Авиашоу над калужским морем прошло на День города
Одно из самых ярких событий празднования Дня города в Калуге – авиашоу над акваторией Яченского водохранилища.
Над калужским морем демонстрировали свое мастерство летчики пилотажной группы «Реакторы», которая базируется на аэродроме Орешково.
Собравшиеся на набережной калужане увидели самолеты L-29 «Дельфин» и L-39 «Альбатрос».
А затем на зеленую зону у сквера Волкова с флагами России, Калуги и Калужской области приземлились парашютисты.
Как это было – смотрите на фотографиях Сергей Константинова.
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