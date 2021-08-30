Авиашоу над калужским морем прошло на День города

Одно из самых ярких событий празднования Дня города в Калуге – авиашоу над акваторией Яченского водохранилища.

Над калужским морем демонстрировали свое мастерство летчики пилотажной группы «Реакторы», которая базируется на аэродроме Орешково.

Собравшиеся на набережной калужане увидели самолеты L-29 «Дельфин» и L-39 «Альбатрос».

А затем на зеленую зону у сквера Волкова с флагами России, Калуги и Калужской области приземлились парашютисты.

Как это было – смотрите на фотографиях Сергей Константинова.