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Калужане похвастались кабачковым творчеством, килограммовыми помидорами и антиковидной капустой

Ирина Моргунова , Фото автора.
Опубликовано: 27.08.2021 15:00 0 327
Калужане похвастались кабачковым творчеством, килограммовыми помидорами и антиковидной капустой

В четверг, 26 августа, в Калужской региональной организации Всероссийского общества инвалидов состоялась ежегодная выставка «Дары природы». На экспозиции садоводы-огородники похвастались своим богатым урожаем, а закончилось мероприятие традиционным награждением победителей.

Экспонаты на выставке поражали как размерами, так и творческим подходом: здесь можно было поглазеть на почти килограммовые помидоры-великаны, на кабачковые поделки с морскими мотивами и даже на идущую в ногу со временем капусту в медицинской маске.

Но самым важным на мероприятии стало общение: садоводы с радостью делились друг с другом секретами ремесла и показывали фотографии своих безумно красивых участков, оформлению которых позавидует любой ландшафтный дизайнер.

А так как это еще и состязание, не обошлось и без объявления победителей.

В общей сложности было пять призовых мест. Их по праву заняли Лариса Калинина, Зинаида Васина, Надежда Петрушина, Тамара Набиркина и Наталья Бабаева.

Однако поощрительные призы достались каждой участнице конкурса. А все их урожайные шедевры ждут вас в нашем фоторепортаже ниже.

Участница Александра Данилова со своим урожаем.

- Уход требует большого внимания, - рассказывает Александра Федоровна. - У меня только груш два сорта: августовская роса и Велеса. Процесс выращивания очень сложный, по весне надо было обрабатывать деревья. Разные подкормки нужно использовать, чтобы урожай получился богатый, поливать. Но мне это дело очень нравится!

Я же инвалид, как и все тут. Дома так тяжело, а поедешь на дачу – и душой отдыхаешь. Легче становится, забываешь обо всех болячках – они отступают на второй план.

Такое наслаждение от этого получаю!

Надежда Смирнова показала, что ей удалось вырастить.

- Все лето в пять утра вставала, чтобы вырастить это все, - говорит Надежда Николаевна. – И не я одна – дети тоже помогали! Ежедневно поливали, окучивали, рыхлили. Труд великий!

Занимались урожаем с мая месяца и вот до сегодняшнего дня. Теперь осталось только его сохранить – это самая основная задача.

Вообще, это очень хлопотливое занятие, но приятное. Если есть какие-то проблемы маленькие, то про них забываешь, потому что с грядками «общаешься». И этот труд – очень благодарный: когда с землей работаешь, земля благодарно отдает свои плоды.

Урожай Веры Мурашовой.

- Лето было жаркое, но помидоры и огурчики росли хорошо, - делится Вера Михайловна. – Конечно, в этом году было сложно, погода менялась быстро. Приходилось чаще поливать, но как-то справлялись.

А в прошлом году я купила себе семена тибетской малины, она называется «Мяо Мяо». Мне очень понравилось название! А еще у нее необыкновенный вкус.

Тамара Набиркина похвасталась помидорами, которые весят около 950 граммов.

По задумке Тамары, это - ключ от Калуги к ее 650-летию. 

- Я в мае въехала на дачу и до сих пор не съехала, только на выставки отлучаюсь – то на одну, то на вторую, - рассказала Тамара Васильевна.

Лариса Калинина превратила садоводство в настоящее искусство.

Капуста соблюдает масочный режим.

- У нас вот такой кабачок уродился, - говорит Лариса Ивановна, указывая на овощ в форме корабля. – Хотели обрезать его сначала, но подумали, что надо что-то с ним интересное придумать. Тут у нас и якорь – все как положено! Даже паруса из листьев кукурузы – все натуральное.

А идея с кораблем моей дочери пришла в голову. Она руководитель кружков.

Несколькими столами дальше нам удалось найти еще и кабачкового кита – будто бы дополнение к кораблю Ларисы Ивановны.

Надежда Петрушина привезла на выставку пирог.

Вера Васильевна в цветах и с помидорами.

Ирина Моргунова , Фото автора.
Опубликовано: 27.08.2021 15:00 0 327
Тэги: общество культура
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