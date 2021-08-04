Районы, кварталы: кладбище по соседству, ленинский гараж и разбитые дороги

Продолжаем наш проект Районы, кварталы, в рамках которого рассказываем о разных местах Калуги. В этот раз мы прогулялись по району, который прилегает к Пятницкому кладбищу от улицы Труда до Пухова. Когда-то в 2017 году мы уже были здесь, и вот, в 2021-м, возвращаемся посмотреть, что изменилось за эти годы.

Такая близость к кладбищу могла бы кому-то показаться недобрым знаком. На деле же, несмотря на предрассудки, земля здесь дорогая – район считается элитным.

Как бы иронично ни звучало, но на проезжей части у кладбища почти всегда кипит жизнь – автобусы и машины едут непрекращающимся потоком. Дорога почти никогда не остается совсем пустой, как это часто бывает рядом со спальными райончиками.

Район прилегает к кладбищу.

Помимо Пятницкого кладбища, неподалеку есть еще одно – Семионовское, оно же Еврейское. Этот небольшой некрополь располагается здесь аж с 1780 года – точно так же, как и Пятницкое.

Но в 60-х годах прошлого века кладбище пришлось огородить из-за вандалов. В это же время район начал обрастать домами.

Также стоит упомянуть, что неподалеку от Еврейского кладбища находилось еще одно. Теперь на его месте можно найти улицу Брусничную.

Во дворах даже у самых хлипких домиков машины стоят битком.

А помимо улицы Брусничной, на домах тут и там висят таблички с такими названиями, как Колхозная, Кирпичная, Черепичная, и Рубежная.

Многие старенькие дома обшиты новомодным сайдингом.

Однако чаще всего маленькие одноэтажные жилища здесь выглядят вот так.

Рядом притаился даже мини-колодец.

А на улице Колхозной сохранилась и колонка.

Всюду можно встретить вывешенные ковры – все по законам жанра.

И незамысловатые названия улиц недалеки от правды – здесь, действительно, есть ощущение, будто находишься в деревне у бабушки: чувствуется тот самый знакомый с детства запах отсыревших досок, периодически кричат петухи, а у заборчиков сторожат территорию собаки.

Такое чувство не покидает до тех пор, пока не упираешься в высокие каменные крепости – здешние новенькие коттеджи.

Вот такие дворцы соседствуют с маленькими бабушкиными домиками.

И, порой, такое соседство очень контрастно.

Возле большей части домов все еще полным ходом идет ремонт.

В будний день улицы пусты.

Еще одна деталь, которая бросилась в глаза не сразу – это то, что заборов и машин в районе бесчисленное множество, а людей почти нет. Можно долго бродить и не увидеть практически ни одной живой души.

Хотя сложно не признать, что некоторые заборы выглядят очень мило. На этом, например, нарисовали солнышко.

Но, помимо милоты, можно отыскать и откровенно странные вещи. Этот гараж с Лениным, кошками и дьяволятами выглядит как какой-то алогичный экспонат из серии современного искусства.

Еще одна отличительная черта микрорайона – это ужасные дороги.

Спустя долгое время одинокого скитания нам все же удалось увидеть местных жителей.

- Я тут всего два года живу, но в целом у нас хорошо, район тихий, - рассказывает Светлана. - Самая главная проблема – это дороги. У нас есть проблемные переходы, ямы на асфальте. После дождей всегда глубокие лужи. В некоторых домах, кстати, до сих пор нет воды.

- Я – коренной житель, всю жизнь живу здесь, - включается в разговор Галина, соседка Светланы. - Нашим домам уже по 50-60 лет. Но за все это время у нас тут так и не появилось детской площадки – детям гулять негде.

Как и сказала Галина, дети вынуждены кататься по битым дорогам на велосипедах или петлять между заборами вместо того, чтобы проводить время на площадке.

После прогулки район оставил двоякое впечатление - над разбитым асфальтом возвышаются дорогущие каменные коттеджи, напоминающие средневековые крепости, а в их тени ютятся крошечные бабушкины домики.

Та же двоякость слышится и в словах местных жителей. С одной стороны, свой район они хвалят, а с другой – ругаются на отсутствие детских площадок и проблемы с водой. И все-таки этот кусочек деревни почти в самом центре города придает Калуге некий неповторимый колорит.

Удивительно, почему киношники до сих пор не прознали про это место? Снимать городские сцены, а через сто метров - дервенские, это же так удобно!