«Калуга в цвету» под Наташу Королёву, или во что превратился Гостиный двор
Во вторник, 10 августа, в Калуге состоялся шестнадцатый по счету фестиваль «Калуга в цвету». Площадкой мероприятия уже не первый год становится внутренний двор Гостиных рядов.
Обилие цветов в сочетании с архитектурой XVIII века создало совершенно необыкновенную атмосферу. На фоне играли, конечно, песни о цветах – «Дарите женщинам цветы» в исполнении Яна Райбурга, «Желтые тюльпаны» - Наташи Королевой и другие.
Какая она, цветочная Калуга-2021, смотрите в нашем фоторепортаже!
Районы нашего города рассказывали свои истории - не словами, а цветами!
Калужане получали листочки и ручки для голосования за лучшие цветочные композиции.
Появление ребят из 36 лицея на празднике оказалось нестандартным - национальные костюмы стали их визитной карточкой этим вечером.
Цветочные зоны местными садоводами и флористами украшались разнообразно, каждый проявил фантазию по-своему.
В течение вечера со сцены без устали вещали Антон Липовский и Яна Юхина.
Завершилась "Калуга в цвету" праздничным концертом от калужских артистов.
Конкурсанты - а многие из них участвуют не первый год - соревновались в шести творческих номинациях.
Победителями ежегодного конкурса "Калуга в цвету" признаны:
- исправительная колония №7 по Грабцевскому шоссе, 39Б («Лучшее благоустройство организациями прилегающих территорий и городских пространств»)
- детский садик «Семицветик» («Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры»)
- Галина Васильевна Романова, улица Кирова, 92Б и Наталья Ивановна Кондрашова, улица Добровольского, 49 («Лучший цветущий двор многоквартирного дома»)
- Джульетта Евгеньевна Мартынова, Малоярославецкая улица, 8 («Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома»)
- Владимир Иванович Губин, бульвар Энтузиастов, 8 («Лучший цветник во дворе многоквартирного дома»)
- Марина Викторовна Долгополова, улица Ленина, 35 («Навстречу юбилею»)
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