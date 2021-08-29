Тысячи жителей Калуги увидели шоу дронов и фейерверк на площади Старый Торг

Поздно вечером в субботу, 28 августа, празднование 650-летия Калуги завершилось масштабным световым шоу на площади Старый Торг.

Сама площадь не смогла вместить всех желающих. Толпы собирались и за ограждением – на улицах Кутузова, Ленина, Воробьевской, Набережной, Театральной. По предварительным оценкам, зрителей обралось еще больше, чем в прошлое воскресенье, когда на концерте Егора Крида было порядка 20 000 человек.

После концерта Полины Гагариной зрителям продемонстрировали светомузыкальное шоу перед и над главной сценой. А потом в воздух поднялась армия дронов.

Около 500 летающих аппаратов с фонариками выстраивались в различные фигуры: надпись: «Калуга», герб города, ракету «Восток», космический корабль, памятник 600-летию Калуги и космический спутник.

Световое шоу и шоу дронов на День города в Калуге 28 августа.

А затем из центрального парка культуры и отдыха запустили фейерверк.