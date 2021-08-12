«Калуга в цвету» под Наташу Королёву, или во что превратился Гостиный двор

Во вторник, 10 августа, в Калуге состоялся шестнадцатый по счету фестиваль «Калуга в цвету». Площадкой мероприятия уже не первый год становится внутренний двор Гостиных рядов.

Обилие цветов в сочетании с архитектурой XVIII века создало совершенно необыкновенную атмосферу. На фоне играли, конечно, песни о цветах – «Дарите женщинам цветы» в исполнении Яна Райбурга, «Желтые тюльпаны» - Наташи Королевой и другие.

Какая она, цветочная Калуга-2021, смотрите в нашем фоторепортаже!

Районы нашего города рассказывали свои истории - не словами, а цветами!

Калужане получали листочки и ручки для голосования за лучшие цветочные композиции.

Появление ребят из 36 лицея на празднике оказалось нестандартным - национальные костюмы стали их визитной карточкой этим вечером.

Цветочные зоны местными садоводами и флористами украшались разнообразно, каждый проявил фантазию по-своему.

В течение вечера со сцены без устали вещали Антон Липовский и Яна Юхина.

Завершилась "Калуга в цвету" праздничным концертом от калужских артистов.

Конкурсанты - а многие из них участвуют не первый год - соревновались в шести творческих номинациях.

Победителями ежегодного конкурса "Калуга в цвету" признаны: