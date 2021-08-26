Столичные коллекционеры привезли калужанам шедевры из своих собраний

В день открытия выставки ««Шедевры из частных коллекций.

Искусство Серебряного века» в наш город приехали 25 московских коллекционеров.

Они признавались, что тяжело было расставаться со своими экспонатами, буквально от сердца оторвали. Но выставка получилась очень впечатляющей, и они захотели увидеть ее своими глазами.

На открытие выставки пришли и калужане, и столичные гости.

В музее изобразительных искусств сейчас представлены такие громкие имена, как Репин, Кустодиев, Бенуа, Крымов, Борисов-Мусатов. На вернисаже яблоку негде было упасть.

Илья Репин «Танец». Здесь изображена Мария Хлопушина – постоянная модель художника.

- Просто глоток свежего воздуха, замечательные вещи, - восхищались посетители.

Рядом с полотнами великих художников – витрина с дамскими аксессуарами того времени: веера, шелковые перчатки, броши, шляпки.

- А знаете, что это за белые щипцы рядом с перчатками? – задал гостям вопрос вице-президент по выставочной деятельности международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров Александр КИСЕЛЕВ. Одна из посетительниц предположила, что ими снимали перчатки, и оказалась права.

Гости медленно обходили залы, от картины - к картине. А Александр Киселев рассказывал интереснейшие истории художников.

На художников напали собаки

- В год 650-летия Калуги наша организация сделала подарок для вашего города. Мы привезли эту выставку. В экспозиции 30 работ, которые были созданы в 1900-1910 годы. Здесь можно смотреть всё и не переставая, – провёл экскурсию Александр Киселёв. - Это картины из 13 художественных собраний – галерей и частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга. Работы специально отбирались для Калуги. Мы хотели сделать что-то необыкновенное с акцентом на позитив: во-первых, потому что лето, а во-вторых, это очень красивые вещи. Есть прекрасные полотна Репина, Кустодиева, Виноградова, Жуковского, Петровичева.

Александр Киселев провел экскурсию по выставке. Справа – картина нашего земляка Ивана Трутнева «Собаки заели». Слева – Кустодиев «Испанская танцовщица».

А открывается выставка работами двоих калужан: Ивана Трутнева «Собаки заели» и «За грибами» Николая Суходольского. Когда мы развешивали картины, ко мне подошел один калужан и, глядя на картину «Собаки заели» вдруг говорит: «А я про этот сюжет читал у про этот сюжет читал у Якова Минченкова в «Записках передвижников»: шли полупьяные художники, на них наскочили собаки. Худодники отняли у маляров кисти и давай ими этих собак по морде гонять». Вот такая интересная история. А на работе Суходольского можно даже заметить внизу роспись и надпись «Калуга».

Редчайшая вещь

- Когда мы подбирали картины, выяснилось, что у нас прекрасно представлены все главные художественные объединения, которые были в то время в России. Тогда Николай II подписал указ, было предоставлено много гражданских свобод, в том числе свобода собираться в кружки, организации. Поэтому их стали создавать в каждом городе в огромных количествах.

Здесь мы представляем «Союз русских художников», «Мир искусства» - поздние передвижники, Московское товарищество художников и «Голубая роза», получившее такое название после одноименной выставки. А на Калужской земле «Голубая роза» - это Борисов-Мусатов.

И у нас не только есть его этюд к картине, которая находится в Третьяковской галерее, но и прекрасная скульптура, сделанная по его эскизу «Дама протягивает яблоко обезьянке» - редчайшая вещь 1910 года.

Редчайшая статуэтка, выполненная по эскизу Виктора Борисова-Мусатова.

Внучку Мамонтова выслали в Калугу

- Три наших шедевра – Репин, Кандинский, Виноградов. У Сергея Виноградова – чудесная работа «Пишет»: девочка за столом. В вашем музее изобразительных искусств тоже есть картина этого художника, где изображена та же девочка. Это Софья Всеволодовна Мамонтова, внучка Саввы Мамонтова. Её Виноградов описывает в своих мемуарах. И её жизнь связана с Калужской областью. Человек тяжелейшей судьбы. Софья Всеволодовна была репрессирована, несколько раз сидела в лагерях.

Была женой писателя Олега Волкова, автора автобиографического романа «Погружение во тьму» о ссылках и лагерях. После ареста мужа её выслали за 101 км. Она жила в Малоярославце. Была медработником. Когда Малоярославец захватили немцы, единственный медпункт пункт, который не закрывался всю войну, смогла сохранить Софья Всеволодовна. И после войны её за это посадили. В 1949 году отправили в Калугу, где заключенные строили турбинный завод.

В одну из смен она спустилась на 15 минут раньше, и вдруг кровля упала и около 50 кровельщиц погибли.

Сергей Виноградов «Пишет» На картине изображена Софья Мамонтова. Эта работа сейчас находится в частной коллекции Александра Киселёва.

Выставка будет работать до 19 сентября, возле каждого произведения искусства есть пояснительная записка.

Можно узнать кто из коллекционеров предоставил этот шедевр и прочитать что-то новое о судьбе известных художников.

Николай Сергеев-Коробов «Портрет неизвестной».

Александр Бенуа «Петрушка»

Сергей Судейкин «Чаепитие»

Николай Суходольский «За грибами». Художник родился Мосальском уезде Калужской губернии в дворянской семье.

Иван Трутнев «Собаки заели». Художник- наш земляк, после окончания училища в Перемышле поступил в Московскую рисовальную школу графа Строганова. Жил в Вильно, но каждое лето приезжал в Калугу, писал этюды.