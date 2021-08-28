Самые зажигательные моменты карнавала-2021 в Калуге
В субботу, 28 августа, в рамках празднования Дня города в Калуге прошло традиционное карнавальное шествие.
На этот раз на улицы вышли 52 участника – это разные предприятия, организации и творческие коллективы города. Некоторые готовились еще с весны.
В 16:00 колонна стартовала с площади Победы. Участники карнавала прошли по улицам Кирова и Ленина до площади Старый Торг.
Девиз нынешнего карнавала – «Калуга встречает гостей». Судя по костюмам, некоторые из этих гостей – инопланетяне, тролли и даже страусы.
Самые зажигательные моменты с карнавала смотрите в нашем видео.
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