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Глядя на ее картины, вспоминаешь детство

Татьяна Светлова
Опубликовано: 31.08.2021 07:20 0 310
Глядя на ее картины, вспоминаешь детство

В палатах Коробовых сейчас проходит выставка «Лето. Любимые цветы» калужского художника Ирины Туманян.

Всегда – с детьми

Проходя мимо Гостиных рядов, Палат Коробовых или гуляя в парке, часто видишь разместившихся на лавочках или складных стульчиках юных художников с мольбертами и акварелью. Они рисуют старинные здания, цветы, городские улицы. Прохожие иногда тихонько заглядывают к ним в мольберты: интересно посмотреть, что же там получилось. Художники не отвлекаются, они сосредоточены, лишь иногда переговариваются друг с другом. Это - воспитанники изостудии Ирины Туманян.

Ирина Михайловна – художник и педагог. Она закончила Московский университет искусств, отделение станковой живописи и графики, Калужское областное училище культуры с квалификацией руководителя кинофотостудии, а ещё филологический факультет КГПУ им. Циолковского. Картины Ирины Михайловны находятся в частных коллекциях России, Норвегии, Швеции и США. Она является участницей сорока совместных и трех персональных выставок в Калуге и Поленово. И много лет работает с детьми. Преподавала во Дворце пионеров, в школе № 24, а теперь уже почти 20 лет руководит изостудией. Не раз были у ее воспитанников творческие выставки. А сейчас можно увидеть и работы самой Ирины Михайловны. Это картины о лете, уюте, счастливых днях и красоте. Глядя на них, вспоминается детство, бабушка, старенький домик в деревне, собранные в поле ромашки, колокольчики, васильки. Сейчас цветочные поля и луга увидишь только в далеких деревнях. А в окрестностях Калуги на полях уже не цветы, а коттеджи и заборы.   

Династия педагогов

Ирина Туманян – калужанка, она выросла в творческой семье, где любили петь, играли на музыкальных инструментах, рисовать, увлекались киносъемками, дружили с артистами. Родители художницы были педагогами. Отец Ирины вел занятия в киностудии во Дворце пионеров. Мама была организатором станции туристов в Калуге, вела кружок экскурсоводов. А дедушка Ирины по материнской линии - Александр Дмитриевич Юдин – был учителем, известным в Калуге краеведом, организатором туристических походов. Он составил первую краеведческую карту области, разработал интересные маршруты по районам. Его памяти посвящены ежегодные краеведческие Юдинские чтения. Редактор когда-то существовавшей в Калуге газеты «Молодой ленинец» Николай Панченко писал: «Самым большим подарком моей судьбы был удивительный, прекрасный человек – учитель географии, калужский краевед Александр Дмитриевич Юдин… Всегда желанные походы с ним открывали нам калужские края. История, ботаника, геологические знания, этнография преподносились настолько просто и интересно, не навязывались».  

Не забыт и домашний любимец.  

Магия цветов

Ирина Туманян пишет пейзажи, натюрморты, бытовые зарисовки. Сейчас работает над циклом картин, посвященным старинным усадьбам Калужской области. Но цветы – любимая тематика. В основном мы  их красоту не замечаем за повседневными заботами, за спешкой куда-то... Для самой Ирины Михайловны цветы обладают совершенно магическим свойством. Она считает их одним из самых гармоничных созданий природы. Работы у Ирины Туманян очень теплые, солнечные. Художник мастерски передает настроение - трогательное, нежное, немножко грустное. И зрители, придя на выставку, сразу чувствуют энергию и атмосферу картин.

Считается, что ромашка - олицетворение Солнца.

«Люпины». Художник может остановить время, запечатлев на холсте нежность цветов, которая так быстро исчезает. 

Татьяна Светлова
Опубликовано: 31.08.2021 07:20 0 310
Тэги: культура
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