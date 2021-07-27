Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Олимпиада

Дмитрий Денисов: все тайны юбилея Калуги раскроют на этой неделе

Опубликовано: 27.07.2021 15:17 0 284
Дмитрий Денисов: все тайны юбилея Калуги раскроют на этой неделе

В понедельник, 26 июля, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Доходная часть

Начали совещание с достаточно приятной и важной темы. В 2021 году муниципальная недвижимость пополнила городскую казну на сумму более 100 миллионов рублей.

- По итогам шести месяцев в доходную часть бюджета поступило 105 миллионов - 46 процентов от годового плана. Это доходы от аренды и продажи земельных участков, штрафов и пеней, инвестиционных контрактов, - доложил заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрий Шмаков.

Дмитрий Денисов попросил усилить претензионную работу, а также формировать новые территории под комплексное развитие.

- Доходы для городского бюджета – необходимое условие для решения всех наших проблем, - сказала Дмитрий Денисов. - Необходимо усилить претензионную работу и темп формирования, оценки и продажи земельных участков.

Дорожная тема

Работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подходят в Калуге к своему завершению. Объекты сдаются, но и иногда в действиях подрядных организаций находится брак. Так произошло на переулке Григоров. Калужане были обеспокоены тем, что новый асфальт здесь начали фрезеровать в пятницу, 23 июля. Директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН пояснила ситуацию.

- Был произведен отбор проб на переулке Григоров. Было установлено, что толщина покрытия меньше проектной. Определили границы брака, 350 квадратных метров получилось. Подрядчик отфрезеровал участки дорог, работы уже завершены, - сказала Татьяна Арен.  

По остальным объектам нацпроекта работы находятся на финишной прямой. В прошедшие выходные был уложен в одном направлении асфальт на автодороге Р-132. Оставшийся объем работ завершат в ближайшие дни.

На объектах нацпроекта восстановят барьерное ограждение, спланируют обочины и нанесут разметку.

- Как мы и планировали, работы завершаться в начале августа. Другие дороги уже за пределами нацпроекта, - продолжил Дмитрий Денисов. - На следующий год мы направим свои усилия на улицы Огарева и Чижевского. Сразу после дня города там начнут производить замену коммуникаций. Калужане эту дорогу долго ждали.

Калужане продолжают интересоваться судьбой дороги от улицы Светлая до развязки с Окружной. Работают городские власти и в этом направлении.

- Мы подали заявку в министерство строительства РФ. Это капиталоемкий объект – 670 миллионов рублей. Окончательного решения еще нет, - ответил градоначальник. - Этот объект стоит первым в очереди капиталоемких проектов транспортной инфраструктуры, в которой нуждается город Калуга. Мы будем защищать свою заявку. Заверения о поддержке федерального министерства строительства получили.

Праздник в юбилей

Программа праздничных мероприятий с каждым днем все больше волнует калужан. Детали юбилейных торжеств расскажет на брифинге в четверг, 29 июля, начальник управления культуры Яна ВАСИНА.

- Концепция проведения праздника готова. В четверг она будет представлена журналистам, - сказала Яна Васина. – Отдельно остановлюсь сегодня на особом подарке. 28 августа с 18.00 в парке театра юного зрителя пройдет открытие фонтана. Также будет большая развлекательная программа.  

Устроят возле нового фонтана и стационарный общественный туалет. Будем надеяться, что он будет бесплатным.

К юбилею в Калуге должны пройти несколько ярмарок, организуют уличную торговлю товарами, которые произведены в нашей области. Городской голова отметил, что необходимо дать возможность местным предпринимателям продавать товары без посредников. Фермеры и мелкие калужские производители должны реализовывать свою продукцию в областной столице. Это увеличит конкуренцию, поможет уменьшить цены.

Отдельно городской голова остановился на сетевых магазинах, находящихся в Калуге. По словам Дмитрия Денисова, в этих компаниях работают высококвалифицированные специалисты, которые думают о высокой маржинальности своего бизнеса.

- Нужно тогда с них и требовать, драть три шкуры за содержание прилегающей территории. Все сетевые магазины должны понимать свою ответственность. Зарабатываете деньги на калужанах – будьте любезны с особой аккуратностью содержать прилегающие территории, - подытожил градоначальник.

Цветущая Калуга

В 16 раз в городе проходит конкурс «Калуга в цвету». Порядка 300 участников выставили свои «работы» для участия во втором этапе. Комиссии объезжают город и зачастую приходит в полный восторг.  

- Очень хочется отметить детские сады, особенно на Правом берегу. Нас просто поражают своими цветочными композициями. Много участников из многоквартирных домов. Еще в прошлом году там была заросшая бурьяном территория. А сейчас разбиты клумбы, цветники. Просто хочется этим людям аплодировать, - сказала начальник Управления по работе с населением на территориях Инга Грибанская.

Подведение итогов конкурса «Калуга в цвету» состоится в преддверии дня города.

В заключение планерки Дмитрий Денисов отметил, что за прошлую неделю в областном центре высадили 34648 цветов.

- Остался месяц до праздника. Нужно сконцентрировать наши людские ресурсы. Финансы направить на то, чтобы еще больше украсить город и привести его в порядок. Показать красивую и ухоженную Калугу жителям и гостям, которые к нам приедут, - сказал Дмитрий Денисов.   

Опубликовано: 27.07.2021 15:17 0 284
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: траты жителей ЦФО за рубежом за последний месяц выросли на треть
Корпоративные данные защитит обучающая платформа SecurityAwareness от Мегафон
Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми
Управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай рассказал почему сотрудники Сбера выбирают вакцинацию
Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»
Георгий Юрданов: Мы всегда открыты для наших клиентов
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как найти информацию о наличии румынских корней для оформления гражданства
Дренаж участка в Санкт-Петербурге
Развлекательный центр для детей в Москве

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru