Калужские ролевики - о пандемии: «Народ стосковался по вкусному общению»

Вездесущий коронавирус своим появлением повлиял на жизни многих людей. Особенно пострадало общение – полутораметровая дистанция и удаленка в учебных заведениях принесла свои плоды.

Однако есть категория людей, для которых социализация имеет первостепенное значение. Мы говорим о ролевиках.

В Калуге ролевое движение существует уже десятки лет. И огромный вклад в него внесла руководитель ролевого клуба «Эребор» Юлия ЛЕДЯКОВА. По профессии она - педагог дополнительного образования.

Лето для ролевиков означает пору выездных игр в лесу. В конце августа мы решили поговорить с Юлией и подвести итоги – прошло ли это лето для ролевого движения лучше, чем прошлое, когда пандемия была в самом разгаре? Об этом и не только читайте в нашем интервью.

Юлия в образе на ролевой игре под Смоленском.

Появилось новое направление

- Изменилось ли движение ролевиков на пике пандемии? Может, приходилось соблюдать дистанцию?

- На пике пандемии отменили огромное количество проектов, включая все большие тысячники (полигонная ролевая игра, число участников которой превышает тысячу человек, - прим. ред.). Большинство игр были до 200 человек.

Если проводилось какое-то количество кабинетных игр, то это были совершенно закрытые мероприятия между людьми, которые знают друг друга и не афишировали это.

Зато появилось новое направление – Zoom-игра. В рамках таких игр ролевики собирались на какую-то тему в Zoom и участвовали в ролевых играх – они были в антураже, делали за спиной декорации. Соответственно, был мастер, который ведет эту игру, а также люди, которые в нее играют.

Zoom-игра обычно идет полтора-два часа, хотя у некоторых и до четырех часов доходило. Это стало настоящим открытием, которое сделала именно пандемия.

- А это направление сохранилось до сих пор?

- Да! На самом деле, есть такой жанр игр, условно называемых нордиками. Это такие игры, где не так много активного действия и присутствует достаточно жесткое ведение сюжета. Это игры с психологическим подтекстом: как правило, они ставят проблему, но не решают ее, а заставляют задуматься. Это отлично подходит для формата Zoom-игры.

Или же, например, игра «Последний герой». Это была подготовительная игра к одному проекту. Она показывала игрокам, как рождаются эпические сюжеты. Там были архетипичные сюжеты, которые игрокам давались на карточках.

На Zoom-игры это сделать еще проще: то, что в реальных играх такого типа писалось на карточках, здесь просто присылается игрокам, а мастер координирует все это дело.

Игроки продемонстрировали свои костюмы.

- Как развилась ситуация с тех пор до нынешних?

- На прошлой неделе, на выходных, я уже была на игре. С рейтингом 18+. И было введено жесткое правило: мы не говорим о пандемии и ковиде. Это - новая табуированная тема. Как раньше мы договаривались не спорить о политике и религии, чтобы не ссориться.

Если вы хотите ходить в маске – вы можете это делать, вас никто не осудит. Если вы не хотите ходить в маске – аналогично. Вы можете ходить, как хотите.

Но если вы боитесь заразиться или плохо себя чувствуете – лучше не приезжайте. Это все исходит от здравого смысла.

У нас, правда, игра была небольшая, около 70 человек.

Летом мы ездили еще на одну игру. Но она была под Смоленском. А у нас в Калужской области палаточные лагеря запрещены как раз из-за пандемии.

В Смоленской области такого запрета нет. Играли на частной территории. Сейчас большая часть игр проводится именно так.

- В общем, приходилось лазейки искать?

- Да, но мы все разумные люди. Все понимают, что есть какие-то запреты, и мы их не совсем обходим, а, скорее, находим способы, не нарушая их, заниматься делами, которые нам нравятся.

- Все-таки, это - личная ответственность каждого, правильно?

- Да, конечно. А с личной ответственностью у ролевиков всегда очень хорошо по одной простой причине – мы постоянно ездим в походы, а это экстремальные ситуации.

Как следствие, у любого ролевика, поездившего по играм, личная ответственность - это уже на автомате.

- Проще ли в этом плане калужским ролевикам, чем столичным?

- Гораздо проще, потому что у нас гораздо более мягкие требования. К примеру, были запрещены палаточные лагеря, но в разгар пандемии мы могли собраться небольшой группой частным образом и поиграть в словесную игру, что мы и делали.

Но в то время все равно приходилось так или иначе соблюдать ограничения. С ребятами помладше я не проводила игры через Zoom, потому что плохо владею этим жанром, но вела удаленное обучение.

Боевое столкновение.

Народ тоскует по общению

- Я знаю, что вы иногда выезжаете на игры в ближайшие от Калуги леса или даже в другие области. Брали ли вы передышку от поездок на время?

- В прошлом году вообще все закрыли, я никуда не ездила. Не было практически ни одного проекта, только частные междусобойчики – это даже не игры. Опять-таки, встречались в кемпинге турбазном, чтобы отметить день рождения ролевика.

А в этом году тоже, к сожалению, очень многие большие проекты закрыты. Народ-то готов их проводить, но были другие обстоятельства.

Например, проект по «Властелину колец» должен был проводиться под Екатеринбургом. Мы его два года ждали! Но местная администрация не дала его проводить, потому что у них сложилась тяжелая ситуация на июль месяц, а проект планировался на август.

Была еще одна неприятная ситуация. Я поехала на небольшой проект, а вернувшись оттуда через два дня узнала, что на игре была девочка, больная ковидом.

В итоге я самоизолировалась. Должна была поехать на другой проект, но хоть я и привитая уже, решила, что лучше не надо.

- В нынешних условиях что более популярно – настольные ролевые игры или все-таки живого действия?

- Живого действия, конечно! По одной простой причине: пандемия очень сильно атомизировала общество. Она нас всех раскидала в разные стороны. Народ стосковался по вкусному общению.

Чем ролевая игра, да и любой клуб по интересам, отличается от всего остального? Это не просто общение по типу «Привет, я купил себе кроссовки. Как у тебя дела? А у меня вот прыщик вскочил». У нас общение на интересные и интеллектуальные темы. И как раз по этому народ сильно тоскует. Как только затевается какая-то движуха, народ тут же подрывается.

На играх есть время не только экшену, но и общению.

Имеет значение только то, что у тебя в сердце

- В последнее время движение ролевиков активно популяризируется различными фильмами, сериалами и видеоиграми. Привело ли это новичков?

- Дело в том, что очень часто новые люди, которые приходят в ролевое движение, особенно взрослые, рассматривают это как услугу: «Сделайте мне ролевую игру, а я вам за это заплачу».

Они не понимают, что это не услуга. Иначе это уже коммерческая деятельность, и я бы уже миллионером была. Проводить игры за деньги - это очень дорогое удовольствие.

К нам приходят, в основном, достаточно юные люди, которые, по натуре своей, романтики и максималисты. Услышав, что здесь нет коммерции, они, как правило, воспринимают это как что-то хорошее.

Более того, в наше время человеку почти ничего не дают делать. Вокруг школьников и подростков прыгают и пляшут, мол, не нужно дежурить в классе – а то вдруг вода окажется грязной и микробы подхватят. Или, допустим, в походы ходить нельзя – вдруг муравей укусит и он умрет от шока.

Я в этой связи часто вспоминаю свое детство – как мы лазали по деревьям, отправлялись в какие-то исследовательские экспедиции, в школьные походы. Нас водили учителя, и все было нормально, никто не умер. А сейчас, чтобы провести полевой лагерь, требуется собрать огромное количество согласований, бумажек, разрешений.

Атмосфера на каждой ролевой игре - своя.

- Отличаются ли новички от матерых ролевиков?

- Мой клуб открыт с 1992 года. Скоро будем праздновать 29-й день рождения. Естественно, каждое поколение отличается от другого.

Сначала были два поколения 90-х годов. Потом пошли ребята из нулевых – они были совсем другими. Они родились в 90-х, были пожестче, выросли в такой обстановке. А сейчас приходят дети, которые уже начинают говорить о гендерном выборе, либертарианстве и либеральных ценностях, - ну ради бога!

То есть, мы разные. Как и поколения. Но всякий раз это хорошие ребята.

Ролевая игра прекрасна тем, что на ней встречаются люди, которые в обычной жизни никак не смогли бы пересечься. А здесь знакомятся, объединяются и социализируются. А в наше время очень большие проблемы с последним именно из-за атомизации общества.

Вот у нас с социализацией все просто отлично.

«В ролевой игре себя могут найти очень разные люди с очень разными интересами»

- Что бы ты сказала тем, кто в это непростое время хотели бы присоединиться к движению?

- В ролевой игре себя могут найти очень разные люди с очень разными интересами. Игры же бывают разных жанров – вовсе не обязательно ездить в леса если ты аллергик, а в наше время это часто бывает. У нас есть городские, кабинетные и теперь даже Zoom-игры.

Например, на городских играх мы начинаем все чаще использовать специально написанные для этих целей ботов в Telegram. И это делают сами ребята, которые приходят к нам.

Также у нас есть одно жесткое правило, которое я сформулировала еще в 90-е годы. Я всегда говорю его новичкам: не имеет значения, кто ты, как тебя зовут, сколько тебе лет, кто твои родители, какая твоя национальность, какое твое вероисповедание, какая твоя сексуальная ориентация, твой пол, сколько у тебя или у твоих родителей денег, имеет значение только то, что у тебя в сердце.