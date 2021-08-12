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«Калуга в цвету» под Наташу Королёву, или во что превратился Гостиный двор

Кристина Посохина , Фото автора.
Опубликовано: 12.08.2021 20:30 0 314
«Калуга в цвету» под Наташу Королёву, или во что превратился Гостиный двор

Во вторник, 10 августа, в Калуге состоялся шестнадцатый по счету фестиваль «Калуга в цвету». Площадкой мероприятия уже не первый год становится внутренний двор Гостиных рядов.

Обилие цветов в сочетании с архитектурой XVIII века создало совершенно необыкновенную атмосферу. На фоне играли, конечно, песни о цветах – «Дарите женщинам цветы» в исполнении Яна Райбурга, «Желтые тюльпаны» - Наташи Королевой и другие.

Какая она, цветочная Калуга-2021, смотрите в нашем фоторепортаже!

Районы нашего города рассказывали свои истории - не словами, а цветами! 

Калужане получали листочки и ручки для голосования за лучшие цветочные композиции. 

Появление ребят из 36 лицея на празднике оказалось нестандартным - национальные костюмы стали их визитной карточкой этим вечером.

Цветочные зоны местными садоводами и флористами украшались разнообразно, каждый проявил фантазию по-своему.

В течение вечера со сцены без устали вещали Антон Липовский и Яна Юхина.

Завершилась "Калуга в цвету" праздничным концертом от калужских артистов. 

Конкурсанты - а многие из них участвуют не первый год - соревновались в шести творческих номинациях.

Победителями ежегодного конкурса "Калуга в цвету" признаны: 

  • исправительная колония №7 по Грабцевскому шоссе, 39Б («Лучшее благоустройство организациями прилегающих территорий и городских пространств») 
  • детский садик «Семицветик» («Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры»)
  • Галина Васильевна Романова, улица Кирова, 92Б и Наталья Ивановна Кондрашова, улица Добровольского, 49 («Лучший цветущий двор многоквартирного дома»)
  • Джульетта Евгеньевна Мартынова, Малоярославецкая улица, 8 («Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома»)
  • Владимир Иванович Губин, бульвар Энтузиастов, 8 («Лучший цветник во дворе многоквартирного дома»)
  • Марина Викторовна Долгополова, улица Ленина, 35 («Навстречу юбилею»)

Кристина Посохина , Фото автора.
Опубликовано: 12.08.2021 20:30 0 314
Тэги: общество фоторепортаж
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