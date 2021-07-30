Как калужский академик, историк и поэт дважды побывал под судом

Родился Степан Руссов в селе Репнино (Сухиненки) Калужской губернии в семье понамаря. Закончил Калужскую семинарию. Затем Троицкую семинарию. После этого его направили в Петербург для подготовки к профессии учителя народных училищ.

7 лет Степан Васильевич преподавал в только что открывшемся пензенском училище. А потом, по желанию директора экономии Зубова, он был переведен в Пензенскую казенную палату на должность бухгалтера «для установления бухгалтерии по казенным винокуренным заводам». Через некоторое время Руссов уезжает в Петербург. Там он работает сразу на двух должностях: в апелляционном департаменте Сената и в канцелярии генерал-­прокурора. Он сделал неплохую карьеру и дослужился до высоких чинов. Работал директором Курских народных училищ, затем в канцелярии генерал-­прокурора, секретарем в провиантской экспедиции Военной коллегии. Но тут у Степана Васильевича начались неприятности. Его отдали под суд. Событие это сам Руссов считал «важнейшею заслугою, ибо он имел случай сохранить несколько миллионов казенного интереса». Через некоторое время его оправдали и вновь приняли на службу. Потом назначили прокурором Волынской губернии.

По словам самого Руссова, на этой должности он «возвратил и охранил все церковные земли, во время войны помещиками насильственно от греко-российских церквей отбиравшиеся». В 1811 году ему был пожалован Орден Святого Владимира 4-й степени. И все вроде бы шло хорошо. Но в 1815 году судьба преподносит Руссову очередной удар. Один из его подчиненных, Павел Леонтьевич Пучков, совершил подлог в фактах судебного дела. И вскоре и Пучков, и Руссов были сняты с должностей и отданы под суд. Дело кончилось в 1819 году по указу Александра I, который разрешил Руссову вернуться на службу. Однако тот отказался, хотя сначала отстаивал свою невиновность и добивался восстановления на месте работы. Руссов отправился путешествовать по Европе, а когда вернулся в Россию, занялся литературой.

«Аляповато и бездарно»

В те времена было модно писать стихи высокопарным стилем — оды, эпистолы. И Руссов не исключение. Он написал оду «Государю Императору Павлу Петровичу на… день… восшествия Его… на престол 1797 г.». Ее напечатали в сборнике, но издатель при этом дал пояснение, что автор, «некий Степан Руссов, весьма дюжинный писатель… составил свое песнопение, но воспользовался он материалом грубо, аляповато, бездарно и без всякого разбора».

Также критики говорили, что «одно за ним можно признать достоинство: произведения его иногда являются проникнутыми блестками сатирического ума, но и при всем том Руссова нельзя признать поэтом — это был приличный стихослагатель, каких в то время было очень много».

Степан Васильевич сотрудничал с разными изданиями, такими известными как «Отечественные записки», «Литературная газета» и даже издавал свой журнал «Воспоминания». Писал много. Выпускал свои сочинения и отдельными брошюрами, и книгами. Составил «библиографический каталог российским писательницам», где дан краткий перечень писательниц и их произведений. А когда граф Хвостов задумал составить словарь русских писателей, Руссов с воодушевлением взялся ему помогать. А еще он занимался исследованиями языка, пытался объяснить различные слова в русском языке.

Стал академиком

Известность же Руссову принесли работы по истории «Варяжские законы». Он нашел, перевел и издал этот важнейший источник по истории варягов, датируемый эпохой Карла Великого. И в 1834 году был избран членом Российской академии. Кроме того, он издал «Опыт об идолах, Владимиром в Киеве поставленных во время язычества и сим же Великим Князем самим уничтоженных», «О супруге Французского Короля Генриха I», «Опровержение мнений г. Крузе о мнимо­ютландском происхождении Рюрика» и другие исследования. Есть у него и «Материалы для исторического и статистического описания Калужской губернии».

Современники писали, что Руссов «невольно возбуждал смех своими курьезными статьями», некоторые оценивали «как материал, занимательный для небольшого числа ученых». Но были и такие, которые отмечали, что «слог Руссова — чудо».

Скончался Степан Васильевич в Петербурге 20 марта 1842 года на 74-м году жизни и был похоронен на Волковском кладбище.