В Калуге показали полотна, с которых льется доброта

Юрий Мачерет — художник столичный, но сейчас живет в Тарусе. Там у него дом, где на втором этаже сделанная собственными руками мастерская, сад, несколько собак и кошек. Семья у Юрия Александровича творческая, жена Марина Андреевна — художник, график, иллюстратор, дочери Марина и Татьяна тоже выбрали живопись.

Сейчас свои работы за 50 лет творчества Юрий Мачерет привез в Калугу. В Музее изобразительных искусств открылась его авторская выставка «Время пришло…»

— Мне не только нравится экспозиция, — говорит директор Музея изобразительных искусств Наталья МАРЧЕНКО. — Но нравится и название «Время пришло», потому что настало время рассказать о себе. Достаточно откровенно, подробно о том, что волнует, о дорогих близких людях, местах, где бывал художник, о том, что грело душу. И этот рассказ окрашен очень светлым, теплым, добрым чувством. Доброта льется с полотен. Я люблю зайти в этот зал, обойти работы. Уже несколько раз приходила, смотрела эту выставку.

Реализм и ирония

Юрий Мачерет родился в 1944 году в Тбилиси в семье кинематографистов. Закончил Московское художественное училище Памяти 1905 года, затем — Институт им. Сурикова. Его работы находятся в музеях и частных собраниях в России, Греции, Болгарии, Польше, Италии, США.

Юрий Мачерет возле одной из работ 2020 года: «Порыв». Оформлена она в ручки от старого выброшенного кресла.

«Отец», работа 1996 года.

Выставка «Время пришло» начинается с небольшого портрета, созданного еще в студенческие годы, и заканчивается картинами последних лет. Юрий Александрович пишет пейзажи, натюрморты, портреты, бытовые сцены. Работает в реализме, но в созданных им образах нет реалистической прямолинейности, особой повествовательности, в них раскрывается метаморфизм, философское осмысление бытия, а иногда сколь­зит ирония.

Работы эмоциональные, наполнены переживанием, осмыслением мира. Много мужских портретов: отца, брата. Женских гораздо меньше.

— Потому что женщин надо любить, а не рисовать, — улыбается художник. — Я люб­лю свою жену Маришу и вообще всех людей. Люблю рисовать людей похожими и непохожими… Любовь — это вообще главное в жизни. Я пошел в школу в после­военные тяжелые годы. Она находилась в небольшой руб­леной избе, разделенной пополам. В одной части занимались два класса: первый и третий, а в другой — второй и четвертый. Две учительницы вели занятия одновременно. Это были умные, интеллигентные женщины. Моя, конечно, самая лучшая. Она была уже пожилая, наверное, еще церковно-­приходскую школу заканчивала или что-­то в этом роде. Но эти две учительницы очень осторожно, чтобы нас не подвергнуть опасности, рассказывали о Господе и любви. Любовь — это основа. Если ты хоть немного этого зацепил в жизни, это счастье.

Предсказание учительницы

В детстве Юрий Александрович мечтал стать путешественником.

— Как-­то учительница мне сказала: «Ты будешь художником». Я тут же возразил: «Что вы! Я буду путешественником!» Но она ответила: «Ты это совместишь». И мне, действительно, удалось совместить. Я много путешествовал, побродил по свету. Работал в Москве на комбинате. Было такое советское изобретение — Комбинат живописного искусства. И брал дальние поездки: на Чукотку, Камчатку, в Магадан. Путешествовал и рисовал.

Я счастлив и благодарен Господу, что за все мои бесконечные грехи он меня не наказал. Хотя, я считаю, надо было. Я любил актерство, и до сих пор этот грех самолюбования присутствует. Но Господь очень щедро устроил все в моей жизни. Ему, конечно, виднее, я с ним спорить не буду. Он ведь мне дал творческие способности. Это его дар! А я должен был использовать этот дар, не выбросить, правильно им распорядиться.





«Мария», 203 год

«Пересечения», 1992 год.



«Мама», 2011 год.



«Маникюр (Таня Мельникова)», 2017 год, фанера, холст.



«Дачник», 1987 год.



«Леонора», 1980 г.



«С неба на землю», 1991 год.

На открытие выставки приехали родные художника, его жена Марина Андреевна, собрались друзья и поклонники живописи.



Автопортрет 2013 года.