«Ночью я кричала и просыпалась в холодном поту»: фотографы затрагивали на фестивале очень личные темы

Ночные кошмары, съёмки в Америке и несколько личностей в одном человеке: на прошедшем в Калуге ХХ фестивале «Молодые фотографы России» калужане затрагивали очень личные темы.

В этом конкурсе участвуют фотографы со всей страны, поднимаются острые, важные темы, исследуются глубокие внутренние проблемы и противоречия. В этом году лауреатами фестиваля стали 20 фотографов от 18 до 35 лет. Более 40 получили поощрительные дипломы.

В конкурсе постоянно участвуют и калужане. Особую отметку жюри в этот раз получили работы Анастасии Куренковой и Ольги Новиковой. А серия «Плодородие» Марии Соколовой стала призёром блиц«Молодые фотографы России-2021».Фестиваль проходил на нескольких городских площадках. Везде были представлены работы калужских фотохудожников.

Обрести себя

Интересные проекты калужан можно было увидеть на специальной выставке в Музее изобразительных искусств. Например, в объективе финалиста конкурса Анастасии Куренковой — внутренние противоречия и поиски гармонии. Её серия «Где я?» — ​о чувствах современного человека, множестве социальных ролей. А участница Всероссийских и международных выставок и конкурсов Ольга Новикова представила проект «Я не знаю». Чёрно-­белые фотографии Ольги точно передают внутреннее смятение, желание героини убежать от реальности, отстраниться, уйти в себя, понять себя, чтобы снова вернуться к людям.

Проект «Анастасии Куренковой «Где я?»

Фотопроект Ольги Новиковой «Я не знаю»

Когда сон душит

Проект калужанки, неоднократного финалиста и лауреата конкурса «Молодые фотографы России» Марии Соколовой «В плену Морфея», очень личный.

— Я рассказываю о своём опыте, когда меня охватывал сонный паралич. Это очень неприятная вещь, — ​Мария показывает свою серию работ. — ​У меня долго были затяжные ночные кошмары. Я не могла спокойно спать, сон меня душил, парализовывал. Ночью я кричала и просыпалась в холодном поту, боялась закрыть глаза. Пыталась пошевелиться: начинала с пальцев, переходила к рукам, двигала ногами, переворачивалась… Утром не хотела просыпаться, потому что не видела смысла в бодрствовании. Вечером не хотела засыпать, потому что боялась своих снов. Часто плакала без причины, тяжело дышала. Чтобы справиться с этой проблемой, мне пришлось обратиться к специалистам, время лечения поставило жизнь на пау­зу. Я приручала своих ночных демонов. И мои сны изменились. Страшные образы сменились большими красивыми замками. Во снах я гуляла по широким улицам, ярко светило солнце. Сейчас со мной всё хорошо, но я хотела перенести то, что тогда чувствовала на фотографию и привлечь внимание к этой проблеме. Потому что многие специально пытаются вызвать сонный паралич, чтобы испытать какие-­то новые эмоции, а это достаточно опасно. Морфей в названии — ​бог сна, который управляет сновидения­ми. За вдохновением я обращалась к художникам, исследовавшим эту тему. И начинается проект моим автопортретом. Я лежу на кровати, а рядом сидит кот. Просто спонтанная удача, что он сел и посмотрел в кадр. У меня сразу возникла ассоциация на картину Генриха Фюссли, где лежит женщина и у неё на груди сидит дьявол. Начала с этим работать и пошло-поехало. На данный момент мне уже больше хочется обратиться к социальным, общественным темам.

Фотопроект Марии Соколовой «В плену Морфея»

Луна и фонарик

Известный калужский фотохудожник, победитель Всероссийских и международных конкурсов Светлана ТАРАСОВА не раз участвовала в фестивале, а теперь входит в состав его жюри. Два года она жила в Новосибирске, но недавно вернулась в Калугу и уезжать надолго пока не планирует.

— Всегда, возвращаясь из путешествий, я думала: какой у нас красивый город, почему я убегаю отсюда? — ​признаётся Светлана. — ​Последнее время я жила в большом индустриальном городе. Но там нет старины, нет моих любимых усадеб. Мне этого очень сильно не хватало. Я приехала в Калугу и сейчас удивляюсь, как могла без этого всего жить!

Светлана Тарасова в своих фотопроектах исследует темные стороны души и страхи.

Фотографии Светланы всегда эмоциональные, философские, таинственные. В обычной повседневной жизни она видит совсем другую, свою собственную, реальность. В этом году она была экспертом на фестивале, поэтому в конкурсе не участвовала. Но в Доме музыки на выставке лучших проектов фестиваля за последние 10 лет можно было увидеть работы Светланы, ранее занявших призовые места.

— Вот эта серия — ​«Судьба человека» сейчас участвовала в философском конкурсе «Экзистенция» и вызвала много дискуссий, споров жюри, — ​Со Светланой мы подходим к одному из её проектов. — «Судьба человека» — ​это рассуждения о нашем месте в мире, к чему стремимся и как справляемся с духовными кризисами. Часто человек вслепую идёт по жизни, и его поддерживает только внутренний мир, мечты. Приходится тащить свой груз, но при этом оставаться духовным человеком, продолжать мечтать. Это серия о тревожных, сложных состояниях, когда надо найти внутренний баланс, гармонию в себе. Снимала я её ночью в Америке, в Северной Каролине. Там живёт моя сестра. Мы с родителями приехали к ней в гости. Дом находится в горах, и возможности далеко уезжать оттуда у меня не было. Поэтому я много размышляла о жизни. Накопились чувства, мысли о прошлом, я переоценивала некоторые вещи, происходившие со мной. Захотелось выразить это всё. Я придумала сюжеты и как их воплотить. В качестве персонажей выступила моя семья: родители, сестра, даже я участвовала в виде «мечты». А главным героем был мой папа. И я благодарна, что вся семья очень терпеливо исполняла то, о что я говорила. Хотя была осень, прохладно, им пришлось стоять, мёрзнуть.

Проект «Судьба человека» (справа) Светланы Тарасовой вызвал много споров фотоэкспертов.

Съемки проходили возле дома. Из источников света — ​только Луна и фонарь, причём фонарь с характером, он капризничал: хотел светил, хотел — ​не светил. И надо было угадать момент, чтобы успеть сделать снимок. Все фотографии сняты в реальности, нет дополнительной обработки, кроме перевода в монохром. Я хотела показать, что гармонизироваться человеку помогает природа. Человек в этот мир приходит из природы и уходит в природу, сливается с ней. Он как песчинка в мире, и в то же время сам — ​глубокий космос.

Красота, гармония и свет

Сильной стороной творчества Светланы Тарасовой многие называют то, что она может придумать реальность и перенести её на снимок. Сама же фотохудожник считает, что жизнь гораздо богаче, чем возможности её воображения.

— Чаще всего я черпаю сюжеты из действительности и трансформирую их через свои ощущения. — ​делится секретами Светлана. — ​Например, серия «Страхи» собрана из неосознанных кадров. Это то, на что я реагирую, что переживаю, что меня глубоко затрагивает: о хрупкости человеческой жизни, о том, как часто мы недооцениваем близких, недодаём им внимания, обижаем друг друга. Нам кажется, что у нас впереди ещё много времени. О какой-­то тревоге, боли, которая есть внутри. Потому что человек всегда осознаёт свою конечность и конечность своих близких.

Проект «Страхи» Светланы Тарасовой

Фотографии Светланы Тарасовой ассоциируются с фотоимпрессионизмом, им свой­ственны обобщенные пятна и цвета, размытость.

— Этот приём позволяет мне воплотить свои эмоции. Я прибегала к разным стёклышкам, к длинным выдержкам, использовала монокль (мягкорисующая оптика). Мне нравилось. Но позже я решила делать только прямую фотографию, чтобы стёк­лышки не были помогаю­щими мне «кос­тылями». Я думала: неужели не могу выразить то, что хочу, прямой фотографией. Ещё я удивлена, что у меня больше цветных снимков, хотя очень люблю чёрно-­белую фотографию, ​это позволяет глубже погрузиться в суть вещей или в себя. А недавно я вновь вернулась к стёклышку и сняла всю серию через телефон, потому что стёклышко было очень маленьким, нужен был маленький объектив. И это было колоссальное удовольствие. Получается залитый светом кадр, ощущение детства, счастья, полёта. Я думала: почему я должна себя ограничивать, если мне нравится снимать этим инструментом?

Если говорить о темах, то меня по-­прежнему волнуют внутренние конфликты. Я вообще негармоничный человек и благодаря фотографии стараюсь компенсировать и найти светлую сторону. На нас сейчас вытекает множество негативной информации, проблем. Иногда из-­за этого можно впасть в депрессию. И надо просто вернуться к своему наивному детскому ощущению жизни, спасти себя, вытащить из тоски и показать другим, что в этой жизни есть счастье, красота, гармония и свет. Если другие это чувствуют в твоих работах, ты счастлив, что можешь передать людям что-­то светлое.