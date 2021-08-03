Калужским десантникам спели «Песняры»

В понедельник, 2 августа, в Калуге прошло традиционное шествие десантников. А после него некоторые бойцы отправились на продолжение праздника в город Кременки Жуковского района.

В парке Захаркина у памятника участникам боевых действий и локальных конфликтов прошел торжественный митинг и возложение цветов, а также награждение юбилейными медалями участников локального конфликта на Северном Кавказе.

Далее мероприятие переместилось на берег Протвы, где участников и гостей ждала горячая армейская каша и праздничный концерт, подготовленный местной самодеятельностью. Гостем праздника стала легендарная белорусская группа «Песняры». Закончилось мероприятие праздничным салютом.



Председатель Правления Калужской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Олег АГАФИЛУШКИН.

Из белорусского Витебска к калужским десантникам приехал награжденный медалью «За отвагу» и двумя двумя орденами Красной Звезды Андрей Ивонин.