Корабль из кабачка, упаренные яблоки и куры, дающие чёрное мясо. Калужане показали свой урожай

Праздник-конкурс «Калуга урожайная» стартовал в парке культуры и отдыха в среду, 17 августа. Столы ломились от разных вкусностей. Округа Калуги и сельские территории пригорода показывали, что жители вырастили на своих участках и какие заготовки на зиму сделали.

Звучала музыка, кипел самовар, гостей угощали пирогами с яблоками, с творогом, с капустой, блинами, мёдом. Наливали чай, малиновый компот, и освежающий «Мохито».

Участники делились фирменными рецептами салатов, овощных закусок. Некоторые привезли необычные породы кур и кроликов. И почти на каждом столе была композиция из овощей, посвященная юбилею города.

В этот раз «Калугу урожайную» зачем-то включили в программу празднования 650–летия Калуги, хотя мероприятие далеко не новое и традиционно проводится каждый год. Предположим, что для галочки.

Так как это еще и конкурс, то лучших садоводов и огородников торжественно наградили дипломами и премиями.

В номинации «Лучший садовый, огородный, дачный участок» первое место у знаменитого калужского огородника Игоря ДУНИЧЕВА, который на полутора сотках собирает рекордные урожаи, выращивает редкие, в том числе и экзотические, овощи.

В номинации «Лучший приусадебный участок победила Ирина КОТОВА (в д. Петрово она приобрела участок 20,8 соток в 2013 году), а «Лучшее личное подсобное хозяйство» - у Надежды НАУМЧЕНКОВОЙ из деревни Горенское.

Заместитель начальника Cпасских сельских территорий Елена МАРКИНА:

- Наши жители вырастили урожай, сотрудники испекли пироги: заливной с капустой – очень нежный, сладкий пирог с яблоками и каравай с яблоками. Мы привезли грушевое варенье, мёд, малину, чернику и двух красивых декоративных кур, они маленькие и дают маленькие яички. Из тыквы и капусты сделали двух Дам, «одели» в старинные лапти, которых сохранились наших домах, в них на самом деле когда-то ходили.

Марина СЕРГУНЕНКОВА и Ирина БОРИСИКОВА – сотрудники отдела Ромодановских и Шопинских сельских территорий:

- К нам относится 17 населенных пунктов, наши жители очень любят этот праздник. Все хотят показать, какой урожай вырастили, поделиться, угостить гостей вкусными блюдами. Жители Шопино, Колюпаново, Пучково напекли блины из кабачков, блинчики с творогом, замоченным чёрным изюмом и яблоком, печёным со сливочным маслом и сахаром. Сделали розочки и з слоёного теста с яблочной начинкой. Угощаем всех вареньем из яблок, а ещё у нас есть земляника.

Возле стола Московского округа всё кипело и дымилось.

Елена СТАНОВОВА представляла Московский округ:

- Я упариваю яблоки с имбирем, мускатным орехом и ванилью. Яблоки со своего сада – коричневка и другие сорта, которое давно сажали, поэтому их названия не известны, но очень вкусные. Есть и просто печёные яблоки и - с ванилином. Дома я именно такое варение делаю и никакое другое. Ещё так сливу упариваю с белым шоколадом и с тёмным шоколадом.

Даша с мамой Марией САВКИНОЙ представляли Ольговские и Новоильинские сельские территории:

- Наш урожай собран жителями деревень Петрово, Ильинка. Жерело, Марьино, - говорит Мария. - Все заготовки свои: огурчики с перцем, помидорчики, кабачки. Длинные огурчики- китайские и необычные круглые баклажаны моя свекровь выращивает. А мы с Дашей напекли. Дочка - моя помощница. У меня трое детей, пока младшие спали, мы с Дашей приготовили яблочный пирог и вафли с вареньем, с ягодами.

Елена АГАФИЛУШКИНА и Екатерина ПАСАЖЕННИКОВА представляли Ленинский округ:

- Мы не первый год участвуем, все вместе придумываем что-то интересное. Из кабачка сделали корабль и «Шарик» - один из символов Калуги. Для гостей приготовили «Махито». На столе – всё с наших огородов, - рассказывает Елена. – Патиссоны, перец, картофель сортов «Киви», «Винета» и «Ганибал», названный в честь предка Пушкина, а в простонародье – «синеглазка» - он хорошо растет на глинистых и песчаных почвах. Груши и яблоки, сливы – всё ранних сортов, малина сорта «Гуливер» - вырастает здоровыми кустами. Молоко, творог, сливочное масло - из своего хозяйства: родители держат корову. Сыр сама варю.

У микрорайона Куровское был один из самых красивых яблочных пирогов из песочного теста, карамелизированного яблока и заливки из миндальной муки и сливочного масла. Украсили его лепестками миндаля и яблочками, сделанным из марципановой массы. И конечно Куровское не мог не привести курочку! И не простую.

- Курочка китайской породы Ухейилюй, это наши жители выращивают, - объяснила Маргарита ВЕРЕЩАГИНА, инспектор по работе с населением микрорайона Куровское. - У этих кур синие яйца и черное мясо. Мы хотели показать что-то необычное, удивить гостей праздника.

Октябрьский округ приготовил тыквенную праздничную композицию.

Кролики приводили в восторг пришедших на праздник детей. Все хотели сделать фото с этими милыми животными.

Ветеранские организации города накрыли несколько столов.

Для гостей праздника танцевали и пели творческие коллективы города

На некоторых столах можно было взять уже приготовленные для гостей рецептики.