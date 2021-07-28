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Фоторепортаж: тихая глубинка, монашеский быт и 29 кошек отца Игнатия, которого прославил журналист Борис Корчевников

Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 28.07.2021 13:20 0 859
Фоторепортаж: тихая глубинка, монашеский быт и 29 кошек отца Игнатия, которого прославил журналист Борис Корчевников

- Дорога сюда теряется в полях. Зимой здесь месяцами не слышно ни одного звука. Он один тут живёт. С двумя помощниками. И 29 кошками. Отец Игнатий возрождает храм Спаса. Рядом - село Курыничи. Маленькое. Это не очень далеко от Оптиной пустыни. Но, кажется, что далеко отовсюду», - так начал свой пост известный журналист, актёр и телеведущий, генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников в своем Инстаграме.

Борис подчеркнул, что лучшим подарком на его день рождения станет перевод средств на восстановление храма.

Новость молниеносно разлетелась по всей стране. Телефон отца Игнатия в один момент стал разрываться от уведомлений о переводах от неравнодушных верующих и поклонников телеведущего.

Социальная жизнь кипит в лентах соцсетей, новостях, сводках статистик, на видео и фото. Мы привыкли интересоваться событиями оживленного города. А что происходит за его пределами? 

Мы поехали в гости к отцу Игнатию и лично посмотрели, как живется в калужской глубинке настоятелю храма, которого в одночасье прославил звездный журналист.

Об уединенной монашеской жизни, любви к кошкам и природе - в нашем фоторепортаже.

Село Курыничи Козельского района располагается в 65 километрах от Калуги. Добраться туда своим ходом невозможно: маршрут на общественном транспорте не проложить. Пешком от ближайшей остановки идти более 10 километров. Доехать реально лишь на автомобиле.

Именно там живет и возрождает храм Спаса иеромонах Игнатий. 

В прошлом отец Игнатий - рок-музыкант. Именно музыка постепенно и привела его к Богу. 

Храм построен в 1830 году Марией Михайловной Шульгиной – женой губернатора Санкт-Петербурга Дмитрия Шульгина. Это была ее вотчина – здесь и похоронена.

Пока храм приходом не является. В гости сюда приезжают только самые близкие.

Внутри калужской святыни просторно и светло.

Нашлось место и для настоящей русской печки!

Задача отца Игнатия - строить здесь мужской монастырь. 

Тут живут аж 29 кошек! Большая часть привезена из Клыково, где батюшка прожил 20 лет своей жизни до переселения в Курыничи. 

Некоторые домашние питомцы могут позавидовать той заботе, которую дарит отец Игнатий братьям своим меньшим. Сытые, ухоженные, заласканные. Любви хватает на всех!

Трапезная, которую еще предстоит достроить.

Андрей Викторович Завражный начал первым восстанавливать храм Спаса. Здесь его и похоронили.

Если город можно сравнить с кипением воды в кастрюле, то обстановка всего за несколько десятков километров от цивилизации больше напоминает равномерное журчание кристально чистого и ледяного ручья. Размеренная жизнь в уединении помогает найти ответы на вопросы, которых в суматохе повседневного быта отыскать не удастся.

– Жизнь. Без веры ее нет. Вера – это все. Об этом можно говорить и много, и мало, - отвечает отец Играний на наш вопрос, что для него вера и зачем он вообще занимается тем, чем занимается. - Я верой живу. Это воздух, это сердце, это кровь, которая внутри меня течет. Жизнь без Бога для меня – пустота. Я это сейчас говорю не как священник.

Если вы хотите оказать помощь и стать частью истории возрождения храма Спаса в Козельском районе, деньги можно перевести на карту отца Игнатия:  4276 1609 7725 1090 (Эдуард К.) с пометкой «Строительство».

 

Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 28.07.2021 13:20 0 859
Тэги: Храм восстановление Козельск Козельский район иеромонах возрождение храма Борис Корчевников село Курыничи храм Спаса
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