Тысячи жителей Калуги увидели шоу дронов и фейерверк на площади Старый Торг
Поздно вечером в субботу, 28 августа, празднование 650-летия Калуги завершилось масштабным световым шоу на площади Старый Торг.
Сама площадь не смогла вместить всех желающих. Толпы собирались и за ограждением – на улицах Кутузова, Ленина, Воробьевской, Набережной, Театральной. По предварительным оценкам, зрителей обралось еще больше, чем в прошлое воскресенье, когда на концерте Егора Крида было порядка 20 000 человек.
После концерта Полины Гагариной зрителям продемонстрировали светомузыкальное шоу перед и над главной сценой. А потом в воздух поднялась армия дронов.
Около 500 летающих аппаратов с фонариками выстраивались в различные фигуры: надпись: «Калуга», герб города, ракету «Восток», космический корабль, памятник 600-летию Калуги и космический спутник.
Световое шоу и шоу дронов на День города в Калуге 28 августа.
А затем из центрального парка культуры и отдыха запустили фейерверк.
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