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Фоторепортаж: в Калуге открылся исторический фестиваль "Калуга сквозь века"

Наталья Чаадаева , Фото и видео автора
Опубликовано: 14.08.2021 16:11 3 705

В субботу, 15 августа, в Калуге открылся фестиваль исторической реконструкции «Калуга сквозь века». Он будет проходить два дня. 

На нём гостей познакомятся с особенностями быта и культуры, военного мастерства, ремесел и прикладных умений, музыкальных традиций от времени первого упоминания о Калуге до событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Мы прошлись по площадкам и показываем, что и где можно увидеть. 

В сквере Ленина расположена локация периода победного месяца в Великой Отечественной войне.

 Для калужан и гостей города работают интерактивные площадки полевого штаба, пункта связи, госпиталя. 

Выставки техники и оружия Победы. 

 Атмосфера праздника с песнями военных лет и танцами.

 Историческая площадка «Российская Империя. XX век» расположена в Городском парке культуры и отдыха

Здесь царит атмосфера последних лет Империи в начале XX века. 

Выставка техники и вооружения периода Первой мировой войны 1914 — 1918 годов. 

Можно погулять по лагерю 9-го пехотного Ингерманландского Императора Петра Великого полка и 3-й артиллерийской бригады, расквартированных в Калуге.

Дети с удовольствием стреляют из луков и бегают между оружием

 Историческая площадка «Гусарская баллада. XIX век» расположилась на аллее у концертного зала им. С.И.Танеева

Здесь царит атмосфера времён Отечественной войны 1812 года, а также "золотая" эпоха А.С. Пушкина.


На площадке распологается пехотный лагерь и артиллерийское депо. Гусары показывают мастер-классы по основам дуэльного поединка.

И учат держать правильно оружие.

 Историческая площадка «Россия молодая. XVIII век» распологается во дворе усадьбы Золотарёва. Здесь происходит погружение в эпоху становления Российской Империи Петра I до времён образования Калужской губернии Екатериной II.

Здесь расположен лагерь регулярных войск, локация "ботик Петра" и морская наука, а также введённые монархом ассамблеи.

Здесь  же можно услышать музыку тех лет в живом исполнении

Наталья Чаадаева , Фото и видео автора
Опубликовано: 14.08.2021 16:11 3 705
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