках которого рассказываем о разных местах Калуги. В этот раз мы прогулялись по улице Поле Свободы. Когда-то в 2017 году мы уже были здесь, и вот, в 2021-м, возвращаемся посмотреть, что изменилось за эти годы.

Эта тихая улочка состоит, как правило, из невзрачных двухэтажных домов. А вот многоэтажек здесь кот наплакал: все они выглядят чужеродно на фоне послевоенных зданий. Однако такое типичное для нашего города соседство старого с новым тоже задает свою особую атмосферу и колорит всей улице.

Но несмотря на незаурядность застройки в этом районе, как минимум одна местная достопримечательность здесь все-таки есть. Конечно же, речь идет о бетонном Гулливере, вальяжно закинувшем ногу на ногу. Именно с него и начинается Поле Свободы.

Гулливер радует здешнюю детвору еще с советских времен.

Однако современных дошколят скульптура тоже вполне себе может удивить – во время нашей прогулки живущий неподалеку мальчик лазал по статуе, будто воображая себя лилипутом из той самой книжки о путешествиях Гулливера.

Летом дворы пестрят цветами.

Оставив великана позади, отправляемся осматривать дворы. И первое, что бросается в глаза – это местные цветники, за которыми с большим удовольствием ухаживают местные бабушки.

- Район у нас чудесный, тихий! – улыбается местная жительница Лидия Михайловна. – Видите, сколько у нас тут цветов? Это все мы сажаем. И никто не портит, вандалов у нас здесь нет. Соседи все приятные. Бывает, конечно, мужики выпивают, но они мирные – сидят себе, никого не трогают.

Не можем не упомянуть, что здесь сохранился даже некогда очень популярный экспонат советского дворового искусства – лебедь из покрышек.

Среди здешних домов можно встретить и одноэтажные ветхие домики, но они вполне обитаемы.

А сказочную атмосферу, помимо цветущих садов и Гулливера, дополняет самый настоящий замок.

Как мы и сказали, желтые двухэтажки ютятся в тени гигантских серых исполинов более свежей постройки.

Почти все дома из череды послевоенной застройки нуждаются в ремонте.

А вот этот необычный дом, судя по паспорту объекта, был построен в 1954 году. За эти годы жизнь его потрепала – на не так давно отремонтированном красивом здании с ажурной лепниной теперь приходится закрашивать бездарные граффити и рекламу дури.

Но на смену стареньким домам уже спешит новостройка.

Местный мужской монастырь.

Еще одна достопримечательность этого района - Крестовоздвиженский мужской монастырь. Однако его существование выдает лишь забор, вывеска с названием и небольшой купол с крестом без которого этот дом легко можно принять за частный коттедж.

Так здесь было раньше. Фото: Калужская епархия.

- Калужский Крестовский монастырь относится к числу несохранившихся памятников архитектуры, - говорится на сайте Калужской епархии. - Из построек монастыря до настоящего времени сохранились только два дома на улице Поле Свободы: желтое двухэтажное здание – бывший братский корпус и бывшая просфорня.

На месте Крестовского монастыря в древности стояла сперва деревянная, потом каменная часовня, именуемая "часовнею на Боровской дороге". После большого Калужского пожара (1622 год), истребившего город, в числе спасенных святынь был большой чтимый крест.

При распределении святынь по церквам после пожара горожане решили поставить крест за городом на большой Московской дороге в часовне для ограждения этого лесистого места от частых тогда разбоев. Построенная часовня стояла почти 200 лет.

В 90-е годы XIX века церковь была обращена в монастырь, который находился под управлением архиерейского дома.

С приходом к власти большевиков началось планомерное уничтожение Крестовоздвиженского монастыря. Согласно постановления Калужского губисполкома от 2 июля 1924 года, Крестовская церковь была закрыта, а в 30-годы церковь, колокольня и ограда Крестовского монастыря были разобраны.

Крестовское поле было переименовано в Поле Свободы. В 1932 году в сохранившемся братском двухэтажном корпусе был открыт детский сад. Потом здесь работала детская телестудия. В здании просфорни сначала был жилой дом, потом его заняло домоуправление. На месте значительной части некрополя, где покоятся останки многих известных калужан, теперь стоят жилые дома и спортплощадка 17-й школы.

А восстанавливать храм начали лишь в сентябре 2006 года.

Возвращаясь к желтым двухэтажкам на Поле Свободы, справедливости ради стоит упомянуть, что некоторые здания здесь все-таки получили какой-никакой ремонт.

Однако рядом с ними продолжают гнить деревянные сараи.

Местные даже попытались как-то скрасить печальную картину.

И снова лебедь.

Гулять здесь практически негде, кроме скверов. Спортивные и детские площадки в большинстве случаев отсутствуют, а встречающиеся явно видали лучшие времена, но сразу бросается в глаза, что в этом, как и во многих других дворах на Поле Свободы, местные по мере своих сил стараются поддерживать порядок и чистоту в своих дворах.

Правда, отдельные инициативы наводят жути даже на людей с крепкими нервами. Повешенные и пригвожденные к деревьям игрушки – жуткое зрелище, хоть и понятно, что это – всего лишь безобидный творческий порыв, попытка хоть как-то украсить детскую площадку еще советских времен, со временем сильно обветшавшую.

Покинув дворы, мы наткнулись на еще одну местную церковь – католическую. Она открылась на этой улице с 1996 года.

Подводя итог нашей прогулки, хочется согласиться с местными жителями, которые говорят, что район этот зеленый и тихий. И, действительно, здешние бабушки вкладывают немало сил в посадку цветов и уход за дворами.

Жители Поля Свободы явно следят на родной улице за порядком. Но, конечно же, повлиять они могут не на все. Многие здания здесь, как и во многих других районах Калуги, плачут о капремонте.

Да и явная нехватка детских площадок тоже дает о себе знать – те что есть еще советских времен, дворы почти пустые, мамы с детьми наверняка уходят гулять в ближайший сквер.