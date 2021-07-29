Может ли жена зарабатывать больше мужа? Мнение калужского психолога

С калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ мы обсудили, как на нас влияют деньги, откуда берутся ­жадины, нормально ли, если жена зарабатывает больше мужа, и почему мы скупаем все подряд во время акций.



Чем богаче, тем жаднее

— Андрей, правда ли, что деньги портят человека?

— Все зависит от того, какую ценность в жизни каждого они имеют. Во многом от этого формируется самооценка. Если человек в первую очередь воспринимает себя в профессиональной или семейной реализации, деньги для него, безусловно, важны, но не на первом месте. Тогда самооценка от денежного фактора не зависит. Может быть, обидно в каких-­то финансовых моментах, но человек не мучается ночами, у него есть свои жизненные цели, и он к ним идет. Ведь есть выражение, что богатые не всегда счастливы. Главное — не впадать в крайности. Некоторые начинают гонку за материальными достижениями, за вещами, а она бесконечная, и в какой-­то момент люди приходят в нестабильное психическое состояние.

— Говорят, чем богаче человек, тем жаднее. За Чарли Чаплина, например, в ресторане всегда платили друзья, Аристотель Онассис ходил осенью без пальто, чтобы не сдавать его в гардероб и не давать чаевые, а дети Рокфеллеров донашивали одежду за старшими.

— Бывает и такое. Жадность формируется по-­разному. Например, в детстве: возможно, ребенка обидели, обманули. Кто-нибудь отобрал или украл конфеты, игрушку. Запускается механизм, что нужно все беречь, никому ничего не давать. А может быть, в раннем возрасте ребенок недополучал тепла, внимания, заботы от родных. И теперь он тоже не может чем-­то поделиться, в том числе и материальным. Здесь много разных схем. Есть обеспеченные люди, которые каждую копейку будут считать, но бывает, благодаря этим качествам они и разбогатели. А есть такие, кто хорошо зарабатывает, но при этом живет в съемных квартирах и не имеет накоплений. Хотя может случиться все что угодно: кризис, трагедия. А они свое финансовое благополучие никак не закрепили, жили одним днем. Хорошее правило — позаботиться о своем будущем. Молодой специалист может взлететь очень высоко, потом происходят изменения на рынке труда, многие специальности уходят на уровень автоматизации, должности сокращаются, и человек остается с непривычно маленьким для него уровнем дохода. А это сильный стресс, который может и до больницы довести. Потому что он отражается на уровне сердечно-­сосудистой системы, приводит к неврологическим проблемам и даже к онкологии. Человек со страхом что-­то потерять, с патологической жадностью может лишиться здоровья.

— Деньги вообще распространенная причина стресса: страшно их потерять.

— Это идет из древности, когда появились формы обмена и общие формы оплаты. Первые монеты сильно укрепились в сознании человека как высокая ценность. К чему это приведет, пока непонятно. Потому что общество развивается. Были разные формы: феодальный строй, капиталистический… Считается, что следующая форма развития — социализм, где все будут иметь базовый достаток, финансовую безопасность. Сложно сказать, когда он наступит. Потому что предыдущие социальные формации формировались столетиями. Хотя мы видим опыт многих стран: они приходят к пониманию финансовой поддержки, базового дохода, когда люди могут думать о развитии, о своей пользе для общества и государства. А когда многие пребывают в режиме выживания, говорить о финансовой грамотности, экономике просто провокация.

— Отношения к деньгам формируется в детстве? Ребенок ­обычно копирует модель поведения родителей?

— Бывает так, а бывает от обратного: ребенок вырос в семье экономных родителей, он хочет тратить деньги, пробовать, что это такое, получать удовольствия. То, чего ему недоставало, хочет получить в большем объеме и своим детям дать еще больше. А иногда у детей формируются такие же привычки, как у родителей. Они, например, тоже стараются считать, копить монетки. Кроме того, сейчас много факторов, активно влияющих на воспитание потребительской культуры: реклама, стимуляция к потреблению, внушение, что деньги обесцениваются. Мы видим, что многие товары дорожают. Государству на пользу финансово активные люди.

Деньги реальные и виртуальные

— Сейчас наличка уходит, у всех карточки. Есть мнение, что с картой мы тратим больше.

— Потому что люди не чувствуют своих финансов, не ощущают их в материальном смысле. Одно дело, когда человек тратит бумажные деньги, и совсем другое — безнал. Здесь есть свои нюансы. Это легче, удобнее. Что касается безопасности, то одни риски снижаются, но другие вырастают. Не всегда есть чувство удовлетворенности: зарплата пришла, «коммуналку» заплатил, сделал какие-­то распределения и денег не ощутил. Есть прогноз, что в течение 10–20 лет мы максимально перей­дем на безналичный расчет. Но тенденция опустошать карты, снимать наличные все-таки сохраняется. Многие хотят пользоваться бумажными деньгами.

— Появились виртуальные деньги, криптовалюта…

— Они все же не в ходу, это больше диковинка. Сейчас более актуальны инвестиционные проекты, когда скупают акции крупных компаний. Я общаюсь с подростками, многие из них мечтают поскорее получить паспорт, завести счет и скупать акции. Электронные деньги, безналичный расчет, конечно, будут развиваться. Но если брать биткоин и другие электронные формы, они нестабильны и в начале своего появления еще могли принести какой-­то доход, но сейчас это новые возможности для махинаций и киберпреступлений.

Когда жена зарабатывает больше

— Раньше было принято, чтобы муж всю зарплату отдавал жене…

— В народе такие убеждения считаются нормой. Муж приносит деньги, а распределяет их жена. В этом есть смысл, но преемственность поколений теперь не работает. Потому что Россия, которая была в Советском Союзе и сейчас, разная. Многие застали угасающий Советский Союз, где был дефицит товаров, поэтому, если попалось что-­то дешевое, надо было купить несколько ящиков сразу. И сейчас эти люди, попав на акции, увидев дешевые товары, запасаются по максимуму и могут купить лишнее, потому что у них сформировалась болезненная привычка. Но это в период упадка Советского Союза, а не расцвета. Например, в 1950-е годы был высокий рост достижений в разных сферах. Все удивлялись, что страна через 16 лет после тяжелой вой­ны запустила человека в космос. 1990-е, 2000- е — разные экономические периоды. Все, что происходило в это время, влияло на формирование экономической культуры. Поэтому нельзя говорить о преемственности. Если бы у нас на протяжении всего ХХ века был капитализм, он был бы предсказуем, можно было бы делать какие-­то прогнозы.

— Как молодая семья должна выстраивать свой бюджет?

— Надо уметь договариваться. Если супруги не умеют этого делать, общаться, то происходит то, что мы видим при плохой статистике по разводам через год после свадьбы. Потому что год — это максимум, сколько такая семья продержится на плаву. Надо договариваться, обсуждать. Если молодая семья тратит деньги на импульсивные покупки, кафе, кино, не надо этого бояться, надо обговаривать. Выделять сумму: 5–10 тысяч — на развлечения. Особенно это важно в первый год, чтобы жизнь не превратилась в постоянные накопления и сдерживание своих потребностей.

— Если жена зарабатывает больше мужа, это может разрушить отношения?

— Это может негативно повлиять на репродуктивные возможности в семье. Женщина меньше заинтересована в рождении ребенка, потому что больше занята на работе. Но здесь опять же все зависит от финансовой грамотности. Если хорошая работа и есть сверхдоход, возможность куда-­то инвестировать деньги, то можно так поработать несколько лет, сформировать определенную сумму, сделать вложение в недвижимость, а потом приступать к решению репродуктивного вопроса.

— Принято, что обеспечивать семью должен все-таки мужчина.

— Это не всегда так. Есть сферы, где можно взять подработку и зарабатывать больше. А в других профессиях так не получится.

— Можно другую работу найти, с более высокой зарплатой…

— Это вопросы целей и ценностей. Возможно, у человека невысокая зарплата, но ему нравится его работа и дома он все успевает сделать. Тогда его деятельность по хозяйству компенсирует то, что жена больше работает и получает большую зарплату. Бывают ситуации, когда у жены сохранилась работа, а мужчина попал под сокращение, но он не бездельничает, не впадает в уныние, решает вопросы ремонта или строительства. И тогда это гармонично. А если жена вкалывает, берет подработку, приходит домой и видит, что муж в прекрасном настроении, пьет пиво, смотрит футбол, ни к чему хорошему это не приведет.

— Почему нам страшно менять работу?

— Для одного человека 40 тысяч на всю семью привычнее, чем выйти из зоны комфорта и рискнуть. Да, можно проиграть и оказаться в еще более невыгодном положении. Страх потери стабильности отчасти объективный. Надо максимально взвесить свои возможности. Потому что многие люди пребывают в иллюзиях. Есть те, кто рискует и занимает высокие должности, которые не соответствуют их интеллекту, образованию и вообще компетенции. А есть люди, которые действительно достойны большего по способностям, умениям, но из-­за определенных факторов: отсутствие уверенности, страхи — не могут оставить привычных условий. И когда многие популярные психологи пытаются накачать человека энергией, эмоциями типа: «Ты справишься, ты молодец!», это подходит не для всех. Одни благодаря этой подпитке способны встать и решить проблемы. А другие, наоборот, только кучу проблем получат. У каждого из нас разные возможности, в том числе физические. У кого-­то хватит сил начать свой бизнес и развивать его, при этом спать по пять часов в сутки. А кому-­то здоровье не позволяет, они потом страдают. Многие эти моменты упускают.

А нужно все четко взвесить.

О подарках

— Почему в нашем обществе подаркам придают большое значение? Обсуждают, ­дорогие они или нет, кто что подарил на юбилей, на свадьбу. И, если подарок недорогой, значит, или скупердяй, или не любит.

— Адекватный, разумный человек спокойно относится к подаркам, понимая, что у людей разные возможности: один родственник может подарить дорогую вещь, а другой нет. И это не влияет на отношения. Нужно уметь дарить и уметь брать. Есть люди, которые боятся подарков, потому что им некомфортно, они чувствуют себя обязанными. Сейчас большое расслоение в обществе. Люди с достатком 120 тысяч могут общаться, дружить с семьей, доход которой 40 тысяч. Им сложно, потому что одна семья привыкла к более высокому уровню жизни, а другая испытывает дискомфорт от того, что приходится больше брать, чем давать. Стыдно признаться, что они не могут себе чего-­то позволить, люди расстраиваются, снижается самооценка.

Потратил всю зарплату

— Откуда берется патологическая тяга к покупкам? Кого можно считать шопоголиком?

— Человека, который, получив зарплату, сразу ее и тратит. Про шопоголизм много роликов в Интернете: человек в первый день после зарплаты чувствует себя богатым и успешным, разбрасывается деньгами, а потом начинает сильно экономить, брать в долг и залезать в кредиты. Признаков шопоголизма много, в том числе социальные проявления: человек не может контролировать свои эмоции, свое поведение. В разных группах это формируется по-­разному. Например, старшее поколение привыкло делать запасы, поэтому по скидке может набрать больше, чем нужно. Другой вариант, когда модные блогеры, тиктокеры расхваливают новые линейки кроссовок, толстовок и т. д. И любителям Инстаграма надо срочно сделать ролик с этими вещами. Приобрести их, чтобы якобы соответствовать определенному уровню. Многие думают: «Я же не нищий, могу себе это позволить», считают себя богатыми, но не объективно, в финансовом плане, а потому что есть модная вещь, аксессуар, абонемент в раскрученный спортивный центр, автомобиль премиум-класса. Это заставляет человека работать только на потребности. Основной целью жизни становится соответствие всем этим нормам, чтобы не считать себя нищебродом.

— Покупки приносят радость. Приятно сделать себе подарок, купив даже какую-­то мелочь.

— Да, это успокаивает, снимает стресс, дает ощущение реализации своего труда. И есть смысл в том, чтобы сделать приобретения, от которых человек потом получает удовольствие, которые улучшают быт, жизнь, или вложить деньги в себя, в свое будущее. Деньги надо тратить с удовольствием, тогда они не будут разрушать. Когда человек заставляет себя тратить — машина сломалась или надо ремонт делать, это плохо для психики, для здоровья.

— Как не потратить лишнего?

— Раньше, если в сезон скидок в магазинах было полно народу и пол-­Калуги стояло в пробках, потому что все ехали на распродажи, то с появлением электронных площадок, стимуляции населения к дистанционным покупкам все стало проще. Можно зайти в Интернет, сравнить цены в разных магазинах. А в мобильных банках провести аналитику, посмотреть статистику расходов на продукты, бытовую технику, лекарства, одежду, автомобиль. Все теперь есть в электронной форме. Но надо понимать, что в Интернете много заманчивых предложений, например: выберите товаров еще на пять тысяч, и у вас будет уже 20% скидки и бонусы. И человек тратит больше, возможно, покупая то, что ему не нужно, потому что заинтересован в этих бонусах. Поэтому надо все взвесить, поскольку товары действительно дорожают.

— Шопоголизм — это зависимость? Надо ли в этом случае обращаться к психологу или можно самому взять себя в руки?

— Обычно к психологу идут, когда совсем все плохо. Если у человека проблемы со сном, с питанием, начинаются панические атаки, он не может нормально общаться, взаимодействовать, появляются навязчивые мысли. Но по факту, если та или иная привычка начинает человеку мешать, уменьшает объем положительных эмоций, вводит в сниженное эмоциональное состояние, истощает, это надо решать с психологом, который должен выработать у человека новую систему реакций и закрепить их. Конкретно выработать стратегию и применить ее в жизни. Есть привычки, которые человек формировал годами, и заменить их новыми непросто.