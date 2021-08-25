Калужан приглашают почувствовать себя лилипутами в стране великанов

Они - живые

В Калуге, в Инновационном культурном центре, до 7 сентября открыта необычная выставка «Городок в табакерке». Заходишь в зал и вдруг оказываешься в волшебном домике или в табакерке. Чувствуешь себя лилипутом в стране великанов. С «окон» - плакатов внимательно смотрят гигантские персонажи. На полу – огромная кружка с чаем, катушка с нитками, коробок спичек, монеты и кнопки. А вокруг – куклы. И можно заглянуть к «Буке и Бяке», в Лавку лицемерия, в гости к Гамлету, Макбету, карточным Королю и Королеве, средневековым шутам. Они – живые.

- Когда эта выставка была в Боровске, сотрудники музея говорили, что у них часто срабатывала сигнализация: куклы курят по ночам, - смеется Александра ХУДЯКОВА. – куратор проекта, художник и автор самой большой куклы в зале.

- Лишь бы не ходили, это уже совсем страшно, - шутят в ответ калужские организаторы.

В зале чувствуешь себя лилипутом среди гигантских предметов.

Среди мастеров часто ходят истории, как куклы, оставленные на ночь в одном месте, утром оказывались в другом. Поэтому по понедельникам куклы будут отдыхать, посетителей к ним пускать не будут.

Работа Татьяны Ожеговой «Макбет».

Работа Гули Алексеевой «Сильфида».

Эту куклу сделала Ольга Сукач работа называется «Лабиринт»

Не могу остановиться

Вверху, облокотясь на перила, задумчиво сидит барышня из VIII века.

Александра Худякова делала эту куклу полтора года.

- Очень сложно мне с ней пришлось, - признаётся Александра Худякова. - Она тяжелая по весу. Я её полтора года делала. Сначала лепила из пластилина, потом снимала с гипсовой формы. Сложный процесс. Образ собирательный, модели для неё не позировали. Сделала я ее в 2016 году. И с тех пор она - со мной. У нее двигаются руки-ноги. Это дама эпохи барокко. Я увлекаюсь историей, изучала костюм того времени, прически, обувь. Рост куклы 1 и 40 см, а вес семилетнего ребёнка. Куклами я занимаюсь почти 30 лет. Это моя профессия, я с утра до вечера делаю кукол. Закончила Строгановку, факультет дизайна, направление – автомобили. Но в те времена в автомобильном дизайне было нечего делать, поэтому занялась фарфоровыми куклам. Это был 1993 год. И сейчас – я одни из самых многоделающих мастеров, меня только пуля остановит.

Ещё одно произведение Александры Худяковой - «Гамлет».

Страшный заец

– Здесь - работы 60 авторов. Все они –профессиональные художники, – Светлана РУМЯНЦЕВА – куратор выставки, председатель секции художественной куклы творческого союза художников России, руководитель экспериментальной мастерской занимается созданием кукол уже 15 лет. - На каждую куклу уходит несколько месяцев. И мы любим создавать иллюзии. Здесь игра масштабов. За нами подглядывают гиганты. Мы думаем, что мы большие, на самом деле. Нет! Или бронзовые скульптуры, а на самом деле – это папье маше. Такие работы у Елены Максимовой. Из папье маше делает кукол и Наташа Лопусова-Томская, но по старинным технологиям. Все хорошо просушивается, вышкуривается и вываривается в масле. Есть потрясающая работа «Материнство» Игоря Делицина. Он сделал ее, когда ему было 84 года. Это удивительный человек – академик, геолог. В 70 лет начал делать куклы. Очень талантливый. К сожалению, его уже нет с нами.

Светлана Румянцева со своей куклой «Софьей».

По образованию Светлана театральный художник.

- До 40 лет я работала в ведущих театрах Москвы: «Современник», «Ленком» и др. , а потом занялась куклами и выставками, - говорит мастерица. - Здесь несколько моих работ. Все любят моего «заеца». Есть такая организация «Страдающее средневековье», они сделали его своей эмблемой. Он очень смешной: зубастый, когтистый страшный зверь. Я нашла старинные картинки и сделала композицию, немного с уклоном в эпоху Возрождения, с выдержкой из «Апокалипсиса лицевого (иллюстрированного)». Можно прочитать, что в средневековье думали про «заеца». Куклы для меня - это свобода. Но здесь важно удержать художественный образ, потому что очень легко скатиться в безвкусицу.

Смешной и ужасный «ЗаецЪ» притягивает посетителей выставки.

Этот проект мы уже показали в 6 городах. Потом куклы уйдут, и художники сделают новые для новых проектов. Но мы мечтаем в Боровске открыть музей современной художественной куклы. У нас есть коллекция, которую мы можем туда передать. Там можно будет не только выставки организовать, но и проводить различные арт- мероприятия.

Автор этих «бронзовых» скульптур Елена МАКСИМОВА – наша землячка, она родилась в Обнинске.

Мария Забродская сделала существо из сна и поэзии Заболоцкого.

«Продавец сухофруктов» Наталии Лопусовой-Томской выполнен по старинной технологии.

«Материнство», работа Игоря Делицина, которую он сделал в 84-летнем возрасте.

Таким «Пиноккио» видит Ксения Баженова.

Светлана Рудой «Король и Королева».

Каждый экспонат хотелось сфотографировать.