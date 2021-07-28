Этот день в истории: освящен первый храм в честь преподобного Амвросия Оптинского

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 27 июля.

1910 - родился Анатолий Алексеевич Мосолов (28.07.1910-19.10.1943), Герой Советского Союза (посмертно). До 1932 года жил и работал в Калуге. Воевал в Испании, погиб при форсировании р. Днепр.

1958 – в Калуге умер Николай Михайлович Зайцев (1.08.1901 – 1958). Окончил Калужский строительный техникум, затем Всероссийский инженерно-строительный институт в Москве. С 1927 по 1929 г. работал в г. Кондрово. Автор рабочего клуба, яхт-клуба и пристани к нему. В 1929 г. построил для кондровчан деревянную двухэтажную больницу. С 1930 г. начал работать в Калуге. Принимал участие в строительстве заводов: НКПС, машиностроительного, был начальником строительства комплекса «ТЭЖЭстрой» (будущий комбинат СДВ).

1996 - был освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II храм преподобного Амвросия в Казанской Свято-Амвросиевой пустыни. Это первый в России храм в честь преподобного Амвросия Оптинского.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях!