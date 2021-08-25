Калужане напали на военачальника, а в Белкино поселили Боттичелли. Где миф, а где правда? Разбираемся с краеведом

Народ любит сочинять небылицы или приукрашивать какие-то известные исторические события, поэтому в Калуге всегда ходило множество легенд.

Со временем уже сложно понять, где правда, а где вымысел.

Очень интересно на тему калужских мифов рассуждает краевед, писатель, искусствовед Владимир ОБУХОВ, с которым мы пообщались на тему калужского мифотворчества.

Отчаянные калужане

- Никак не пойму, отчего так много в краеведческих публикациях неточностей и нелепостей, - говорит Владимир Михайлович. - Порой прямо-таки удивительных, наивно-сказочных. Такова, скажем, легенда о разбойнике Опте, якобы основавшем Оптину Пустынь. Надоело объяснять, что оптиными именовались общежитные монашеские общины.

Еще более нелепа чья-то выдумка о нападении калужских разбойников на обоз Екатерины II. Случись такое, свита императрицы, состоявшая из офицеров-гвардейцев, шайку эту в клочья бы разорвала. Иначе ведь лучшие дворянские роды были бы на века опозорены.

И, конечно же, совершенно неправдоподобны рассказы о том, как в 1812 году калужане забросали камнями Барклая-де-Толли. Это ж какие отчаянные люди жили тогда в Калуге! В самый разгар войны осмелились напасть на одного из вождей всего русского воинства! Это, как если бы спустя 130 лет кто-то осмелился забросать камнями маршала Жукова….

На фоне столь занятных историй вполне заурядно смотрелось сообщение одного из местных краеведов о том, что в Белкино, усадьбе, ныне граничащей с Обнинском, жил Боттичелли, живописец, эпохи Возрождения. Впрочем, такого рода нелепости даже и в опровержениях основательных не нуждаются.

Совсем другое дело неточности, ошибки в силу застарелости своей воспринимаемые как истины. Глубоко почитаемая мной краевед Фехнер 60 лет назад написала, что купол калужского Троицкого собора больше купола петербургского Казанского собора.

Диаметр Калужского купола 17 м. Петербургский же собор будто бы имеет купол, диаметром всего 14,5 м. Но это же не так! Диаметр купола Казанского собора 17,5 м. И убедиться в этом нетрудно: соответствующей литературы – горы.

Казалось бы, чего проще – возьми в руки книжку о Воронихине, проверь незамысловатую цифирь. Но ошибка закостенела. И как-то очень полюбилась, особенно местным экскурсоводам. Уже в который раз говорю я об этом в полной уверенности, что и теперь делаю это впустую.

Необычайной архитектуры дом

- Дом калужского купца Теренина – здание из ряда вон. Во всяком случае оно резко выделяется в ряду скромных и благородных строений классической Калуги. Вот и покойная краевед Генриетта Михайловна Морозова, глубоко уважаемая мной, обратила особое внимание на это «здание необычайной архитектуры».

- При взгляде на этот дом, - писала она. - Возникает в памяти особняк Морозовой на Арбате в Москве. Можно предположить, что и к дому Теренина руку приложил тот же архитектор или его единомышленник.

Вообще-то, на Арбате стоит дом не Морозовой, а Арсения Абрамовича Морозова. Генриетта Михайловна, полагаю, не знала, что мать Морозова, увидев это здание, сказала сыну: «Раньше я одна знала, что ты дурак, теперь вся Москва знает».

Строение это совершенно уникальное по дурости своей, по безвкусию. В его облике дико перемешаны примеры самых разных архитектурных стилей. Уже поэтому не может быть ему аналогом теренинский дом. Конечно, это здание, обосновавшееся посреди старой Калуги – не эталон вкуса. Но это вполне благоприличный образец провинциального модерна. Так что даже стилистически он ничуть не схож с Морозовским особняком. Тот весь - образец эклектики, ныне вежливо именуемой историческим стилем. Кстати, дом Морозова стал резиденцией зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Уродство или дворец

- В начале прошлого века в Калуге напротив Благовещенского храма, от которого ныне остался лишь холмик посреди Карповского сквера, было выстроено здание женской учительской семинарии. Оно, по словам краеведа Дмитрия Малинина, «совершенно изуродовало бывшее здание дворянского пансиона, закрытое сбоку этой семинарией. Это было прекрасное здание в стиле empir, теперь от него уцелела только ионическая колоннада со стороны Благовещенской улицы». Это не совсем так.

Сохранилась колоннада на противоположной стороне здания – со стороны двора. Полагаю, что была и еще одна колоннада, как раз она-то и закрыта уродливой пристройкой (а возможно и уничтожена). Полагаю также, что именно эта колоннада была основной: лицевой стороной здание было обращено к храму. А если так, то здание было не просто прекрасное, а прямо-таки дворцовое. Это ж какое великолепие – сразу три колоннады!

Грустная история

- Давно это было. Возвращался я на электричке из Москвы. Разговорился с попутчиком. Оказалось, что он строитель и в свое время ему довелось участвовать в строительстве калужского Белого дома, на ту пору - здания ОБКОМа КПСС.

- Когда копали фундамент, - стал рассказывать он. – Отрыли вдруг обширное помещение, а внутри – какие-то каменные картинки (изразцы, догадался я). Сообщили об этом начальству. Пришёл какой-то мужик, забрал «картинки». Ну и продолжилась работа…

Конечно, меня взволновал этот рассказ. И я , приехав в калугу решли встретиться с архитектором. Краеведом Александром Днепровским. Догадался, что он и есть тот самый мужик.

-Да, - подтвердил он. – ненароком бала открыта старинная изразцовая мастерская. Приостановить работы не было никакой возможности, как-никак особо ответственный объект строился. И в общем-то, что я мог возразить? В те времена, пожалуй, иначе и быть не могло. А все же обидно – такую историческую драгоценность нашли, а будто бы её и не было.