Праздник с изъяном: как в Калуге начали отмечать юбилей города

Областная столица очень долго готовилась к юбилею. Дата все-таки круглая. 650 лет отмечать надо масштабно. И долго. Вот и начали праздновать калужане с легкой руки местных чиновников за две недели до официальной даты. КП40 прошелся по главным локациям субботних торжеств. У нас осталось двоякое впечатление.

Скажем сразу, что к вертолетной площадке вопрос нет никаких. Набережная Яченского водохранилища, действительно, стала точкой притяжения для горожан. В обычные дни здесь отдыхает молодежь. Таким образом разгрузилась, кстати, и Театральная площадь. А в праздничные дни народ валом шел на набережную. Тут весь день было чем заняться. Да и салют было видно лучше всего.

Праздничный салют длился 14 августа восемь минут.

Салют подытожил вечернюю часть программы для большинства горожан. Кстати, на него многие калужане либо пришли раньше, либо опоздали. В социальных сетях было много жалоб на недостаточную информацию и ее противоречивость в разных источниках.

Для начала же вечера можно было еще посетить Театральную площадь, которую мы уже упоминали. Людей и здесь было очень много. Большинство из них пришли посмотреть на светомузыкальное представление «День города. Калуга 650». Драматический театр превратился в большой экран. На здании в течение трех часов каждые 20 минут транслировалось представление.

Для Калуги это, конечно, новинка. А в целом такое представление - давно избитая и уже скучная затея. Не сказать, что именно такого подарка можно было ожидать в юбилейный год.

Светомузыкальное представление «День города. Калуга 650».

Не пустовала и фотозона возле Театральной площади. И тут тоже задаешься вопросом. Почему на постоянной основе и в большом количестве не устанавливать такие арт-объекты?

Фонтаны в этот вечер работали в обычном режиме. Как и палатки со светодиодной продукцией.

У бизнесменов не было отбоя от покупателей.

Троллейбусы были переполнены.

Учитывая наплыв людей и транспорте в городе, многие калужане отправились к набережной Яченского водохранилища от Театральной площади пешком. И, наверное, много раз чертахались. Даже в центре города на улице - хоть глаз выколи.

Насмотревшись восьмиминутного салюта, завершение которого, кстати, было очень неплохим, горожане отправились по домам. Кто-то пошел пешком, а кто-то ждал на остановке общественного транспорта возле входа в парк Циолковского. Надо отдать должное УКТ, троллейбусов хватало. Но было вдвойне странно видеть, как водители наполняли салон транспорта под завязку. А масок, конечно, минимальное количество. Видимо, придется ждать нового роста заболеваемости в Калуге. Кстати, пару троллейбусов не остановились на шестой школе. Хотя там есть официальная остановка. А ведь транспорт ждали и люди на колясках, которым до конечной было очень далеко и сложно добираться.

Постоять в пробке решила и коммунальная техника.

Праздничные события в Калуге продолжатся. Может быть, у организаторов юбилея областной столицы самое вкусное припасено на завершающие дни. И они еще смогут приятно удивить калужан.