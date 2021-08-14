Фоторепортаж: в Калуге открылся исторический фестиваль "Калуга сквозь века"

В субботу, 15 августа, в Калуге открылся фестиваль исторической реконструкции «Калуга сквозь века». Он будет проходить два дня.

На нём гостей познакомятся с особенностями быта и культуры, военного мастерства, ремесел и прикладных умений, музыкальных традиций от времени первого упоминания о Калуге до событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Мы прошлись по площадкам и показываем, что и где можно увидеть.

В сквере Ленина расположена локация периода победного месяца в Великой Отечественной войне.

Для калужан и гостей города работают интерактивные площадки полевого штаба, пункта связи, госпиталя.

Выставки техники и оружия Победы.

Атмосфера праздника с песнями военных лет и танцами.

Историческая площадка «Российская Империя. XX век» расположена в Городском парке культуры и отдыха



Здесь царит атмосфера последних лет Империи в начале XX века.

Выставка техники и вооружения периода Первой мировой войны 1914 — 1918 годов.

Можно погулять по лагерю 9-го пехотного Ингерманландского Императора Петра Великого полка и 3-й артиллерийской бригады, расквартированных в Калуге.

Дети с удовольствием стреляют из луков и бегают между оружием

Историческая площадка «Гусарская баллада. XIX век» расположилась на а ллее у концертного зала им. С.И.Танеева

Здесь царит атмосфера времён Отечественной войны 1812 года, а также "золотая" эпоха А.С. Пушкина.



На площадке распологается пехотный лагерь и артиллерийское депо. Гусары показывают мастер-классы по основам дуэльного поединка.

И учат держать правильно оружие.

Историческая площадка «Россия молодая. XVIII век» распологается во дворе усадьбы Золотарёва. Здесь происходит погружение в эпоху становления Российской Империи Петра I до времён образования Калужской губернии Екатериной II.

Здесь расположен лагерь регулярных войск, локация "ботик Петра" и морская наука, а также введённые монархом ассамблеи.

Здесь же можно услышать музыку тех лет в живом исполнении