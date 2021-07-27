Этот день в истории: Калугу охватил небывалый пожар

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 27 июля.

1754 года 27 дня в городе Калуге был пожар весма велик – в день сгорело много церквей и обывательских домов, но и людей много погорело. Церквей 14, домов 1200, людей 80 (из записок купца Губкина).

1784 – в селе Верхняя Маза Симбирской губернии в дворянской семье родился Денис Васильевич Давыдов (27(16).07.1784-4.05(22.04).1839), русский поэт, мемуарист, военный деятель, герой Отечественной войны 1812 года. Партизанский отряд Давыдова действовал и на Калужской земле (Медынь, Калуга, Юхнов, Азарово, Шанский завод). В 1812 году «главной квартирой» генерал-лейтенанта Давыдова стал город Юхнов.

1858 - губернатором Калужской губернии был назначен Виктор Антонович Арцимович (1820-1893), действительный тайный советник, сенатор. Он имел примечательную внешность: был высок ростом, крепкого сложения и совершенно поседел еще в молодые годы. Современники отмечали, что Виктор Антонович был умным, терпимым и снисходительным человеком. Он не играл в карты, редко посещал балы, не любил театр. При нем оживилась общественная жизнь города. Много внимания губернатор уделял развитию народного образования, сам написал новый устав для Калужского сиротского дома. Теперь призреваемые стали получать образование на уровне гимназии и в дальнейшем могли поступать в университет. Но консервативное поместное дворянство было недовольно преобразованиями и резко выступало против губернатора. 10 декабря 1862 г. для предотвращения конфликта Арцимович был уволен от должности. Время своего калужского губернаторства он считал наиболее значительным и интересным периодом своей жизни.

1887 – в Калуге родился Федор Карлович Амбюль (1887-1917). В 1898 году он поступил в Калужское реальное училище, которое окончил в 1905 году. С наступлением призывного возраста был зачислен вольноопределяющимся канониром в 3-ю Артиллерийскую бригаду, находившуюся в Калуге. Дальнейшая жизнь связана с армией. Офицер и Георгиевский кавалер он погиб 24 февраля 1917 года у деревни Агаши в Румынии. Был похоронен с воинскими почестями на Пятницком кладбище в Калуге.

1900 – родился Валентин Михайлович Пантелеев (1900-1986), краевед-пушкинист. Его книги и многочисленные публикации посвящены истории Полотняного Завода и пребыванию в имении Гончаровых великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В настоящее время существуют два личных фонда Пантелеева В. М.: один в Калужском государственном архиве, другой – в научном архиве областного краеведческого музея.

1916 – в Харькове родился Василий Дмитриевич Поколодный (1916-1942). Герой Советского Союза (14.02.1943). 22 марта 1942 года погиб в воздушном бою, защищая Калужскую землю. В деревне Ягодное Ульяновского района на братской могиле установлен обелиск с именем Героя. Из Википедии: «К началу 1942 года совершил 102 боевых вылета на бомбардировку. Уничтожил 15 танков, 114 автомашин, 35 бензоцистерн с горючим, более 100 повозок с боеприпасами и пехотой, 2 полевых орудия. 22 марта 1942 года не вернулся с боевого задания. Самолёт был подбит в районе Брянска и совершил вынужденную посадку на территории, занятой противником. 1 апреля при переходе линии фронта погиб в неравном бою. Похоронен в братской могиле в Ягодном Ульяновского района (ныне — Калужской области). 14 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство старшему лейтенанту Поколодному Василию Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно)».

1929 - образован Дзержинский район. Когда-то он именовался Говардовским (по одноименной станции), позднее Бухаринским, в честь видного теоретика большевистской партии Николая Ивановича Бухарина.



27-30.07.1999 – торжественно отмечено 200-летие Калужской епархии. Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II освятил в Калуге Троицкий кафедральный собор. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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