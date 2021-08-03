Калужским десантникам спели «Песняры»
В понедельник, 2 августа, в Калуге прошло традиционное шествие десантников. А после него некоторые бойцы отправились на продолжение праздника в город Кременки Жуковского района.
В парке Захаркина у памятника участникам боевых действий и локальных конфликтов прошел торжественный митинг и возложение цветов, а также награждение юбилейными медалями участников локального конфликта на Северном Кавказе.
Далее мероприятие переместилось на берег Протвы, где участников и гостей ждала горячая армейская каша и праздничный концерт, подготовленный местной самодеятельностью. Гостем праздника стала легендарная белорусская группа «Песняры». Закончилось мероприятие праздничным салютом.
Председатель Правления Калужской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Олег АГАФИЛУШКИН.
Из белорусского Витебска к калужским десантникам приехал награжденный медалью «За отвагу» и двумя двумя орденами Красной Звезды Андрей Ивонин.
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