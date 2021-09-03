Как сделать так, чтобы на даче всё само росло. Советы знаменитых калужских садоводов

В Калужском досуговом центре в 27 раз прошла выставка «Дары сада и огорода». 24 участника, в том числе 4 трудовых коллектива показал, что они вырастили на своих дачах.

Победителем выставки стал Игорь Дуничев.

Второе место жюри присудило Елене Дроздовской, третье - Максиму Бубичу.

В номинации «Цветоводство» на первом месте Владимир Леонов.

А лучший урожай среди коллективов и ветеранов оказался у совета ветеранов турбинного завода.

Королева помидоров

- У меня муж – военный, он меня привез в Калугу 30 лет назад – рассказывает Елена ДРОЗДОВСКАЯ. - Это были 1990 годы, тяжелые. И я началась заниматься землей. Предрасположенность к этому была. У моей мамы сельскохозяйственное образование, я с детства знала, что и как сажать. Но своего кусочка земли не было, потому что долго с мужем с места на место переезжали. А тут такая возможность появилась.

Я мечтала о саде. Муж предложил Ферзиковское направление, а там болото – сад не вырастишь. Я стала искать суглинок, уклон к лесу - классику. И нашла по Тульской трассе в деревне Будаково. Там почва - суглинок – для сада лучшая земля, никогда вода не стоит. И потихоньку стала осваиваться.

До сих пор все мои приемы - не поливать, не рыхлить, не полоть, не копать - работают. Урожай вырастает! Всё лето я кошу: у меня четыре вида косилок. Осенью собираю листья по 60 мешков. Часть их - в теплицу, часть - на улицу. Листву разделяю. Мелкую - для картошки. Я рощу картошку на листиках, никакой земли. Она у меня чистенькая. Применяю способ мульчирования. У меня всё замульчировано. Последние три года воды в кооперативе вообще нет. А как урожай без воды вырастить? Листья спасают.

Я иду всегда от природы. Вы видели, чтобы в лесу кто-то землю стоял рыхлил? Это бестолковый труд. Вот, например, чтобы клубнику посадить, я сначала это место засеваю сидератами – пшеницей, овсом, это все сорняки убирает. Потом сажаю клубнику и мульчирую сеном. Причем, каждый год наращиваю этот «матрас» и получается у меня клубника под матрасом. Нет земли. Можно мульчировать корой, листьями, скорлупой от орехов. Земли нет, под листьями влажно. Придумала закрыть землю чёрной плотной бумагой.

Нашла рулон, размотала, укрепила. И первый год не копала, не переворачивала. В конце лета подняла, там трава сгнила, червяки всё прорыхлили, земля чёрная. Я только вилами её вспушила, остатки больших вытащила. Потом посадила, что хотела и тут же всё закрыла сеном. Потому что там, где не закрыла, опять всё начало расти. Я и сад обрабатываю экологично. У меня есть ромашка-пиретрум. Раньше её в Персии собирали, высушивали, стирали в порошок и за золото ввозили в Россию, клопов травить. Это сильный яд, но он растительный, безвреден человеку. Настой этой ромашки убивает огородных вредителей – и не надо ядов.

Сейчас у меня четыре теплицы и открытый грунт. Я – помидорная королева. У меня до 350 сортов томатов! Все перерабатываю, угощаю людей, что-то на семена оставляю. Нет такого, что девать некуда. Друзья по всему мира мне семена присылают. Начинающим я советую сорта, которые называю «канат» - они растут, как канат, пасынкование не очень сильное. Сама люблю такие помидоры, которые внутри, как сливочное масло.

Люблю на тарелку помидоры разных цветов порезать: красные. Желтые, зеленые. Я много зелёных томатов выращиваю «Болото», «Лягушка», «Киви». Вот из всех мне «Киви» больше нравится. Сам он светло-зеленый. А внутри малахитовая сладкая мякоть. Каждый сорт – по-своему хорош, я про каждый Оду могу написать!

Чтобы душу радовали

Садовод, сортоиспытатель Максим БУБИЧ привез на выставку новые сорта плодовых деревьев.

Из новенького – белорусские сорта яблок «Паланэз (Полонез)», «Елена». Уже хорошо плодоносит груша сорт «Завея», белорусский, зимнего срока хранения.

Плоды хранятся до марта. Вкусовые качества достойные. Надо пробовать! Количество сортов набрать не проблема. Надо чтобы они радовали душу!

Георгина, а не георгин

У цветовода-селекционера Владимира СЕМЕРЯКОВА на столе гладиолусы и георгины:

- А вы знаете, что цветок правильно называется Георгина, а не Георгин, а на Западе – Далия, - объясняет Владимир. - Они признают своего шведского ботаника Даля, а у нас ещё при царе работал ученый немецкого происхождения Георги, и в России в честь него назвали этот цветок. А вообще я гладиолусами занимаюсь, 5 сортов зарегистрировал. Сорт «Мокрые ресницы» получил в 1991 году, 10 лет проверял его и 2000 году зарегистрировал. Раньше много сажал, одних гладиолусов грядок восемь. Сейчас гораздо меньше. Георгинов сортов 10, гладиолусов каждого сорта по 5-10 штучек. Трудно, да и дорого стало.

Георгины уже во всю цветут, гладиолусы пойдут позже, к 1 сентября. Есть ирисы, они растут на уровне почвы, заглублять не надо. Посадил, чуть обрезал, главное, грядку повыше сделать, чтобы вода не застаивалась. И желательно, чтобы на корешок попадало утреннее встающее солнышко, восточные лучи. Прекрасно растут! Гладиолусы и ирисы – самые развитые цветки, тетраплоиды – 4 пары генов. А самый тупой цветок – роза. Чтобы бы получить коричневую или сиреневую розу, вам придется её в мутагенах замачивать, облучать радиацией, потому что она не имеет пигментов, которые бы дали ей такой цвет. А у ириса сложный набор генов, и можно получить любые цвета.

Для альпийской горки хороша Левизия, она разных оттенков бывает. Ей даже подкормки никакой не надо, она любит бедную почву. Только заливать её не надо.

Левизия везде растет, главное не заливать.

Кабачки накрасились

Ветераны-огородники «Турбинки» о своем урожае рассказали с юмором:

- Вот у нас картофель разных сортов, самый вкусный «Винета», «Синеглазка», «Невский» – ранний сорт. Желтые кабачки, а по краям – зелёные - сейчас модно красится, вот они и накрасились. Длинные огурцы – китайские. Большой огурец «Ухажор», а рядом - его дети. Желтая морковка - многие думают, что плохая, нет, это такой сорт. Но красная – лучше.

Вьетнамские дыни

У Нины АКСЮТИНОЙ – варенье из одуванчиков и ещё много чего интересного.

- У нас 8 соток на Садовой, сажаем всего понемногу. Картошку выращиваем по Миттлайдеру: сажаем в шахматном порядке. Сорт «Винета», «Жуковский» и «Королева Анна». Есть смородина, малина, клубника безусая, виноград созревает. Из винограда, яблок муж хорошее вино делает. А я люблю помидоры сажать, у меня их 14 сортов. В том году чернослив посадили, обычный, не сотовой. Муж на него привил алычу. Было так интересно: чернослив растет и ветка алычи, на ней штук 8 плодов было. Вкусная! Очень понравилась! И на жёлтую сливу привили алычу. А в этом году дыни сажала. И обычные, и маленькие, вьетнамские, которые растут как лианы: на ветке много-много штук. Когда созревают, падают. Но они таки ароматные!

Нина Аксютина: «Сейчас немного отдохну, и на грядку поспешу!»

Мы с мужем - сотрудники МЧС, работа тяжела. И дача для нас – отдушина. Муж мне все дорожки сделал, бордюры заливает, качели поставили. И всё в цветах у меня, 35 сортов роз.

Цветочное царство садовода Владимира Леонова.