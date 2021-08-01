«Александр Пушкин» в небе над Калугой громил нацистов: 100-летию Героя СССР Юрия Горохова посвящается

Степан Барановский, Петр Коломин, Юрий Горохов, Василий Афонин​. Аэродром Железинки, 1943 год. Фото: заволжский городской художественно-краеведческий музей.

Ровно 100 лет назад, 1 августа 1921 года, в Ивановской области родился военный летчик Юрий Иванович Горохов, которому за многочисленные подвиги присвоили звание Героя Советского Союза.

В ходе Великой Отечественной войны молодой человек поучаствовал во многих воздушных боях, в том числе в Кондрово Калужской области, на юго-западе села Хвастовичи, а также сбил четыре вражеских самолета над Спас-Деменском.

В день столетия героя мы вспоминаем его историю и боевые подвиги.

Работал токарем и учился в аэроклубе

Юрий Горохов родился в деревне Федосцино (ныне — Заволжский район Ивановской области) в семье крестьян. С 1933 года он жил в городе Кинешме, где окончил школу-семилетку.

А в 1937 году Горохов начал работать токарем на заводе имени Калинина, при этом одновременно учившись в аэроклубе.

В ноябре 1938-го, молодого человека призвали на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Спустя год Юрий окончил 1-е Чкаловское военное авиационное училище лётчиков.

Позже он служил в Забайкалье, в городе Чита. Там же Горохов встретил начало Великой Отечественной войны.

Летал на истребителе «Александр Пушкин»

С июля 1941 года он уже был в действующей армии и участвовал в боях на Западном фронте. Горохов сражался в составе 13-го истребительного авиационного полка на истребителе И-16. Уже к сентябрю того года принял участие в 15 воздушных боях и сбил пять вражеских самолетов.

А 20 сентября Юрий Горохов получил тяжелую травму головы. Несмотря на ранение, ему удалось доставить самолет на аэродром.

Юрий Горохов.

После лечения Горохов вернулся на фронт уже в 1942 году. С 14 февраля он воевал на таких истребителях, как Як-1 и Як-7.

Позже, с 1943 года, Юрий Иванович летал на именном истребителе «Александр Пушкин».

Самолет был построен на деньги, которые писатель Иван Алексеевич Новиков сдал в Фонд обороны.

Истребитель Александр Пушкин на рисунке Юрия Горохова. Фото: заволжский городской художественно-краеведческий музей.

Горохов вместе со своими товарищами не раз срывал попытки вражеских бомбардировщиков нанести удары по советским частям. Так, 12 августа, в небе над Спас-Деменском летчик уничтожил четыре самолета противника. В общей сложности на самолёте-подарке он разгромил 9 вражеских боевых единиц.

Уже через несколько дней капитану Горохову вручили орден Красного Знамени.

В сентябре того года Юрий Иванович уже командовал эскадрильей 162-го истребительного авиаполка 309-й истребительной авиадивизии 1-й воздушной армии Западного фронта. Капитан совершил 307 боевых вылетов и участвовал в 57 воздушных боях, в которых он сбил 16 вражеских самолётов лично и еще 10 — в составе группы.

За эти подвиги он был представлен к званию Героя Советского Союза.

Не вернулся с боевого задания

За год Юрий Горохов приумножил свои успехи. К 1944 году он совершил уже около 400 боевых вылетов, участвовал в более чем 70 воздушных боях, в которых сбил 17 самолётов противника лично и ещё 8 — в группе с товарищами.

Однако с очередного боевого задания Горохов уже не вернулся. Смерть настигла героя в воздушном сражении над Смоленском 1 января 1944 года. Горохову было всего 22 года.

- Его фамилию знали как друзья, так и враги, - говорится в письме командования 162-го истребительного авиационного полка родителям героя. - При его появлении немецкие стервятники обращались в бегство, а друзья приходили в восхищение.

Могила Горохова в Красной Горке.

Юрия Горохова похоронили в братской могиле неподалеку от деревни Красная Горка, которая расположена в Краснинском районе Смоленской области.

Позже, 4 февраля 1944 года, указом Президиума Верховного Совета СССР за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» капитана Юрия Горохова посмертно наградили высоким званием Героя Советского Союза.

Также летчик получил такие награды, как орден Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Отечественной войны 1-й степени. Его удостоили и рядом медалей.

Мемориал павшим в Великую Отечественную войну, Вичугская улица, город Кинешма.

В честь Юрия Горохова названы улицы в Заволжске и Кинешме Ивановской области. Также в Кинешме на Вичугской улице ему посвящён военный мемориал.

Там же в школе и на заводе, где трудился Горохов, установлены стенды о жизни летчика, а его имя увековечено на мемориальной доске выпускникам кинешемского аэроклуба.

В июне 2014 года на родине героя, в деревне Федосцино, открыли мемориальную доску.