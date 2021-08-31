Циолковского сделали из глины, а врачей из текстиля: новая выставка проходит в Калуге

В Калуге, в Доме народного творчества и кино «Центральный», до конца сентября будет работать городская выставка-конкурс.

Ностальгия по советским временам Ирины Соловьевой «Резиночка», «Хулиган» и «Кораблик».

«Сказ о 650-летней Калуге из уст первого космолётчика в прошлом, а ныне пенсионерки Бабки Ёжки», мастер А. Донцова.

- Какие талантливые люди! – делились эмоциями посетители выставки. – А куклы не продаются?

Куклы не продавались. И они, действительно, потрясающие, все разные, авторские. Сделаны из текстиля, бумажных трубочек, глины, бересты, лоскутков и чулков. Можно увидеть кукол в традиционном костюме Калужской области, Гарри Поттера, баскетболиста Кайри Ирвинга, бабу Ягу и Золушку, врачей, приехавших к коронавирусному больному, двух Циолковских, советских школьников, солдат и ещё множество всего интересного.

Вероника ГЕЛЮХ, специалист «Дома народного творчества и кино «Центральный» провела экскурсию по выставке и рассказала историю кукол. Например, здесь мастер сделала кукол, чтобы потом нарисовать картины.

В одной из витрин - форфоровые куклы-шуты в исторических костюмах. Это просто произведение искусства! Самое интересное, что сделал их мужчина. Автор кукол – Игорь ПАПАКИН.

Игорь Папакин работает с керамикой уже более 20 лет.

- Ничего удивительного, - говорит Игорь, - Если порыться в истории и попытаться найти имена известных кукольников, они все - мужчины.

Игорь работает с керамикой уже более 20 лет. В Калугу он приехал в 2017 году их Украины.

- Я – самоучка, - рассказывает мастер. - С детства рисовал, лепил. Карандаши, краски, пластилин всегда дома были. Но в художественную школу не ходил. Родители в не отвели, а сам я тогда считал это чем-то не серьёзным. Но потом представился случай попробовать себя в керамике. Первый раз пришел в керамический цех 29 апреля 1999 года, попробовать. И пробую до сих пор. Занимался росписью, но переключился на лепку, на пластику. Пришлось навёрстывать упущенное. Занялся самообразованием, читал литературу по художественному делу, изучал анатомию, пластику, костюм. Первую куклу сделал просто ради интереса. Попался кусок антикварного бархата, от него и пошло. В итоге получился Шарманщик. А в году 2007 пригласили принять участие в выставке. Специально для неё сделал ещё Мушкетёра и Писателя с музой. Персонажи у меня с уклоном в историю. Жанровые сюжеты, исторический костюм. Леплю костюмы. Принцип здесь тот же, что и в швейном деле: основа - от выкройки. Невозможно слепить костюм, если не знаешь, как он кроится, сшивается. Это тоже необходимо было осваивать.

«Динь-Дилинь». Автор – Игорь Папакин. Вылепить такие костюмы непросто.

Вот эти Шуты – со своей историей, они хорошо покатались. Они стояли в галерее в Донецке, пережили войну. Забрать их оттуда у нас возможности не было, сын ездил из Луганска за ними, к себе забирал. А потом постепенно сюда перевезли. Они у меня дома живут. Сейчас часть кукол ещё храниться на Украине, там не удается расстаться с домом. Но постепенно стараемся перевозить, с таможней не просто, но по одной иногда привозим. И сейчас, наверное, дома у меня их больше десятка. Можно задуматься уже о персональной выставке.

А это Баба Яга мастера Л. Морева, Малоярославецкий район. Посмотрите. какой взгляд!

Ещё одна работа мастера Моревой «Рыбачок».

«Золушка». Автор Ю. Фесенко, Малоярославецкий район.

Коронавирусная тема – композиция мастера А. Лебедевой из Людиновского района «Людям в белых халатах».

Баскетболист Кайри Ирвинг – работа Л. Казарян из Козельского района.

Куклы из бересты «пополнение семьи», мастер – С. Сивкова из Дзержинского района.

Циолковского из глины сделала А.Лазарева.

«Герои войны 1812 года», автор – Т. Климкина, Боровский район.

Кукла из бумажных трубочек «Варвара» мастера Т. Четвертаковой, Юхновский район.

На выставке интересно и девушкам, и молодым людям.