В Калуге грандиозно прошел фестиваль уличных театров «Без кулис»

В Калуге с 20 по 22 августа прошел фестиваль уличных театров «Без кулис»! Значимое событие в культурной жизни города творили 10 театров, четыре музыкальных коллектива и 106 артистов.

Открытие состоялось 20 августа на концертной площадке Гостиных рядов. Там выступал известнейший коллектив из Санкт-Петербурга «Лицедеи». Клоунада, мимы, волшебство и искренняя, неподдельная радость.

Только они закончили, а уже в другой локации - в амфитеатре Инновационного культурного центра заряжены актеры «Плохого театра».

Задействована была и пешеходная часть Театральной улицы. Там показали постановку «Калуга театральная» - маленькую экскурсию по сердцу города, с его историями, в которых каждый местный житель мог узнать себя.

Еще одной сценой для представления стали ступени планетария музея истории космонавтики. Спектакль «Moonsters» театра «Странствующие куклы господина Пэжо». Это что-то из детства: трогательное и волшебное.

Добрую сказку о вечном «Светлая история или Большой Бездомный Бог» показали на скейт-площадке ИКЦ.

А вы видели когда-нибудь рояль под ракетой у музея космонавтики?! А слышали?! Трио Данила Крамера рассказало нам свою историю в этих декорациях.

Мы попросили калужан поделиться впечатлениями от фестиваля:

Елена Наумова, с внучкой:

- Очень понравилось. Как следует работали, интересно, настолько живо и правдиво, что ребенок даже испугался. У артистов очень эффектная мимика, пластика - яркая, которую можно сравнить с пластикой балетных артистов! Из мероприятий ко Дню города смогла посетить хореографический фестиваль «Лето грации». Не ожидала! Это великолепно. Самый лучший состав!

Михаил Пономарев:

- Узнал о фестивале в обед, собрались семьей, пригласили близких друзей. В Москву бы не поехал - дорого, а здесь - здорово, что бесплатно. Детям понравился номер с супермаркетом, с шарами. Идея Полунина продолжается. Если успеем, доедем в ИКЦ. Прекрасно, что город организовал такое действо: локаций много, не похоже на обычный День Города. Запланировано много, следим за афишей. Очень круто, молодцы! Насыщенный День города - это здорово!

Семья Широковых:

- Мы не из Калуги, из Воронежской области, переезжаем сюда, такого раньше не видели, грандиозный праздник для нас. Здорово! В восторге от «Я готовлю саботаж!». С детства помним самое известное выступление по телевизору: «Блю канари». Недавно ходили на концерт Русского инструментального ансамбля «Каприс». Очень понравилось!

Валерия Федорова, организатор:

- Работаю в ИКЦ несколько месяцев, здесь на подхвате, серьезной организацией не занималась, все время в работе, но при этом удается что-то посмотреть. Никогда не думала, что увижу в городе артистов такого масштаба! Замечательно! На других мероприятиях тоже буду исполнять роль группы поддержки. Хочу отметить очень большую работу волонтеров, их нужно похвалить!

Леонид Лейкин, актер:

- Отличная публика, замечательный город, мы первый раз в Калуге! Радостно поддержать этот праздник, 650 лет все-таки! Спокойный старинный город, приятные люди. Сами Гостиные ряды - замечательное место, пропитанное историей, нажитое, стоишь - и представляешь, что здесь было раньше. Мало побыли, хорошо бы несколько концертов дать... Успели немного погулять: Театральная, ТЮЗ, видели много церквей, атмосфера умиротворяющая, чувствуется, что люди любят город. Нам понравилось! Готовы приезжать много раз.

Единственную минорную ноту в этой симфонии смеха и радости можно было услышать в словах одной зрительницы: «Обидно, что не было трансляции на экран. Это известные люди, хотелось бы их мимику увидеть поближе».

Какие еще мероприятия пройдут в Калуге в рамках празднования Дня города, смотрите в нашей афише.