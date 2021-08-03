Полицейские шалости: на фоне всероссийских скандалов вспоминаем, за что сажали силовиков в Калужской области

В России очередной скандал. Задержан глава ГИБДД Ставрополя, у которого нашли шикарный особняк с золотым унитазом.

Затем задержали высокопоставленных полицейских из Таганрога, которых подозревают во взяточничестве.

Пользуясь случаем, мы решили поинтересоваться в следственном комитете, а как у нас в Калуге шалят сотрудники органов? Много ли взяток берут самые худшие их представители? Сколько наворованных непосильным трудом миллионов доставали при обысках из их матрасов и подушек?

Эти вопросы мы адресовали старшему помощнику руководителя Следственного управления СК РФ по Калужской области Лилии МОШКОВОЙ.

Дело Васюкова и Ящерицына

- Золотых унитазов у нас не находили, сразу говорю, - рассказала нам Мошкова. – А вот преступления с участием представителей органов, расследовалось достаточно. К примеру, осенью 2019 года Людиновский районный суд признал виновным во взяточничестве экс-начальника полиции Юрия Васюкова и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии общего режима. Также его лишили специального звания подполковника, с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности сроком на два года.

Подсудимые просят смягчить приговор.

А Виктора Ящерицына, подельника Васюкова, суд признал виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Ему также назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима.

Позже, 5 декабря, Калужском областном суде, судебная коллегия рассмотрела апелляционные жалобы на этот приговор.

Юрий Васюков, в своем последнем слове, просил отпустить его на свободу, то есть назначить ему другое наказание, а также вернуть ему звание. Виктор Ящерицын же обратился к суду с просьбой о смягчении приговора, попросив изменить ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима на колонию-поселение.

Но приговор подсудимым оставили без изменений.

Хранил оружие в машине

В июне 2020 года двоих бывших сотрудников полиции признали виновными в превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия и боеприпасов, получении взятки в значительном размере и посредничестве во взяточничестве.

У оперуполномоченного ОМВД России по Боровскому району в машине нашли огнестрельное оружие и пистолетные патроны, изъятые по материалу проверки.

Этот же сотрудник при посредничестве коллеги - следователя того же отдела - получил от местного жителя взятку в 100 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела.

Оба полицейских были задержаны на месте преступления в ходе оперативного эксперимента сотрудниками боровского отдела СК России и оперативно-разыскной части собственной безопасности областного УМВД.

Одного из преступников приговорили к трем с половиной, а второго к четырем годам лишения свободы и направли в колонию общего режима.

Поиздевался над оперативником

Осенью 2019 года экс-инспектора ДПС признали виновным в получении взятки, а также в том, что он сбил сотрудника подразделения собственной безопасности.

25 июня того года инспектор остановил машину с пьяным водителем за рулем. За несоставление протокола сотрудник ГИБДД потребовал от водителя 10 тысяч рублей.

Деньги инспектор должен был получить 2 июля на одной из улиц Калуги недалеко от места работы нарушителя. Но водитель сообщил о вымогательстве в подразделение собственной безопасности областного УМВД и передача денег происходила под контролем его сотрудников.

Таким образом, инспектора ДПС поймали с поличным. Однако при задержании он зажал руку сотрудника ОСБ между стеклом и верхней кромкой двери и протащил его на машине.

Когда оперативник сумел высвободиться, инспектор, пытаясь скрыться, дал по газам, однако все же был задержан коллегами.й.

Суд приговорил мужчину к четырем годам и одному месяцу лишения свободы условно.

Осужденные оплачивали мебель

А летом 2019 года в Калужской области вынесли приговор бывшему начальнику исправительной колонии. Его признали виновным в получении взяток в крупном размере и превышении должностных полномочий.

В период с 2014 по 2017 годы мужчина получал взятки от осужденного за помощь в условно-досрочном освобождении, за положительные характеристики, предоставление выходного дня за пределами колонии, неприменение к нему мер взыскания за нарушение режима и разрешение выезда на территорию другого субъекта.

Помимо денег начальнику колонии оплачивали покупку отделочных материалов, предметов мебели и других вещей.

Суд приговорил начальника к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Не любил наличные

Передачу денег зафиксировали на видео.

Весной 2019 года было завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности начальника одного из следственных отделов районного органа внутренних дел. Его обвинили в мошенничестве.

25 декабря он получил 150 тысяч рублей от мужчины, которому пообещал решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности.

По версии следствия, полицейский обманул калужанина, потому что решение об отказе в возбуждении уголовного дела было уже принято, а в действиях местного жителя отсутствовал состав преступления.

Деньги мужчина передал через банкомат: обвиняемый вставил карту и ввел пин-код, а потерпевший положил на неё деньги.

Убедил коллег не проверять грузовик

А летом 2019 года за мелкую взятку и злоупотребление должностными полномочиями судили бывшего замначальника отдела ГИБДД

Полицейский сопроводил грузовик знакомого, который перевозил крупногабаритный груз – экскаватор - без специального разрешения из Малоярославецкого в Жуковский район Калужской области.

По пути сотрудник органов остановился на посту ДПС и убедил коллег не останавливать для проверки автомобиль с экскаватором. За эту услугу замнчальник получил пять тысяч рублей, которые знакомый перевел на карту его жены.

Кроме того, привлекаемый сотрудник помог реализовать платную перевозку своему сыну, который на своем автомобиле перевез вагон-бытовку, относящуюся к крупногабаритному грузу, из Обнинска в Жуковский район.

Суд назначил приговор - штраф 30 тысяч рублей.

Великий обнал

А вот одно из самых громких дел в Калужской области, пока еще рассматривается в суде. Его фигурантом стал начальник областного угрозыска.

- Весной 2020 года было завершено расследование уголовного дела в отношении 22 жителей Калужской области и Чеченской Республики, в том числе бывшего начальника управления уголовного розыска УМВД по Калужской области Дмитрия ЕЛИСТРАТОВА и бывшего начальника отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге Романа АРСЕНИХИНА, - рассказывает Мошкова. - Их обвинили в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, в 2014 году школьный друг Елистратова организовал преступное сообщество в составе 22 человек, среди которых были люди, подкованные в вопросах бухгалтерского учета, налогового права.

Они создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение обналичивали деноги клиентов.

Елистратов и Арсенихин оказывали общее покровительство группе и пресекали вмешательство в ее работу правоохранительных органов.

Помимо этого, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных сумм у бизнесменов и граждан.

Всего за два года деятельности преступники заработали таким образом около 44 миллионов рублей.

Сейчас на имущество обвиняемых и их родственников наложен арест. Сотрудники полиции из органов внутренних дел уволены, а дело направлено в суд.

- Материалы о преступлениях силовиков мы получаем из служб собственной безопасности полиции и УФСБ, - подытожила Лилия Мошкова. - Руководство ведомств само заинтересовано держать ситуацию под контролем, потому преступления сотрудников не оставляют безнаказанными.