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Чем живёт город? Самое актуальное от горголовы Денисова о праздниках, дорогах и калужских школах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.08.2021 15:24 0 255
Чем живёт город? Самое актуальное от горголовы Денисова о праздниках, дорогах и калужских школах

В понедельник, 23 августа, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Образовательный вопрос

До начала учебного года осталась неделя. Поэтому первую часть планерки посвятили вопросам образования. Три недели назад началась проверка школ Калуги. Об этом рассказала начальник управления образования Ольга ЛЫТКИНА. Все школы прошли проверку.

На подготовку к новому учебному году из городского бюджета было выделено более 20 миллионов рублей. В 13 образовательных учреждениях отремонтировали актовые и спортивные залы.
По словам Ольги Лыткиной, в школы закупили 75 тысяч учебников на сумму 45,5 миллиона рублей. Продолжится и цифровизация образовательных учреждений. В 27 школах обновятся компьютерные классы.

В 25-ой городской школе 1 сентября заработает «Кванториум».

Уделили внимание на планерке и питанию школьников. Им будут обеспечены 18 000 учеников начальной школы, 800 детей с ограниченными возможностями и 1800 детей из малообеспеченных семей.

После казанской трагедии особо важной темой стала безопасность в образовательных учреждениях. Как сообщила Ольга Лыткина, все школы взяты под охрану.

Городской голова Дмитрий Денисов предложил использовать пример обнинского лицея «Держава». В наукограде используется система безопасности на базе искусственного интеллекта. Этот опыт будет тиражирован на калужские школы. Пока определяется, в каких общеобразовательных учреждениях областной столицы будет использована современная система безопасности.

Исправление брака

В областной столице завершились работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас идет проверка уложенного покрытия. Так, на трассе Р-92 был выявлен брак на площади 400 квадратных метров. Как пояснила директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН, на участке отсутствовало необходимое сцепление между нижним и верхним слоями покрытия. Дорога была отфрезерована, новый асфальт уже уложен и ждет очередной проверки.

Еще одна проблемная дорога располагается на улице Советской. Ее ремонт был произведен в рамках нацпроектах в 2020 году. Но асфальт просел на том участке, где меняли водопровод. Брак в настоящий момент исправлен. Но для этого Службе единого заказа городского хозяйства пришлось серьезно поработать.

- В июне и июле мы вели большую претензионную работу. У нас в планах было у банка взыскать денежные средства, которые подрядчик нам предоставил в рамках обеспечения гарантийных обязательств, - сказала Татьяна Арен. - Как только мы провели претензионную работу, подрядчик изъявил большое желание произвести работы самостоятельно. Они сообщили о том, что до 15 августа все сделают. И в этот срок уложились. На наш взгляд, работы были произведены нормально. Будем дальше наблюдать за данным участком.


Спортивная инфраструктура и праздничные события

Городской голова Дмитрий Денисов сообщился о том, что в городском парке Театра юного зрителя появилась площадка для воркаута. А в сквере космонавта Волкова появился памп-трек – трасса, состоящая из модулей, имитирующих спуски и подъемы. Тренироваться на памп-треке смогут как взрослые, так и дети. В четверг, 26 августа, в 15.00 планируется открытие этого спортивного объекта.

Для любителей здорового образа жизни ко Дню городу будет еще несколько подарков. Главных из них калужане получат 27 августа, когда откроет свои двери долгожданный Дворец спорта. А вечером в пятницу, 27 августа, пройдет традиционный велопробег.

День города стартует с калужского космического марафона. 25 и 26 августа его участники смогут сделать ПЦР-тесты в поликлиниках по месту прописки совершенно бесплатно. Обширная программа Дня города завершится выступлением Полины Гагариной и праздничным салютом.

По словам начальника управления культуры Яны ВАСИНОЙ, в прошедшие выходные в Калуге прошло много праздничных событий, которые вызвали интерес у горожан и гостей областной столицы. Так, с большим успехом пользовался Фестиваль уличных театров «Без кулис», на Театральной площади выступали калужские артисты, а на Старом Торге – приглашенные исполнители.

- Сейчас подводить итоги рано. Но уже можно отметить, что вы работаете в большом напряжении, тяжелом графике. Используется много площадок, - отметил Дмитрий Денисов. – Мы распределили нагрузку между городским управлением культуры и профильным областным министерством. Наша задача была сделать праздник для абсолютно всех калужан, чтобы было большое разнообразие. Пока все реализовывается успешно.  

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.08.2021 15:24 0 255
Тэги: городской голова калуги планерка дмитрий денисов
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