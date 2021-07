Как в Калуге прошел XX юбилейный фестиваль «Молодые фотографы России»

Целую неделю в Калуге проходил ХХ юбилейный фестиваль «Молодые фотографы России 2021». Он проводится у нас уже третий раз подряд. Организаторам очень понравился город.

Съехались фотографы со всей страны. Были творческие встречи, мастер-­классы, выставки, лекции, дискуссии. В конкурсе участвовало 1849 фотопроектов. Жюри выбрало 102 и 19 фотокниг — это нововведение фестиваля. Выставки работали на разных городских площадках: в ИКЦ, в Доме музыки и в Музее изобразительных искусств, где представляли 10 авторов лучших портфолио 2020 года.

— Все авторы разные, из разных городов, — рассказала куратор фестиваля, председатель Московского отделения фотохудожников России Наталья УДАРЦЕВА. — Калужские фотохудожники Ольга Новикова, Мария Соколова и Анастасия Куренкова затрагивают внутренние, очень сложные, глубокие темы. Мне кажется, зрители это почувствуют и полюбят их, как полюбила и я, пока мы с ними переписывались, общались, отбирали работы и развешивали их в зале. Посмотрите, какие интересные ­футуристические снимки сделал Андрей Шкляев из Ижевска! Очень тонкая работа у Екатерины Берестовой из Москвы. Просто жемчужины! Хочется каждую подержать, повесить отдельно. Каждая достойна висеть в хорошем обрамлении. Очень интересный проект у Марины Шукуровой, которая исследует сумеречное состояние людей, побывавших в заполярной зоне, и пытается его визуализировать. И, конечно, всем понравились работы обладателя Гран-­при прошлого года Дмитрия Бартенева из Ростова-­на-­Дону.

Вход в глубины души

Лауреат конкурса МФР 2020 столичный фотограф Екатерина БЕРЕСТОВА показывает сканограммы. Её проект называется «Чёрный квадрат с другой стороны». Сканограммы эскизные, чёрно-­белые, с редким вкраплением цвета. Чувственные. Глубокие.

— Нет негатива и позитива, есть только личный взгляд на жизнь, — объясняет Катя. — Чёрный квадрат ассоциируется с господином Малевичем. У него очень жёсткий язык, и мне кажется, современное искусство не совсем правильно подавало его идеи. От супрематизма пошла идея постмодернизма. Я не согласна. На самом деле, говоря «на всех вас я положил чёрный квадрат», он имел в виду не то, что в искусстве поставлена точка. Я думаю, его идея — пожалуйста, проваливайтесь вы все в чёрные квадраты, они бесконечны, плоскости не существует. И там темно, потому что это вход внутрь, в глубины души. Темно, потому что мы не такие уж хорошие. Я забываю понятие «плоскость» и шагаю в глубину. Неизвестность пугает. Я выверну наружу чёрный квадрат. Он вовсе не пустой, он полон логических фигур и орнаментов моей души. Я строю из них образы. Чёрный квадрат — это окно, в котором, если смотреть, не так уж и темно.

На самом деле Вселенная тёмная, потому что не хватает света. И надо познавать её. Для этого нужна ясность, а ясность — это свет. Каждый должен видеть себя, понимать, что он говорит, что делает, в какую сторону движется.

На зов Полярной звезды

Марина ШУКУРОВА из Москвы создала фотопроект «Мерячение» об особенностях Русского Севера, о его воздействии на психику человека. Мерячение, или арктическая истерия, — это психопатологическое ­состояние, в которое попадают люди, оказавшись в приполярных областях. Они жалуются на боли и замирание сердца, спазмы в горле, боли в различных частях тела, позывы к рвоте. Припадки сопровождаются судорогами, галлюцинациями, «страстными позами», громкими криками или песнопениями.

— Тему я наша в разделе «Городские мифы и легенды», — говорит Марина. — Прочитав про арктическую истерию, сначала решила, что это всё выдумки, мистика. Но, когда стала проводить исследование, погружаться в тему, обнаружила, что действительно есть такая болезнь. Есть даже документально зафиксированные случаи, когда целые деревни впадали в некое состояние, похожее на зомбирование. Люди начинали синхронно двигаться, неосознанно выполнять чужие команды и даже шли на зов Полярной звезды. Никто не знает, когда начнётся очередной приступ и когда закончится, возможно, кто-­то останется в изменённом сознании навсегда.

Мерячение изучали ­немецкие учёные, так как зомбированное состояние можно использовать, потому что человек подчиняется воле других и при этом становится невероятно сильным. Исследовать эту болезнь ездил и советский эзотерик, писатель Александр Барченко. После отчётного выступления в Институте мозга об этих исследованиях Главнаука приняла его на работу в качестве учёного-­консультанта.

Я делала запросы в архивы. Мне выдали несколько документов. Информации мало, многое засекречено. Прочитала об интересном случае: сын капитана спрыгнул с корабля и ушёл на зов Полярной звезды, спасти его не смогли. После этого суда начали укомплектовывать смирительными рубашками.

Зимой 2019 года я решила провести свой эксперимент. Поехала в Териберку Мурманской области, в Ловозёрскую тундру, чтобы испытать эту болезнь и с помощью фото передать свои ощущения. Прожила на Севере две недели.

Пыталась найти людей, которые переболели арктической истерией, но никто не признался, а может, у них уже иммунитет выработался. Общалась с настоящими шаманами, которые рассказали, что есть три мира. Мы живём в среднем. А существуют ещё верхний и нижний, где обитают духи. Шаманам дано проникнуть туда, а простые смертные могут там оказаться, подхватив эту болезнь. В моём проекте светлые фото — это средний мир, тёмные — уже сумеречное состояние. А природные объекты на снимках — порталы, входы в другие миры. Есть портреты, потому что, возможно, я болела. У меня есть и справка, подтверждающая это, всё, как положено, с печатями.

Когда попадаешь в тундру, особенно если небо затянуто и сливается с бесконечным снежным пейзажем, там очень просто сойти с ума. Ты оказываешься в каком-­то огромном белом пространстве. И если походить там в одиночку, можно запутаться, запаниковать. Выхода нет. За полярным кругом ощущения меняются, перемежаются вспышки то сознания, то беспокойства. Рассудок может помутиться.

Завершила работу над проектом только в этом году. Собрала книгу, сама её сделала, это единственный экземпляр, уникальный. Здесь есть и тексты, и много фото. Я нашла даже рецепт зелья, которое спасает от этой болезни. Рецепт — на латинскоя языке, но в нарисованных растениях легко угадать знакомые травы. Если впасть в мерячение, сам зелье не приготовишь, но кто-нибудь может его сварить и напоить тебя. Должно помочь!

Острова-­утопленники

— В этом году на конкурсе я прошла в финал и получила отметку жюри за фотокнигу «Утопленники», посвящённую советским территориям, затопленным при строительстве ГЭС, — продолжает Марина. — Это тоже такая мокьюментари (псевдодокументальная) история. Её нужно внимательно смотреть. Когда затапливали территории, были случаи, что люди отказывались переселяться, по сути, совершали самоубийство. У меня люди не делают этого, они трансформируются, это люди-­рыбы. Но конец печальный. Я сама с Волги. Напротив моего городка когда-­то был остров. По воспоминаниям местных жителей, очень красивый. И строительство ГЭС они называют смертью Волги. Самое интересное, что, делая запросы в архив, я получила ответ, что этот остров нигде не упоминается, будто его и не было. И тут у меня фантазия разгулялась. Я использовала цифровые коллажи, архивные и найденные фото. Сделала из них историю. Мне нравится, когда можно немного отступить от документальности и придумать что-­то своё, чтобы зритель гадал: правда это или нет. И каждый сделал свои выводы.

Удивляли и калужские фотографы. Мария Соколова сняла очень личную историю своей необычной болезни «сонный паралич», а Светлана Тарасова рассказала, как снимала в Америке.







Марина Шукурова погрузилась в мистику и две недели жила на Севере.



Проект Дмитрия Бартенева, обладателя Гран-при конкурса «Молодые фотографы России-2020»:

- Я всегда чувствовал чьё-то присутствие рядом: незримая чёрная размытая фигура, прячущаяся за моим плечом, идущая вслед за мной почти через всю жизнь. У неё нет пола, имени или чётких границ, а её цвет всегда чёрный. В своём проекте No one я пытаюсь зафиксировать то, что прячется от моих глаз в самом себе. Когда какой-то длительный период жизни ты проводишь с внутренним одиночеством, начинаешь всё больше погружаться в иллюзии и вымысел, отдаляясь от реальных событий. No one — это то самое место, с которого всё начинается и где заканчивается. Метафора разлома между вымышленным миром и настоящим. Некая брешь, из которой сочатся образы, впечатления, чувства и страхи. Игра и поиск того, кто же таится за моей спиной, кто тянет свои чёрные руки ко мне. И этим нечто оказываюсь я сам. Если мы всё воспринимаем через органы чувств, любая искажённая информация может быть воспринята как истина.



Екатерина Берестова вывернула черный квадрат наружу.



Аркадий Коробка из Краснодарского края в серии «Проекция» рассказывает о том, что испытывает человек, столкнувшись с болезнью, и том, что может помочь ему эмоционально справиться с переживаниями.





Неоднократный лауреат конкурса «Молодые фотографы России», секретарь Союза фотохудожников России Александра Витушкина (Ессентуки) показывает проект «Путеводный клубок». Она говорит:

- В славянском фольклоре есть понятие «путеводный клубок». В сказках он мог привести путника к счастью. Меня он привел к морю.



Работы студентов ВШЭ - «Вышка. Портрет поколения» - собирательный образ молодых людей 21-го века