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Тысячи жителей Калуги увидели шоу дронов и фейерверк на площади Старый Торг

Дмитрий Ивьев , Фото, видео: Кристина Посохина
Опубликовано: 29.08.2021 00:44 27 9023

Поздно вечером в субботу, 28 августа, празднование 650-летия Калуги завершилось масштабным световым шоу на площади Старый Торг.

Сама площадь не смогла вместить всех желающих. Толпы собирались и за ограждением – на улицах Кутузова, Ленина, Воробьевской, Набережной, Театральной. По предварительным оценкам, зрителей обралось еще больше, чем в прошлое воскресенье, когда на концерте Егора Крида было порядка 20 000 человек.

После концерта Полины Гагариной зрителям продемонстрировали светомузыкальное шоу перед и над главной сценой. А потом в воздух поднялась армия дронов.

Около 500 летающих аппаратов с фонариками выстраивались в различные фигуры: надпись: «Калуга», герб города, ракету «Восток», космический корабль, памятник 600-летию Калуги и космический спутник.

Световое шоу и шоу дронов на День города в Калуге 28 августа.

А затем из центрального парка культуры и отдыха запустили фейерверк.

Дмитрий Ивьев , Фото, видео: Кристина Посохина
Опубликовано: 29.08.2021 00:44 27 9023
Тэги: Шоу дронов День города 650-летие Калуги
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