В Калуге снимают кино про рок-музыканта и девочку

Режиссер Алексей Мячиков расставляет всех по местам.

Ранним утром на Театральной улице происходило интересное действо. В 7 утра сюда приехал «Калугафильм». Зазвучала музыка, начались танцы. Снимали зажигательный флешмоб - финальную сцену кинокартины «Морская песня». На калужском Арбате появились главные герои: колоритный рокер с длинными волосами, татуировками и маленькая девочка с двумя хвостиками.

По сценарию действие фильма происходит в нашем городе. Случайное знакомство 8-летней Евы и потерявшего веру в себя рок-музыканта, переворачивает их жизнь. Это будет 40-минутная короткометражка. Сроки съемок очень сжатые. Должны были всё отснять буквально за неделю, но немного вышли из графика.

Алексей Мячиков: «Еще один дубль!»

Главную мужскую роль играет калужанин, матерый рок-музыкант Игорь Булеев. На роль девочки взяли 8-летнюю Надю Клюшкину.

Наша восходящая звезда – Надя Клюшкина.

Ребенок настолько подвижный, что не дает никому расслабится. Надя то танцует, то показывает язык, то виснет на ком-то из съемочной группы, а сейчас ей вдруг захотелось пельменей. Костюмеры и гримёры «Калугафильма» тут же прибежали с пластиковой тарелкой и вилкой. Надя, попробовав, сморщилась:

- Холодные!

Ну, актрисе можно и покапризничать.

Пельмени Наде не понравились

Надя постоянно озорничает.

Три героя

После флешмоба тут же, на Театралке, снималась сцена с уличными музыкантами. Режиссер Алексей Мячиков эмоционально указывает, куда встать, выстраивает кадр, не нравится, что мусорка попадает. Прохожие, косятся на камеру, не подозревая, что попадут в кино. Но так было задумано, дело-то происходит на улице. Проходящий мимо пенсионер громко восклицает, поворачиваясь к своей спутнице: «Смотри! Концерт!»

- Люди нам не мешают, наши герои живут в городе, ходят по улицам вместе с другими калужанами, - говорит PR-директор фильма Александра ИВАНОВА. – Массовку не набираем. Если она нужна, сразу с улицы кого-нибудь берем. Вчера снимали на «Шарике», нужны были люди в кадре. Подошли к двум девчонкам, попросили сняться в небольшом эпизодике, они захихикали, но не отказали. А для сцены с уличными музыкантами наш режиссер Алексей героев нашел на Театральной улице. Илона с мужем здесь выступали. Илона очень выразительная. Алексей позвал её на съемки.

История, которую мы снимаем, достаточно камерная, малобюджетная. Стараемся все своими силами делать. Локаций несколько, снимаем на улице, и в двух квартирах. Давали объявления, долго искали квартиры, люди откликались, но многое не подходило. Потом наша продюсер нашла хороший вариант. Хозяева в этой квартире как раз хотели делать ремонт, сами они живут в другом месте, поэтому разрешили нам все крушить и оформлять интерьер, как нужно.

Главных героя три: музыкант Кит (Игорь Булеев), девочка Ева (Наля Клюшкина). А маму Евы играет актриса из Владимира Наталья Демидова. В сентябре она приедет вновь в Калугу на фестиваль «Старейшие театры России». Владимирский театр покажет спектакль «Анна Каренина», где Наталья играет Бетси Тверскую.

История про одиночество

На съемочную площадку приходит автор сценария Юлия КОРОХОДКИНА с большим бумажным пакетом и угощает всех горячими пончиками. Атмосфера очень теплая, всё дружно обсуждается.

- Наступил момент, когда мне стал интересен не просмотр фильма, а как он создается, - объясняет Юлия. - Историй у меня было несколько: и мистика, и боевик, и о музыканте и девочке. Сценарий был написан достаточно быстро. Сам рок мне очень близок: 1980 годы, когда мы были молодыми, слушали группы «Наутилус», «Машину времени», обожали «Кино». Я с этим выросла.

Обсудив со съемочной группой, выбрали эту историю, потому что тема одиночества, когда взрослый, самостоятельный человек потерялся в этом мире, сейчас актуальна. Каждый может оказаться в такой ситуации, и тогда надо посмотреть по сторонам, может быть, погасить в себе определенный эгоизм, и найти человека, которому нужна твоя помощь. Главный герой нашего фильма должен психологически созреть, вырасти. Главное это развитие, мы должны становиться лучше, совершенствоваться.

Самый весёлый человек

Пока небольшой перерыв, можно пообщаться с Игорем БУЛЕЕВЫМ, сыгравшим Кита.

- О том, что снимается фильм, я узнал от знакомых, отправил свои фото, видео, ссылку на свою группу, и меня пригласили, - Игорь улыбается, собирает распущенные для кадра волосы в хвост. - Наша хард-рок группа «Они и Я» существует уже 9 лет. Играем везде: в клубах, гоняем по фестивалям, по всей стране концерты были: Пятигорск, Вятка, Тольятти…21 сентября нас в ИКЦ пригласили, там будут съемки и концерт. В кино у меня первый опыт и, думаю, последний. Очень тяжелая профессия! И не то что рано надо вставать, весь день монотонная работа. Морально устаешь. Физически тоже сложно: весь день на ногах. Это не по мне. Сложно работать и с ребенком. Девочка подвижная. И только ты в роль вошёл, а она раз - и рассмешила. Всё, не можешь играть. Надя озорная, вечно поддевает. Хотя, как музыканту, мне сама история близка. Правда, по характеру главный герой Кит - полная моя противоположность. Он – хмурый, у него депрессия. У меня депрессий никогда не бывает, я самый веселый, позитивный человек в мире. Но фильм закончится хэппи-эндом, когда все радостные, улыбаются, смеются, танцуют - как в индийском кино.

Встречи не случайны

Тем временем съемочная группа перемещается на ул. Кирова. Режиссер терпеливо ждёт, когда группа перетащит все оборудование, а Наде заплетут косички.

Съемки переместились на ул. Кирова.

- «Калугафильм» задумывался как продюсерский центр, куда могут приходить люди со своими идеями, замыслами, творческими проектами. И после того, как мы дали анонс, появилась женщина, которая сказала: «Я хочу снять свой фильм, помогите это сделать». Мы посмотрели: идея была хорошая, а сценарий - очень слабенький. Тогда решили его расширить, ввести разные сюжетные лини. И получилась большая добрая история, - говорит режиссер Алексей МЯЧИКОВ, для него художественная картина- своеобразный эксперимент, до этого он снимал в основном документальное кино. - Человек, который считал себя музыкантом и был уверен, что рок - это вечная музыка, вдруг понял, что есть другие модные направления, которые всё перебили, и он не может в этом существовать. Музыкальная тема - совершенно не моя. Я не музыкальный человек, мне очень сложно. Поэтому я искал главного героя не драматического актера, а именно музыканта. Не знаю, что получится. Как говорят у нас «Экран покажет». Есть и провалы, есть и удачные кадры. Вот сейчас вышло солнце и кадр, который мы два месяца готовили, получился не таким, как планировали, поэтому все расстроены. Сложно работать с детьми сложно. Есть режиссеры, как был Ролан Быков, снимавший детское кино, есть режиссеры, которые снимают музыкальное кино. Я снимал документальное, а в большом кино был вторым режиссером и мне очень этот процесс нравился. Но вообще история хорошая, когда люди находят друг друга. Иногда мимолётная встреча может стать судьбоносной. Мы должны внимательнее относиться к каждому, кто появляется в нашей жизни, потому что встречи не случайны.

Небольшая репетиция. Режиссер объясняет, что нужно делать.

Героиня Ева (Надя) говорит, что устала и Кит (Игорь) сажает её на плечи. Кадр снят!