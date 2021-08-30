Калужан зовут в путешествие по времени

В Калужском музее изобразительных искусств проходит одна из самых масштабных выставок этого года «Калуга: путешествие во времени».

В двух больших залах - более 70 произведений художников, графиков, скульпторов и мастеров декоративного искусства.

Все они хранятся в фондах музея, многие из них давно не показывали зрителям.

Город за 650 лет

На выставке можно увидеть главные здания и самые красивые улицы города.

Пройдя по выставке, вы будете переноситься в разные периоды времени. Увидите средневековый город-крепость, праведного Лаврентия Калужского, который помог первому калужскому князю Симеону победить татар на Оке, Московского князя Ивана III, освободившего Русь от дани Орде, Великое стояния на Угре, появление первых церквей, приезд Екатерины II, самые красивые здания и улицы города. Калугу советского периода, город во время войны и оккупации, современные новостройки.

Усадьба Толмачевых на улице Плеханова.

- Экспозиция посвящена 650-летию города и разделена на три тематических раздела. Полотна первого - «Город русского классицизма» - иллюстрирую яркие архитектурные ансамбли и постройки, возведенные в Калуге в ХVIII –ХIХ веках, - говорит сотрудник Калужского музея изобразительных искусств Мария МУРАШКО. - Второй раздел «Поэзия старого города» расскажет о том, как творцы способны облечь эмоции в живописные образы. И третий раздел «Страницы истории» позволит проследить развитие Калуги от средневекового пограничного форпоста до современного развивающегося города. Здесь же представлены и портреты калужан. Мы подготовили для посетителей интересную программу. Будут тематические экскурсии, мастер-классы по скетчам акварелью, по работе масляной пастелью, творческие занятия по архитектурному макетированию.

Работа педагога ДШИ Владимира Станового.

«Выхожу – и вижу красоту»

На выставке - работы таких известных мастеров, как Александр Шубин, Людмила Климентовская, Иосиф Павлишак. В нашем городе работал и народный художник РФ Сергей Андрияка. Вот, что он пишет на своем сайте:

«Так случилось, что, когда я преподавал в институте в 1987 году, меня обязали как педагога поехать на два месяца на летнюю практику в Калугу. В музее мы были заняты не так много, только первую половину дня, до обеда. Потом наши студенты либо продолжали работать, либо рисовали, что хотели по городу. Поэтому я тоже был свободен во второй половине дня. Были у нас и выходные. Город мне понравился, он был необыкновенно живописным. Я искал разные старинные улочки Калуги. Там была создана целая серия работ. Мы с моим коллегой Павловым Олегом Борисовичем жили в гостинице, а ребята все - в общежитии, ближе к музею. Для того, чтобы попасть в музей, надо было пройти почти через весь центр города. Конечно, наблюдая необыкновенные красоты, делал зарисовки. Выбирал то или иное красивое состояние, которое подчеркивало именно те улочки, домики, церквушечки, которые там были. Одна из них – «Улица Калуги в солнечный день» 1987 года. Так как я часто звонил в Москву маме, то приходил на переговорный пункт. Путь туда лежал мимо особнячка XIX века, за которым возвышалась колокольня с церквушкой. Представьте, жаркий полдень, я выхожу оттуда и вижу такую красоту. У меня с собой был клочок бумаги и карандашик. Я быстро сделал рисунок, пришел в гостиницу и написал.

Иногда заходил в калужские дворики, тоже очень живописные, где висело белье. Дома были даже экзотически покрашены, какие-то пристройки во дворах. Очень красиво. Я думаю, что, конечно, сейчас город изменился, появились какие-то новые постройки, возможно, что-то отреставрировано, что-то утратилось. И конечно, я еще подпитывался из окна поезда Калуга – Москва, потому что три часа надо было ехать, писал очень много по дороге.

В Калуге был даже дом Гончаровых, фамильный. Там тоже рядом стоял храм, крашеный, красно-белый, а потом я выяснил, что построен он был белым. Белым я его и написал. И получились там курочки, XIX века особнячок, старая церквушка вдали… В каком-то смысле образ провинциальной России, красивый такой, душевный.

В Калуге я впервые попробовал представить себе архитектуру в различных, достаточно мимолетных состояниях. Допустим, после дождя. Есть такая: «Калуга. Солнце после дождя». Только что прошел дождь, выглянуло солнце. Еще мокрые стены, мокрый асфальт, в котором видно отражение, пар идет, какая-то свежесть необыкновенная. Я её как раз попытался тогда передать, и по-моему, получилось. А вот: «Дождливая погода. Калуга». Тоже какой-то там рынок сырой и калужская колокольня, достаточно узнаваемая, с вытянутым шпилем. Через состояние природы, через какое-то отражение в луже, свет вечерний – через разные состояния я стал ощущать этот город».